同陷主要股東減持陰霾 阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？

繼騰訊(00700)及比亞迪(01211)後，阿里巴巴(09988)據報亦被主要股東軟銀部署沽貨，消息拖累阿里美股插近6%，今日(13日)回至港股，加上遭多家大行降目標價，股價也曾插半成，其後跌幅稍為收窄。騰訊及比亞迪承接昨日(12日)跌勢，亦曾齊齊再跌逾2%，但前者看來密密回購見效，半日倒升收市，後者則受新能源車減價潮影響，股價沒太大起色。三隻同陷主要股東減持陰霾的股份，邊隻更值博呢？

據報軟銀減持阿里股份至3.8% 去年沽貨總值達290億美元

英國《金融時報》報道，日本軟銀已採取行動出售其在阿里巴巴幾乎所有剩餘股份，美國證交會的監管申報文件顯示，軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元(561.6億港元)的阿里股份，令軟銀在阿里的持股量降至3.8%。而在過去14個月，軟銀通過遠期合約賣出3.89億股阿里股份，平均每股獲得92美元的收益，遠低於阿里每股317美元的歷史最高價。

軟銀高峰期持有阿里股權34%，但在願景基金部門嚴重虧損之際，軟銀試圖充實現金儲備，近年來一直減持阿里，單是去年就曾出售總值290億美元的阿里持股。軟銀拒絕就消息置評，但表示對阿里的交易正反映其防禦模式，以應對更加不確定的商業環境，並補充指，5月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

瑞銀降阿里收入預測目標價降至128元 麥格理降盈測

另外，阿里近日遭多家大行下調目標價，其中瑞銀表示對阿里重組更趨樂觀，管理層願意放棄控制權和分拆六大業務等，較內地同業走得更前。不過，瑞銀將阿里今年3月底止第四財季收入預測下調0.8%至2098億人民幣，並下調其內地和國際商務收入預測，又將其2024財年收入預測下調1%至9861億人民幣，將目標價降至128元，維持「買入」評級。





麥格理預期阿里今年3月底止第四財季表現大致符預期，對集團盈利前景保持樂觀，但將其2024至2025財年盈利預測分別下調5%及4%，以反映新業務虧損略為擴大的因素，並將目標價由159.9元降至152.6元，維持「跑贏大市」評級。招商證券表示對阿里的中國商業業務逐步復甦持積極看法，預期截至今年3月底止第四財季收入將按年增長1%至2060億人民幣，當中中國商業收入料跌3%，主要是仍受消費支出疲軟及新春季節性影響，維持「買入」評級，目標價則從156元降至153元。

巴菲特累計減持比亞迪近半 套現資金投放更好對象



比亞迪也被股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡接連減持，根據聯交所最新股權披露資料顯示，巴郡再於3月31日減持比亞迪248.05萬股H股，每股平均作價217.67元，套現5.4億元。巴郡自去年8月起已第10次披露減持比亞迪，持股由2.25億股降至最新的1.19億股，已減近一半，降至10.9%，累計套現逾216億元。

不過，巴菲特早前接受外媒訪問時讚揚比亞迪是非凡的(extraordinary)，強調目前不急於減持，但稱會將從比亞迪套現的資金投放到更看好的對象上。2008年9月，巴郡斥資2.3億美元，以每股8港元在港股認購比亞迪2.25億股股份，巴菲特也曾在公開場合多次讚揚比亞迪。

比亞迪吉利等九折促銷 Tesla香港減價最多達14%

此外，汽車減價促銷潮殺到新能源車，比亞迪看來更受此困擾。據內媒報道，比亞迪海豹車型近日起補貼最高3.1萬元(人民幣．下同)，相當於打九折，深藍汽車補貼最多約2萬元，幾何汽車補貼最多1.3萬元，另被稱為「國民神車」的上汽通用五菱亦提供1萬元優惠補貼。更有車企直接宣布減價，例如吉利(00175)旗下睿藍汽車發布睿藍9減價2萬元，相當於打九折，東風(00489)旗下納米汽車最大降幅6000元，奇瑞新能源減價最多9000元。



報道分析，除了需求消退進入存量博弈、電池原材料降價等因素外，今年上海車展還將發布一大批新車，屆時老款車型競爭力勢必下降，預期車展後將迎來新一輪的新能源車降價潮。另外，特斯拉(Tesla)香港宣布將於4月15日下調Model3和ModelY的售價，下調幅度最多達14%。

Naspers疑部署減持騰訊 騰訊再回購97萬股涉3.5億元

至於騰訊，其南非大股東Naspers旗下公司Prosus亦公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本周擬將其持有的額外9600萬股騰訊股票存入香港中央結算系統(CCASS)，市場憂慮其再部署減持騰訊，騰訊股價昨日(12日)插逾半成。值得留意，截至今年1月，Prosus已賣出逾1.93億股騰訊股份，淨得款項72億美元，持股比例從去年6月首次宣布拋售計劃時的29%降至約26.9%。





另方面，騰訊正不斷回購股份，根據彭博數據，騰訊從3月27日以來幾乎每個交易日都回購股份，昨日再回購97萬股，每股作價介乎354.4元至371元，涉資約3.51億元，回購股份總數共926萬股。

林家亨：騰訊未跌夠阿里90元可吸 比亞迪受Tesla減價影響小

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，去年8月巴菲特一開始減持比亞迪，比亞迪也由300多元一直跌至200元，跌幅逾三分一，但料騰訊不會跌那麼多，因之前大股東已曾減持，亦講明跌至200元不再沽貨，當時股價即由200元彈至400元。不過，以現股價水平絕對有誘因部署再減持，而大股東之前亦向自己股東承諾要回購公司的股份，必須沽出騰訊才有資金進行回購。事實上，騰訊由去年10月尾200元回升，至今仍升逾七成，後市料仍會反覆下跌。至於阿里，之前已多次傳出大股東會減持，實際上亦減持了很多股份，股價早前最低跌至約80元，現時其保歷加通道中軸線處於88元附近，跌至其下具值博率，可待回至之前上升裂口85至90元分段買入。

至於比亞迪林家亨指，Tesla去年第四季每賣一架車平均利潤67000人幣，在毛利率方面可承受更大幅減價，尤其中國新能源車市場競爭大，減價幅度將比美國更大，不過比亞迪沒有太多車款與Tesla對應，只約兩款受影響，比亞迪減價幅度也不太大，縱使盈利增長減慢，料仍可年賺100億人幣。

阿里半日跌2.39%收報93.75元，最多跌5.15%至91.1元，連跌兩日，累跌5.59%，成交38.09億元。騰訊則升0.62%報359.4元，曾跌2.74%至347.4元，成交56.42億元。比亞迪跌1.53%報219.2元，最多跌2.96%至216元，連跌兩日，累跌3.78%，成交5.09億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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