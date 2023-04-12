  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大股東疑再部署減持北水流出　騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成　跌至咩位可吼？　　

12/04/2023

　　騰訊(00700)大股東南非傳媒巨企Naspers計劃向香港中央結算系統(CCASS)轉入9600萬股騰訊股票，市場憂慮其再部署減持騰訊，加上北水近日有加快流出跡象，致騰訊股價今日(12日)急挫逾半成，低見354.2元，跌穿50天線(367.1元)，創3周低位。雖然騰訊近日再密密回購股份兼獲大行唱好，但看來暫對股價幫助不大，但集團計劃開發AI大語言模型，以及中國恢復發放網路遊戲版號等，或有助提振股價，不知跌至咩位可再吼呢？

(截自騰訊官網媒體資料庫)

 

Naspers擬將9600萬股騰訊存CCASS　騰訊自上月尾回購830萬股

 

　　Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，作為繼續實施回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將其持有的額外9600萬股騰訊股票以憑證形式(certificated form)存入CCASS，根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交易。Prosus又表示，4月3日至6日期間，以平均每股71.1390歐元的價格，回購了178.3398萬股Prosus股票，總對價為約1.27億歐元(折合約10.9億港元)。

 

　　Naspers於2001年以3200萬美元買入騰訊46.5%股權，於去年6月打破「3年不減持騰訊」的承諾，並預料每日沽出股份規模不會超過騰訊日均成交量約3%至5%。截至今年1月，Prosus已賣出逾1.93億股騰訊股份，淨得款項72億美元，持股比例從去年6月首次宣布拋售計劃時的29%降至約26.9%。

 

　　另邊廂，騰訊正不斷回購股份，以抵銷大股東拋售對市場造成的影響。根據彭博數據，騰訊從3月27日以來幾乎每個交易日都回購了股份，回購股份總數共計約830萬股，此前曾暫停兩個多月。不過，先前騰訊的回購動作未能成功阻擋股價下跌，當時市場同時憂慮內地監管行動和疫情對經濟影響。

 

大和：料今年收入增長回復雙位數　目標價升至465元


　　此外，騰訊近日獲多間大行唱好，其中大和引述騰訊管理層指未有企業重組計劃，認為2018年的重組效果仍未完全浮現，又稱未來策略會轉向利用自身資源產生優質產品，相信持續有利成本控制，並會加強人工智能範疇的發展。另騰訊雲業務收入增長軌跡已從去年底的水平加速，將繼支付、廣告和遊戲業務之後受惠中國重新開放。雖然集團在提高支付提成率方面保持謹慎，但其正為線下商家和小程式提供更多增值服務以改善收入來源。預計集團今年收入增長將回復到雙位數水平，重申「買入」評級，目標價由450元升至465元。

 

　　麥格理指，騰訊去年第四季業績向好，當中廣告業務復甦步伐較預期強，遊戲將持續有新產品推出，同時金融科技市場也有所恢復。預計集團擁有視頻號、人工智能及企業網際網路等多項長期增長動力，其中人工智能將成為微信生態系統內的長期增長倍增器和推動協同效應，重申「跑贏大市」評級，目標價由453元升至496元。

 

　　興業證券指，騰訊正研發類ChatGPT聊天機器人，將集成到QQ、微信，且AIGC產品的運用或能降低公司遊戲研發成本。集團收入端受益於廣告回暖，視頻號帶來新增量，新遊戲陸續上線；利潤端受益於降本增效及高毛利率業務佔比提升，維持「買入」評級，目標價435元。

 

穆迪料互聯網企業仍要控制投資支出　花旗仍看好騰訊

 

　　至於對整體中國互聯網平台股，穆迪最新報告指，騰訊、百度(09888)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)等中國互聯網平台公司近日披露的2022年收入增長仍較為低迷，部分企業收入下降，反映了疫情與經濟增長趨弱對業務造成衝擊。預計未來12至18個月這些互聯網企業仍將繼續注重成本效率及控制投資支出。展望未來，中國防疫政策放鬆將提升互聯網公司廣告和旅遊等業務需求，推動上述板塊的增長提速，但全球經濟增長放緩及消費者對收入穩定性和失業的持續顧慮會繼續影響企業的整體營收，因此預計互聯網公司不同業務板塊的收入增速仍將不均衡。

 

　　花旗則稱，多間內地網際網路股去年第四度業績喜憂參半，受惠於有效的成本控制，其利潤勝於預期，但因疫情影響，部分公司收入符合預期或低於預期。踏入今年上半年，國內消費正在溫和地復甦，但仍需時；電子商務和本地服務領域的競爭加劇，令公司增加其投資，以捍衛或重獲其市場份額，這或對利潤率構成壓力。


　　花旗又指，內地網際網路股今年上半年迎六大趨勢，包括復甦速度、監管環境恢復正常、市場競爭加劇、加大投資額、AIGC(人工智能生成內容)技術發展，以及改善股東回報及釋放價值等。在內地網際網路股中，看好騰訊、攜程(09961)及同程旅行(00780)，同時認為京東和阿里估值有上升空間，尤其是在增長處於重新加速的情況下。

 

熊麗萍：若北水繼續沽貨不用急於吸納　或回至350元

 

　　雖然大行仍普遍唱好騰訊，但值得留意，北水近日有加快流出騰訊跡象，已連續兩個交易日成為北水淨賣出最多港股，其中昨日(11日)更錄14.68億元淨流出。資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，上月即使大市下跌，騰訊股價仍跑贏大市及其他同類互聯網平台股，若北水開始沽貨，要留意其動向，看其是持續減持或只是短線套利；如北水繼續減持，不用急於吸納，可再等等。雖然騰訊在業績公布後再密密回購，但回購未必可抵銷大股東減持帶來的沽壓，股價升到380至400元明顯出現阻力，或有機會回至350元左右。

 

　　騰訊今日收市跌5.15%報357.2元，最多跌5.95%低見354.2元，連跌兩日，累跌7.32%，成交146.07億元。其他重磅科技股亦普遍下挫，阿里跌3.27%報96.05元，京東跌3.53%報153元，美團(03690)跌3.25%報131元，百度跌0.89%報134元，小米(01810)跌1.14%報12.14元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

357.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

96.050

異動股

00020

商湯－Ｗ

3.160

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.160
  • 00981 中芯國際
  • 23.050
  • 02018 瑞聲科技
  • 15.880
股份推介
  • 00168 青島啤酒股份
  • 82.900
  • 目標︰$92.00
  • 09699 順豐同城
  • 10.980
  • 目標︰$13.00
  • 00836 華潤電力
  • 17.100
  • 目標︰$18.06
  • 00257 光大環境
  • 3.320
  • 目標︰$4.90
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.160
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.160
  • 00981 中芯國際
  • 23.050
  • 00941 中國移動
  • 65.200
報章貼士
  • 06098 碧桂園服務
  • 14.780
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 49.950
  • 目標︰$55.00
  • 01072 東方電氣
  • 11.880
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/04/2023 16:14  恒指低收175點報20309，騰訊跌逾5%，中芯逆市飆近6%

12/04/2023 10:58  《Ａ股焦點》錦江酒店插8%全聚德挫4%，發改委嚴查宴會套餐

12/04/2023 10:23  騰訊南非大股東擬將9600萬股存CCASS，市場憂部署減持

12/04/2023 09:43  《異動股》瑞聲(2018)挫10%，上日沽空比率急升至47%

12/04/2023 09:34  《異動股》華晨挫逾11%，擬注資近14億人幣重整華晨雷諾

12/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６６億元，買商湯沽騰訊

12/04/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】滙證、花旗唱好中石油，富瑞恢復碧桂園買入評級

12/04/2023 11:39  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩周拆息微軟至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

大股東疑再部署減持北水流出　騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成　跌至咩位可吼？　　
人氣文章

新聞>香港要聞

電子消費券8萬人被取消資格，節省逾4億公帑
人氣文章

新聞>香港要聞

西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

被銀行指嚴重疏忽 遭盜卡簽帳仍要還款 3苦主或失90萬元
人氣文章

美女中醫．譚莉英

痛經食朱古力可紓緩嗎？中醫：不能！針灸加艾灸可改善，出現這些情況要即求診！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

忘記非農，記住Cash Flow
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「感情的好壞，多半是女人自編自演的戲碼」：即使關係不壞，仍自製難題去證明愛情存在？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Let’s dress up for workout：推介4款女性運動服裝品牌，讓你美美的做運動！
人氣文章

港女講男．妮洛

性感女友常在社交平台大派福利，是純分享還是經營「副業」？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
回南天換季 | 發現衣物穿窿？可能係衣魚作怪！3大方法杜絕衣魚出沒！仲有一個地方要留意？
人氣文章
「PRE拍拖」時代降臨？做盡戀人間會做的事情，卻未獲得情侶的名份？
人氣文章
對老婆：應講乜，忌講乜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 17:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2023 17:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/04/2023
大股東疑再部署減持北水流出　騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成　跌至咩位可吼？　　
人氣文章國際動態12/04/2023
日本將批准在大阪開設全國第一家賭場
人氣文章香港要聞12/04/2023
電子消費券8萬人被取消資格，節省逾4億公帑
人氣文章香港要聞12/04/2023
西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
人氣文章財經熱話12/04/2023
iPhone 15放棄固態按鍵　瑞聲恐改善盈利無望　大行降評級目標　股價縱急插宜忍手
人氣文章財經熱話12/04/2023
《午市前瞻》市場憂南非大股東部署減持騰訊 專家料330有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金