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《嚟緊炒D乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏　中線目標19銀

31/03/2023

　　小米集團(01810)主要從事研發及銷售智能手機、物聯網及生活消費產品，以及提供互聯網服務。

 

(資料圖片)


　　截至2022年12月31日止年度，小米集團錄得純利24.74億人仔，按年大減87.2%，每股基本盈利10分人仔。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年倒退61.4%至85.18億人仔，勝預期。期內，集團收入2800.44億人仔，按年減少14.7%；毛利475.77億人仔，減少18.3%。


　　另外，截至2022年12月31日止第四季純利31.42億人仔，按年增長28.6%；非國際財務報告準則經調整淨利潤按年倒退67.3%至14.61億人仔，勝預期。期內，集團收入660.47億人仔，按年倒退22.8%；毛利113.78億人仔，減少22.4%。


2024年量產智能電動車目標不變


　　小米集團2022年智能手機分部收入按年減少19.9%至1672.17億人仔，主要由於智能手機出貨量減少，惟部分被智能手機ASP增加所抵銷。智能手機出貨量減少20.9%至1.5億部；智能手機的平均銷售價格按年增1.3%至1111.3元人仔。


　　去年，IoT與生活消費產品分部收入減少6.1%至約798億人仔；互聯網服務分部收入增加0.4%至約283億人仔。


　　小米去年研發開支增加21.7%至160億人仔，主要由於智能電動汽車等創新業務費用增加，預計5年(2022年至2026年)總研發投入將超過1000億人仔。集團指，維持2024年上半年智能電動汽車正式量產的目標不變。2022年，智能電動汽車等創新業務費用投入為31億人仔。目前公司汽車業務研發團隊規模約為2300人。


　　於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為276.07億人仔，借款總額236億人仔。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股走勢現整固，相信整固後向上的機會不小，錢駿建議候調整至10天線(約11.87元)水平買入，首站2月初高位14.1銀，中線上望19銀，長線以27銀為最終獲利目標，跌穿近日低位10.76銀止蝕。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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