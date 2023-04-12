大股東疑再部署減持北水流出 騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成 跌至咩位可吼？

騰訊(00700)大股東南非傳媒巨企Naspers計劃向香港中央結算系統(CCASS)轉入9600萬股騰訊股票，市場憂慮其再部署減持騰訊，加上北水近日有加快流出跡象，致騰訊股價今日(12日)急挫逾半成，低見354.2元，跌穿50天線(367.1元)，創3周低位。雖然騰訊近日再密密回購股份兼獲大行唱好，但看來暫對股價幫助不大，但集團計劃開發AI大語言模型，以及中國恢復發放網路遊戲版號等，或有助提振股價，不知跌至咩位可再吼呢？





(截自騰訊官網媒體資料庫)

Naspers擬將9600萬股騰訊存CCASS 騰訊自上月尾回購830萬股

Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，作為繼續實施回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將其持有的額外9600萬股騰訊股票以憑證形式(certificated form)存入CCASS，根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交易。Prosus又表示，4月3日至6日期間，以平均每股71.1390歐元的價格，回購了178.3398萬股Prosus股票，總對價為約1.27億歐元(折合約10.9億港元)。

Naspers於2001年以3200萬美元買入騰訊46.5%股權，於去年6月打破「3年不減持騰訊」的承諾，並預料每日沽出股份規模不會超過騰訊日均成交量約3%至5%。截至今年1月，Prosus已賣出逾1.93億股騰訊股份，淨得款項72億美元，持股比例從去年6月首次宣布拋售計劃時的29%降至約26.9%。

另邊廂，騰訊正不斷回購股份，以抵銷大股東拋售對市場造成的影響。根據彭博數據，騰訊從3月27日以來幾乎每個交易日都回購了股份，回購股份總數共計約830萬股，此前曾暫停兩個多月。不過，先前騰訊的回購動作未能成功阻擋股價下跌，當時市場同時憂慮內地監管行動和疫情對經濟影響。

大和：料今年收入增長回復雙位數 目標價升至465元



此外，騰訊近日獲多間大行唱好，其中大和引述騰訊管理層指未有企業重組計劃，認為2018年的重組效果仍未完全浮現，又稱未來策略會轉向利用自身資源產生優質產品，相信持續有利成本控制，並會加強人工智能範疇的發展。另騰訊雲業務收入增長軌跡已從去年底的水平加速，將繼支付、廣告和遊戲業務之後受惠中國重新開放。雖然集團在提高支付提成率方面保持謹慎，但其正為線下商家和小程式提供更多增值服務以改善收入來源。預計集團今年收入增長將回復到雙位數水平，重申「買入」評級，目標價由450元升至465元。

麥格理指，騰訊去年第四季業績向好，當中廣告業務復甦步伐較預期強，遊戲將持續有新產品推出，同時金融科技市場也有所恢復。預計集團擁有視頻號、人工智能及企業網際網路等多項長期增長動力，其中人工智能將成為微信生態系統內的長期增長倍增器和推動協同效應，重申「跑贏大市」評級，目標價由453元升至496元。

興業證券指，騰訊正研發類ChatGPT聊天機器人，將集成到QQ、微信，且AIGC產品的運用或能降低公司遊戲研發成本。集團收入端受益於廣告回暖，視頻號帶來新增量，新遊戲陸續上線；利潤端受益於降本增效及高毛利率業務佔比提升，維持「買入」評級，目標價435元。

穆迪料互聯網企業仍要控制投資支出 花旗仍看好騰訊

至於對整體中國互聯網平台股，穆迪最新報告指，騰訊、百度(09888)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)等中國互聯網平台公司近日披露的2022年收入增長仍較為低迷，部分企業收入下降，反映了疫情與經濟增長趨弱對業務造成衝擊。預計未來12至18個月這些互聯網企業仍將繼續注重成本效率及控制投資支出。展望未來，中國防疫政策放鬆將提升互聯網公司廣告和旅遊等業務需求，推動上述板塊的增長提速，但全球經濟增長放緩及消費者對收入穩定性和失業的持續顧慮會繼續影響企業的整體營收，因此預計互聯網公司不同業務板塊的收入增速仍將不均衡。

花旗則稱，多間內地網際網路股去年第四度業績喜憂參半，受惠於有效的成本控制，其利潤勝於預期，但因疫情影響，部分公司收入符合預期或低於預期。踏入今年上半年，國內消費正在溫和地復甦，但仍需時；電子商務和本地服務領域的競爭加劇，令公司增加其投資，以捍衛或重獲其市場份額，這或對利潤率構成壓力。



花旗又指，內地網際網路股今年上半年迎六大趨勢，包括復甦速度、監管環境恢復正常、市場競爭加劇、加大投資額、AIGC(人工智能生成內容)技術發展，以及改善股東回報及釋放價值等。在內地網際網路股中，看好騰訊、攜程(09961)及同程旅行(00780)，同時認為京東和阿里估值有上升空間，尤其是在增長處於重新加速的情況下。

熊麗萍：若北水繼續沽貨不用急於吸納 或回至350元

雖然大行仍普遍唱好騰訊，但值得留意，北水近日有加快流出騰訊跡象，已連續兩個交易日成為北水淨賣出最多港股，其中昨日(11日)更錄14.68億元淨流出。資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，上月即使大市下跌，騰訊股價仍跑贏大市及其他同類互聯網平台股，若北水開始沽貨，要留意其動向，看其是持續減持或只是短線套利；如北水繼續減持，不用急於吸納，可再等等。雖然騰訊在業績公布後再密密回購，但回購未必可抵銷大股東減持帶來的沽壓，股價升到380至400元明顯出現阻力，或有機會回至350元左右。

騰訊今日收市跌5.15%報357.2元，最多跌5.95%低見354.2元，連跌兩日，累跌7.32%，成交146.07億元。其他重磅科技股亦普遍下挫，阿里跌3.27%報96.05元，京東跌3.53%報153元，美團(03690)跌3.25%報131元，百度跌0.89%報134元，小米(01810)跌1.14%報12.14元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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