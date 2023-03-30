兩桶油業績對辦齊獲大行唱好 中石油增派息兼憧憬回購飆近8%

兩桶油中海油(00883)及中石油(00857)齊公布業績，去年盈利分別升1倍及62%，雙雙創新高，惟中海油派息比率由2021年度的78%降至43%，中石油末期息則按年增近1.3倍，派息比率亦由45%升至52%，加上集團首次提到或會回購A股及H股，今日(30日)中石油飆近8%，為升幅最大藍籌，相反中海油曾跌逾2%。不過，績後除中石油獲唱好外，大行對中海油看法亦不差，往後若現較大回吐或可趁機吸納。

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中海油去年純利翻倍末期息75仙 全年派息比率43%



中海油去年純利1417億人民幣，按年升1.02倍；收入4222.3億人民幣，升71.56%。期內公司實現油氣淨產量6.24億桶油當量，再創歷史新高。整體銷量增9.3%，錄得6.04億桶油當量，石油液體實現價格漲42.3%，達至每桶96.59美元，天然氣實現價格升23.5%，每千立方英尺為8.58美元。派末期股息0.75港元，2021年同期未有派發末期息；全年派息1.45港元，派息比率為43%。

董事長汪東進表示，集團在去年底承諾2022至2024年全年股息支付率不低於40%，全年股息絕對值不低於每股0.7港元，今次派息遵守了上述承諾，港股股息率達13.2厘，屬能源行業股份中最高，且優於銀行利息。而今年派息比率按年有所下降是由於2021年曾派發一次性的20周年特別股息。集團務求為股東帶來長期穩定回報，若未來利潤效益因油價等因素回落，將適當提高派息比率。

中海油：視乎市場情況決定回購規模 今年產量目標逾6.5億桶

汪東進又指，回購股份計劃將視乎資本市場情況，來決定回購規模。隨著中海油回歸A股，對港股股價帶來拉升作用，PE值(市盈率)較中石油、中石化(00386)等同業高得多，反映集團的發展質量獲投資者支持。被問到俄烏局勢對集團影響，他指，中海油作為上游公司，無法左右油價走勢，只能在高油價情況下加大勘探開發力度，繼續管控成本，以應對油價大幅波動的影響。

首席財務官謝尉志表示，今年預計資本支出為1000億至1100億元人民幣，產量目標為6.5億至6.6億桶油當量；年內計劃投產9個新項目，儲量替代率將不低於130%。公司未來數年油產量目標保持年複合增長率6%左右，目標到2025年產量達7.3億至7.4億桶油當量，平均日產量200萬桶油當量，因此需保持高強度的資本開支。

大摩：業績強勁股息率最高 瑞信：派息比率低於預期

摩根士丹利發表研究報告指，中海油去年淨利潤、股息及淨產量等均創歷史新高，去年淨利潤亦符合其早前盈喜預期，強勁的業績反映了強勁的銷量增長、油價大幅上漲和低成本情況。公司強勁的儲量增加帶來強勁的生產前景，亦有進行嚴格的成本控制。另公司派末期息每股0.75元，股息收益率為13.2%，在中國石油巨頭中表現最好，予目標價13元及「增持」評級。

瑞信指，中海油去年純利按年大增一倍，與公司盈喜預期一致，全年每股派息1.45元，派息比率由2021年度之78%降至43%，主因上一年度派發特別股息1.18元。由於派息率低於市場預期，料中海油股價短期內將會受壓，但為長線投資者提供吸納機會，將其今明兩年每股盈測上調3%至5%，維持目標價13.5元及「跑贏大市」評級。

中金：派息有保證或加大回購力度 目標價升至14元

中金指，中海油去年純利創歷史新高，符合該行預期，主要由於較高的油氣價格和優秀的成本控制。公司承諾2022至24年的年度股息支付率不低於40%，派息絕對值下限333億港元，派息有較強的保證。隨著今年原油波動率下降且仍然維持高位，這將增強股息的確定性和持續性，派息比例也有望按年上行。另公司披露去年回購涉約6.23億元人民幣，在合適的時候，公司仍然很有可能會加大對H股的回購力度。由於原油價格持續高位且公司成本管控良好，上調今年盈利預測10%至1229億元人民幣，維持明年盈利預測基本不變。考慮到股息收益率有望提升，目標價上調22%至14元，評級「跑贏行業」。





中石油去年多賺62%末期息增近1.3倍 獨董提議回購AH股

中石油去年純利1493.8億元人民幣，按年升62.1%；派發末期息22分人民幣，按年增近1.3倍；收入32391.67億元人民幣，升23.9%。國內業務實現原油產量767.4百萬桶，按年增1.9%；可銷售天然氣產量4471.3十億立方英尺，按年增5.9%；油氣當量產量1512.6百萬桶，按年增3.8%。海外業務實現原油產量138.8百萬桶，按年增3.3%；可銷售天然氣產量203.7十億立方英尺，按年增3%；油氣當量產量172.8百萬桶，按年增3.2%。

展望今年，中石油預期，國際原油價格震盪幅度可能加大，隨着宏觀經濟穩增長效果不斷顯現，中國經濟增速將總體回升，料國內成品油市場需求復甦，惟競爭依然激烈。集團今年計劃原油產量為9.129億桶，可銷售天然氣產量為4888.9十億立方英尺，油氣當量合計為17.277億桶，計劃原油加工量為12.931億桶。集團去年資本支出為2743.07億元人民幣，按年增加9.2%，預期今年全年資本開支為2435億元人民幣。值得留意，獨立非執行董事向公司董事會提交議案，授權董事會決定單獨或同時回購已發行A股及H股各自10%的股份。

高盛：派息比率提升或進行回購 予目標價5.8元

高盛指，中石油去年業績大致符合該行預期，第四季度EBITDA的上行驚喜主要來自營銷和煉油業。公司自由現金流按年增長88%，去年派息比率由指引的45%上調至52%，股息回報達11厘，公司發布獨立非執行董事同意將股份回購方案提交公司股東大會進一步審議的通知，表明公司未來或進行股份回購和更積極市值管理的可能性。基於其高於指引的股息，以及未來或進行股份回購，維持「買入」評級，並列入確信買入名單，予目標價5.8元。

瑞信指，中石油去年純利與早前披露的盈喜預測相符，而全年股息每股42分，按年增長86%，派息率提升至52%(2021年為45%)，是三大石油公司中唯一股息按年有所增長。中石油提高股息和股份回購計劃應受市場歡迎，將其目標價由5.2元上調至5.7元，並對公司今明兩年的每股盈利預測上調3%至5%，維持「跑贏大市」評級。

大摩：首提回購成估值重估催化劑 天然氣業務盈利將好轉

另摩根士丹利表示，中石油去年純利符合盈喜中間數，集團又宣布史上首次的股份回購計劃，擬回購AH股分別不多於一成股份，這是估值顯著重估之一大催化劑，連同派息比率改善，以及削減資本開支預算，均對股價影響正面。另整合上游業務模式將有助平穩煉油的盈利能力，同時預計今年油價會走低，天然氣價格潛在上漲，天然氣業務今年盈利應會顯著好轉，維持「增持」評級，目標價5.5元。

林家亨：減派息股價短期受壓難免 惟油價應不會再大跌



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，去年因俄烏開戰油價曾飆至120美元，但現時已跌至70多元，油價及油田服務股股價走勢欠佳，而三大油股之前勝在派息比率高，息率均逾10厘，吸引資金吸納，現突宣布減派息必然令資金流出，難免對短期股價造成一些壓力。不過，由於油價現處於低位，未來應不會再有下滑趨勢，油股雖未必可再上試之前高位，但下跌空間不會太大。惟不宜憧憬中海油回A股上市後股價就會飆升，事實上中石油「回A」後股價就一直下滑。

中海油今日收市無升跌報11.74元，最多曾跌2.56%至11.44元，成交13.41億元。中石油升7.83%報4.68元，成交19.66億元。中石化亦升2.16%報4.72元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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