  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

同陷主要股東減持陰霾　阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？

13/04/2023

　　繼騰訊(00700)及比亞迪(01211)後，阿里巴巴(09988)據報亦被主要股東軟銀部署沽貨，消息拖累阿里美股插近6%，今日(13日)回至港股，加上遭多家大行降目標價，股價也曾插半成，其後跌幅稍為收窄。騰訊及比亞迪承接昨日(12日)跌勢，亦曾齊齊再跌逾2%，但前者看來密密回購見效，半日倒升收市，後者則受新能源車減價潮影響，股價沒太大起色。三隻同陷主要股東減持陰霾的股份，邊隻更值博呢？

 

 

據報軟銀減持阿里股份至3.8%　去年沽貨總值達290億美元

 

　　英國《金融時報》報道，日本軟銀已採取行動出售其在阿里巴巴幾乎所有剩餘股份，美國證交會的監管申報文件顯示，軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元(561.6億港元)的阿里股份，令軟銀在阿里的持股量降至3.8%。而在過去14個月，軟銀通過遠期合約賣出3.89億股阿里股份，平均每股獲得92美元的收益，遠低於阿里每股317美元的歷史最高價。

 

　　軟銀高峰期持有阿里股權34%，但在願景基金部門嚴重虧損之際，軟銀試圖充實現金儲備，近年來一直減持阿里，單是去年就曾出售總值290億美元的阿里持股。軟銀拒絕就消息置評，但表示對阿里的交易正反映其防禦模式，以應對更加不確定的商業環境，並補充指，5月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

 

瑞銀降阿里收入預測目標價降至128元　麥格理降盈測

 

　　另外，阿里近日遭多家大行下調目標價，其中瑞銀表示對阿里重組更趨樂觀，管理層願意放棄控制權和分拆六大業務等，較內地同業走得更前。不過，瑞銀將阿里今年3月底止第四財季收入預測下調0.8%至2098億人民幣，並下調其內地和國際商務收入預測，又將其2024財年收入預測下調1%至9861億人民幣，將目標價降至128元，維持「買入」評級。

　　麥格理預期阿里今年3月底止第四財季表現大致符預期，對集團盈利前景保持樂觀，但將其2024至2025財年盈利預測分別下調5%及4%，以反映新業務虧損略為擴大的因素，並將目標價由159.9元降至152.6元，維持「跑贏大市」評級。招商證券表示對阿里的中國商業業務逐步復甦持積極看法，預期截至今年3月底止第四財季收入將按年增長1%至2060億人民幣，當中中國商業收入料跌3%，主要是仍受消費支出疲軟及新春季節性影響，維持「買入」評級，目標價則從156元降至153元。

 

巴菲特累計減持比亞迪近半　套現資金投放更好對象

 

　　比亞迪也被股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡接連減持，根據聯交所最新股權披露資料顯示，巴郡再於3月31日減持比亞迪248.05萬股H股，每股平均作價217.67元，套現5.4億元。巴郡自去年8月起已第10次披露減持比亞迪，持股由2.25億股降至最新的1.19億股，已減近一半，降至10.9%，累計套現逾216億元。

 

　　不過，巴菲特早前接受外媒訪問時讚揚比亞迪是非凡的(extraordinary)，強調目前不急於減持，但稱會將從比亞迪套現的資金投放到更看好的對象上。2008年9月，巴郡斥資2.3億美元，以每股8港元在港股認購比亞迪2.25億股股份，巴菲特也曾在公開場合多次讚揚比亞迪。

 

比亞迪吉利等九折促銷　Tesla香港減價最多達14%

 

　　此外，汽車減價促銷潮殺到新能源車，比亞迪看來更受此困擾。據內媒報道，比亞迪海豹車型近日起補貼最高3.1萬元(人民幣．下同)，相當於打九折，深藍汽車補貼最多約2萬元，幾何汽車補貼最多1.3萬元，另被稱為「國民神車」的上汽通用五菱亦提供1萬元優惠補貼。更有車企直接宣布減價，例如吉利(00175)旗下睿藍汽車發布睿藍9減價2萬元，相當於打九折，東風(00489)旗下納米汽車最大降幅6000元，奇瑞新能源減價最多9000元。


　　報道分析，除了需求消退進入存量博弈、電池原材料降價等因素外，今年上海車展還將發布一大批新車，屆時老款車型競爭力勢必下降，預期車展後將迎來新一輪的新能源車降價潮。另外，特斯拉(Tesla)香港宣布將於4月15日下調Model3和ModelY的售價，下調幅度最多達14%。

 

Naspers疑部署減持騰訊　騰訊再回購97萬股涉3.5億元

 

　　至於騰訊，其南非大股東Naspers旗下公司Prosus亦公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本周擬將其持有的額外9600萬股騰訊股票存入香港中央結算系統(CCASS)，市場憂慮其再部署減持騰訊，騰訊股價昨日(12日)插逾半成。值得留意，截至今年1月，Prosus已賣出逾1.93億股騰訊股份，淨得款項72億美元，持股比例從去年6月首次宣布拋售計劃時的29%降至約26.9%。

　　另方面，騰訊正不斷回購股份，根據彭博數據，騰訊從3月27日以來幾乎每個交易日都回購股份，昨日再回購97萬股，每股作價介乎354.4元至371元，涉資約3.51億元，回購股份總數共926萬股。

 

林家亨：騰訊未跌夠阿里90元可吸　比亞迪受Tesla減價影響小

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，去年8月巴菲特一開始減持比亞迪，比亞迪也由300多元一直跌至200元，跌幅逾三分一，但料騰訊不會跌那麼多，因之前大股東已曾減持，亦講明跌至200元不再沽貨，當時股價即由200元彈至400元。不過，以現股價水平絕對有誘因部署再減持，而大股東之前亦向自己股東承諾要回購公司的股份，必須沽出騰訊才有資金進行回購。事實上，騰訊由去年10月尾200元回升，至今仍升逾七成，後市料仍會反覆下跌。至於阿里，之前已多次傳出大股東會減持，實際上亦減持了很多股份，股價早前最低跌至約80元，現時其保歷加通道中軸線處於88元附近，跌至其下具值博率，可待回至之前上升裂口85至90元分段買入。

 

　　至於比亞迪林家亨指，Tesla去年第四季每賣一架車平均利潤67000人幣，在毛利率方面可承受更大幅減價，尤其中國新能源車市場競爭大，減價幅度將比美國更大，不過比亞迪沒有太多車款與Tesla對應，只約兩款受影響，比亞迪減價幅度也不太大，縱使盈利增長減慢，料仍可年賺100億人幣。

 

　　阿里半日跌2.39%收報93.75元，最多跌5.15%至91.1元，連跌兩日，累跌5.59%，成交38.09億元。騰訊則升0.62%報359.4元，曾跌2.74%至347.4元，成交56.42億元。比亞迪跌1.53%報219.2元，最多跌2.96%至216元，連跌兩日，累跌3.78%，成交5.09億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

2.110

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.930

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 2.120
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.930
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.580
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 147.900
股份推介
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 0.830
  • 目標︰$14.20
  • 00960 龍湖集團
  • 24.850
  • 目標︰$25.10
  • 00168 青島啤酒股份
  • 83.150
  • 目標︰$92.00
  • 09699 順豐同城
  • 10.980
  • 目標︰$13.00
  • 00836 華潤電力
  • 17.160
  • 目標︰$18.06
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 358.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.930
  • 00981 中芯國際
  • 22.300
  • 00941 中國移動
  • 65.700
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 24.850
  • 目標︰$25.10
  • 00728 中國電信
  • 4.290
  • 目標︰$4.53
  • 00135 昆侖能源
  • 6.170
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/04/2023 12:08  恒指半日低收99點報20209，碧桂園跌4%，藥明升近6%

13/04/2023 11:42  【香港政情】夏寶龍抵港考察6天，陳國基、陳冬等到機場迎接

13/04/2023 11:38  【聚焦數據】3月美元計出口增14.8%勝預期，進口降1.4%

13/04/2023 10:54  【數據解讀】海關:外需不振等帶來考驗，實現全年外貿目標艱苦

13/04/2023 09:30  《中資異動》融創(1918)停牌逾年復牌，挫58%為最大跌幅

13/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５６億元，買中海油沽騰訊

13/04/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】大和、華泰升安踏目標，大摩降中石化至降低權重

13/04/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９１，一周拆息微升至２﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里低開逾4%領跌科技股，再遭軟銀減持兼聯儲局放鷹
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】加息減息「一線天」　全球經濟關係重構
人氣文章

新聞>財經熱話

同陷主要股東減持陰霾　阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

遊日本拍片再惹爭議 余德丞遭網民斥影衰港人
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

直播購物是網購的未來！為零售電子商務 2.0 做好準備未？即睇直播營銷全方位指南！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

BANK．BANK．BANK
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

手腕上那抹閃爍的光芒！Watches & Wonders 2023鑽石腕錶，一窺Piaget、JLC、Cartier的耀眼新作！
人氣文章

Beauty

《體能之巔》最美健身女神：意志力超強的沈音燈打敗健美男生！跟她做兩套動作練成最翹蘋果臀！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「說愛我，為何不肯為我改掉你的壞習慣？」要求對方改變，怎麼就不能包容他的缺點？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「PRE拍拖」時代降臨？做盡戀人間會做的事情，卻未獲得情侶的名份？
人氣文章
痛經食朱古力可紓緩嗎？中醫：不能！針灸加艾灸可改善，出現這些情況要即求診！
人氣文章
壓力爆煲 | 你有壓力我有壓力！聽打字聲、碌滑鼠就知你幾大壓力？比心跳速度更準！千禧世代壓力竟來自呢幾件事？ 1 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 15:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 15:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 15:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2023 14:46
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/04/2023
阿里低開逾4%領跌科技股，再遭軟銀減持兼聯儲局放鷹
人氣文章FOCUS13/04/2023
【FOCUS】加息減息「一線天」　全球經濟關係重構
人氣文章財經熱話13/04/2023
同陷主要股東減持陰霾　阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？
人氣文章財經熱話13/04/2023
《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退 低位有支持可考慮部署
人氣文章香港要聞13/04/2023
港鐵今年首兩個月因延誤已被罰款200萬元
人氣文章大行報告13/04/2023
【大行炒D乜】京東點部署？瑞聲急跌後博唔博得過？睇下大行最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金