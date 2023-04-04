傳Tesla將推平價車蔚小理急挫 比亞迪獲大行唱好可博反彈？

據報美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)正為其新低價車型構建一個高達400萬輛的年產能計劃，這可能嚴重威脅內地造車新勢力「蔚小理」。此外，雖然內地新能源車銷量持續回暖，但多少也受到減價戰影響，其中比亞迪(01211)3月銷量環比僅增約7%，較此前失色，而新勢力車企3月交付表現不一，理想汽車(02015)交付約2萬輛，小鵬汽車(09868)卻只交付約7000輛。乘聯會指市場恢復遜預期，中汽協則料4月銷量沒大變化。今日(4日)新能源車股全線下跌，小鵬及蔚來(09866)均插逾半成，理想亦跌逾3%，惟比亞迪跌幅較小，兼仍獲大行唱好，不知可否博反彈呢？

(特斯拉官網截圖)

傳Tesla低價車年產能將達400萬輛 或僅售20萬人幣

據內媒今日引述消息人士報道，Tesla正為其新的低價車型構建一個高達400萬輛的年產能計劃，這款低價車型是一款「細部版Model Y」。Tesla正在向產業鏈傳遞：400萬輛產能會分布在全球工廠，其中北美的超級工廠將承擔200萬輛，德國柏林工廠和上海臨港工廠分別承擔100萬輛。不過，有頭部造車公司工程師透露，Tesla此前打算推出15萬人民幣的智能純電動車，但在詳細測算後發現，如果續航不低於400公里，搭配一套主流的智能駕駛套件，整車物料成本極難做到15萬人民幣以下，因此公司將產品線起始定價提升至20萬人民幣。



Tesla行政總裁馬斯克早前已表示，有信心公司能在約今年推出一款完全自動駕駛、售價為2.5萬美元的小型電動車，而在今年3月初的投資者活動日，公司總工程師Lars Moravy重申，希望以目前Model 3或Model Y一半成本製造下一代汽車。市場分析指，Tesla若推出2.5萬美元的平價電動車,不僅能擴大市佔率，對產業鏈成熟也會是巨大推力。另Tesla年初降價衝銷量奏效，上周末公布首季交車量達422875輛創新高。

小鵬3月銷量同比跌55% 乘聯會：市場恢復遜預期

另方面，近日內地各新能源車企已先後披露3月成績單，可見銷量持續回暖，其中比亞迪銷量約20.71萬輛，環比增長6.9%，同比增長97.45%；理想汽車交付新車約2.08萬輛，環比增長25.3%，同比增長88.7%；蔚來交付約1.04萬輛，環比下降14.6%，同比升約3.94%。惟小鵬汽車僅交付7002輛，環比增長17%，同比下降約54.57%。另零跑(09863)交付6172輛，環比增長93%。廣汽集團(02338)旗下廣汽埃安銷量超4萬輛，環比增長33%，同比增長97%。

乘聯會初步推算，3月狹義乘用車零售159萬輛左右，環比增長14.5%，同比持平，其中新能源車零售56萬輛左右，環比增長27.5%，同比增長25.8%，滲透率約為35.2%。乘聯會表示，在多重不利因素影響下，今年頭兩個月車市表現不佳，3月車市需求初步釋放，但由於各企業降價宣傳帶來的消費者觀望情緒加重，整體市場恢復速度低於此前預期。

中汽協：3月汽車消費指數低於上月 4月銷量或無大變化

中國汽車流通協會發布的最新一期汽車消費指數顯示，2023年3月份汽車消費指數為72.5，低於上月。中汽協表示，今年初，中國汽車銷量並沒有達到預期，根據調查，第一季有超過九成的經銷商汽車銷量沒有完成目標，致使企業終端庫存急劇上升，經營壓力加大。而隨著多地出台促銷政策，新車銷售價格大幅下降，部分地區展開始價格戰，對消費者產生了一定誤導，對降價幅度期望值愈來愈高，開始觀望進入持幣待購狀態。經銷商預測如果行業在4月沒有大的政策調整，汽車銷量將同3月基本持平，不會有太大變化。

說到政策，去年9月工信部發布公告，對購置日期在今年內的新能源車免徵車輛購置稅。工信部副部長辛國斌周六(1日)在中國電動汽車百人會論壇上表示，為積極擴大消費，將組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，及早研究明確新能源車購置稅減免等接續優惠政策，支持擴大新能源車消費。

里昂升小鵬目標價至55元 王興多次減持理想汽車



個別車企消息方面，小鵬汽車近日發布第二代智能輔助駕駛系統XNGP，集團指，於3月31日XNGP已向位於廣州、深圳和上海的G9 Max及P7i Max用戶開放第一階段能力，小鵬P5 P系列車型也同步在上海開放城市NGP，將加速推動XNGP在內地多個城市的多款量產車型上應用。里昂發表報告，預計隨著XNGP在更多內地城市應用，它可能逐漸成為小鵬汽車銷售的一個重要貢獻者，因此將目標價由45元升至55元，評級「買入」。

另外，據港交所數據，身兼理想汽車非執行董事及美團(03690)董事長的王興在3月30日減持了理想汽車港股，是3月21日以來第6次，合計涉約3.1億港元。王興同時減持了3次理想汽車美股，合計減持約1407萬美元。總持股比例由22.57%降至22.35%。理想汽車有關人士稱，王興本次交易股票為個人行為，交易佔他總持股比例很小，不涉及美團持股。東吳證券則維持理想汽車「買入」評級，看好後續多款新車有望帶來銷量持續高增長，目標價155.25元。

富瑞升比亞迪目標價至262元 美銀降至380元

比亞迪則再獲大行唱好，其中富瑞發表報告指，比亞迪去年第四季新能源車銷售增長強勁，加上規模效應，帶動期內純利按年增長逾11倍。管理層表明有信心今年實現內地銷量300萬輛，雖然面對市場競爭加劇及價格戰，客戶普遍採取觀望態度，但3月份內地新能源車滲透率仍持續上升至35%，比亞迪預計今年滲透率可提升到40%至45%，每月滲透率可能升至50%以上，富瑞相應將其2023至24年銷量預測上調至330萬及450萬輛，以反映內地和出口銷售潛力強勁，目標價由242元升至262元，重申「買入」評級。



美銀證券亦引述比亞迪管理層指，預計內地電動車滲透率於今年升至40%至45%，相等於850萬至900萬輛銷售，縱使部分客戶對價格戰採取觀望態度，但滲透率在3月升至35%，高級別城市顧客主要考慮電動車作為更換或額外購買選項。二手車價格崩潰、代理商盈利能力轉差、合營品牌內在衝突及內燃引擎車吸引力下降，均為電動車帶來機會。比亞迪今年在內地銷售目標為最少300萬輛，將目標價由400元降至380元，維持「買入」評級。

林家亨：比亞迪受累減價戰 今年銷量恐難達標

不過，國農證券董事總經理林家亨指，比亞迪3月銷量比起上年12月銷量234598輛失色，董事長王傳福在3月29日公布業績那天將預期400萬輛銷量大幅削減至300萬至360萬輛，其解釋是其他車廠缺芯片或供應鏈問題已基本解決，大量恢復供應下形成供過於求，其後更掀起了減價戰，所以比亞迪也受影響。比亞迪若要在今年達最低銷量目標300萬輛，餘下9個月須銷售多於245萬輛才成，即未來平均每個月銷量不少於27.2萬輛，否則可能被大行下調投資評級。另外，上年比亞迪盈利是166.2億人民幣，其中政府新能源補貼已佔104億人民幣，今年政府停止補貼，上個月又參加減價戰，毛利率自然下降，今年盈利多少令人懷疑。

林嘉麒：比亞迪銷售仍佳 惟股價或跌至210多元



元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，比亞迪近兩日股價看似已見頂，3月銷售數據好也未能帶動股價，料持貨者短線要捱一捱價。事實上，比亞迪已由低位190多元升至230多元，即使調整升幅一半回至210多元也合理。現時市場主要擔心減價對其毛利率影響，但賣車表現仍佳可加分，亦希望減價完後，第二及第三季車市會稍為回穩，比亞迪首季業績也可能帶來驚喜。





比亞迪今日收市跌1.82%報227.2元，小鵬汽車跌6.54%報41.45元，理想汽車跌3.59%報93.95元，蔚來跌7.63%報75.05元，零跑跌4.12%報37.25元。其他汽車股亦普遍下挫，廣汽跌2.78%報4.89元，吉利汽車(00175)跌3.18%報9.74元，長汽(02333)跌5.26%報9元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名