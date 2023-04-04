商湯AI概念當炒獲北水青睞 績後大行看法正面 現價追入仲有水位？

AI巨頭商湯(00020)上市以來經常遭股東減持，拖累股價，但近期受北水追捧，昨日(3日)錄得約1.65億元北水淨流入，支撐股價今日(4日)高開8%，為上市以來首度突破250天線，最多飆近18%高見3.4元創9個月高，半日仍升9%，為表現最佳科指成分股。雖然公司去年業績受疫情影響未如預期，但市場對其有望於今年年中推出的自然語言處理(NLP)產品抱有期望，績後大行亦普遍予目標價3元以上。AI概念時不時仍會炒一轉，現時追入不知還有多少水位呢？

(商湯網頁視頻截圖)

去年虧損收窄至60.5億人幣 今年中推出自然語言處理模型



商湯上周公布業績，去年虧損收窄至60.45億人民幣，上年同期虧損171.4億人民幣，惟非國際財務報告準則下經調整虧損按年擴大2.3倍至47億人民幣；收入38.09億人民幣，跌18.97%。商湯表示，期內公司積極推進AI技術的行業應用拓展及業務結構轉型，智慧生活和智能汽車業務收入分別大幅增長130%及59%，佔比大幅提高，智慧生活AI內容生成(AIGC)、AI傳感器、AIISP芯片、智慧醫療四項產品實現商業化突破；智能汽車前裝量產收入佔比增加，單車價值顯著改善。



商湯又指，AI內容生成方面，已實現多個文生圖大模型的訓練，對文字生圖的理解、出圖畫質與推理速度等任務具備出眾能力，如可用古詩詞作為提示詞來生成對應圖片等。畫質方面，支持6K高清圖的生成。在自然語言處理(NLP)上，已研發千億參數量預訓練大模型，提高文本生成、人機對話等能力，今年年中會推出市場。

此外，據內媒《蓋世汽車》報道，商湯聯合創始人王曉剛日前出席論壇時表示，智能汽車是通用人工智慧(AGI)實現閉環的非常好場景，未來車和模型之間可能會產生更有效互動，這樣便完成了從人到車、到模型的閉環互動。基於多模態的大模型，商湯可以做到數據感知的閉環和決策的閉環，從前端自動去採集高質量數據，利用大模型自動的數據標註能幾百倍提升模型迭代效率和降低成本。

中金維持目標價3.6元 匯證料今年智慧城市收入反彈



中金發表報告指，商湯去年收入低於中金預期，主因是智能城市及商業業務疫情下承壓超預期，虧損幅度按年減少65%亦低於預期。不過，商湯積極布局多模態大模型，今年已開源30億參數書生2.5多模態大模型，管理層預告今年有望正式推出NLP大模型及更大體量多模態大模型，實現B端商業層面賦能，維持其目標價3.6元及「跑贏行業」評級。



匯證則將商湯目標價由3.4元降至3元，指公司去年下半年收入按年跌22%，主要受智能城市及商業業務分別跌51%及32%拖累。管理層預測今年收入按年增30%，亦較該行此前估計更為保守，某程度上是由於智慧城市業務增長放緩，因其更關注大城市客戶，以便更好管理應收帳款天數，預測今年智慧城市收入將按年反彈23%。而去年下半年智能生活及汽車業務收入增長148%及51%，料將繼續推動公司整體增長，維持「買入」評級。

里昂：料受惠AI應用程式需求增長 升目標價至2.2元

另里昂指，商湯去年收入按年跌19%，相信公司需要時間從疫情影響中恢復，分別下調其2023及24財年的收入預測22%和15%。不過，ChatGPT的推出令市場日益關注人工智慧產品和服務，對AI應用程式的需求不斷增長，這應該有助集團更好地通過其人工智慧數據中心(AIDC)獲利，因此將其目標價由2元升至2.2元，維持「沽售」評級。另招銀國際將其目標價由3.07元升至3.45元，維持「買入」評級；海通國際由4.7元降至3.6元，維持「跑贏大市」評級。

黃瑋傑：股價走勢佳吸引資金流入 或可升至3.8元





輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，股份如果走勢弱就應走為上著，美團(03690)就是如此；如果好像商湯般走勢向好，低位買入就不妨繼續持有。商湯今日首次升穿250天線，相對強弱指數(RSI)亦升至75.5創一個月新高，而之前在2.4至3.1元形成一個長方形，理論上可升至3.7至3.8元，短期目標可先看今日高位3.4元，若升不穿3.4元再沽貨也不遲。另外，A股方面AI及ChatGPT概念股仍當炒，商湯及創新奇智(02121)都與AI有關，所以可吸引北水炒作。事實上，有些股份在低位收集了一段時間形成升勢，且確認升勢成立時，大家就會預期它仍有得升，吸引短線資金流入，未必需要特別消息刺激。

雖然商湯具AI概念，且股價走勢好，但要留意其大股東軟銀持續減持，上周一(27日)據聯交所股權披露顯示，軟銀於3月21日再以每股平均價2.7106元減持1.904億股，套現5.16億元，持股量由15.51%降至14.78%。軟銀自去年12月首次披露拋售商湯後，至今已累沽近9億股，涉約五分一持股。受該消息影響，商湯上周二(28日)跌4.63%收報2.68元。

商湯今早收市則升9%報3.15元，連升4日，累升20.23%，成交35.34億元。部分AI概念股亦炒上，創新奇智升23.94%報24.85元，映宇宙(03700)升15.15%報1.14元，美圖(01357)升1.95%報2.61元，百度(09888)升1.1%報147.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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