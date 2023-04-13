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澳門賭收客量恢復理想大行看法正面　濠賭股可趁股價回落炒定五一概念？

13/04/2023

　　繼早前公布3月博彩收入按年大增2.5倍，達3年以來最高水平後，近日澳門公布清明及復活節6天長假共有48.1萬旅客到訪，惟濠賭股卻未受刺激急升，除因長假期前早已炒過一輪外，亦受制酒店人手短缺消息。不過，大行普遍仍對澳門博彩業看法正面，且距離「五一」黃金周僅剩約兩星期，或可趁其股價回落「買定先」，博其乘「五一」概念可炒升一轉。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

清明復活6天長假共48.1萬旅客訪澳　花旗維持賭收預測不變

 

　　澳門治安警公布清明節及復活節假期出入境數據，4月5日至10日一連6天，共錄得逾297萬人次出入境，旅客佔約95.4萬人次，其中入境旅客48.1萬人次，經港珠澳大橋入境19萬人次，經關閘13.6萬人次，出境旅客則有47.2萬人次。單在周一(10日)，即復活節連假最後1天，入境旅客約7.7萬人次，出境旅客8.7萬人次。

 

　　花旗發表研究報告指，澳門4月首10天的博彩總收入可能已達到約40億澳門元，意味著日均收入約為4億澳門元，低於3月23日最後12天的平均4.95億澳門元。據澳門當局數據，在清明和復活節6天假期，澳門每天平均訪客量約為8萬人次，在4月8日有超過9.3萬人次入境。根據行業消息來源，貴賓廳交易量按月下降約10%，中場交易量按月基本持平，維持澳門4月博彩收入120億澳門元的預測不變。

 

業界：看好「五一」檔期賭收表現　惟酒店人手短缺拖慢復甦

 

　　《澳門日報》報道，雖然過去清明及復活節假期日均入境旅客逾8萬人次，不過有澳門博彩業人士稱，復活節假期以港客為主兼且較多是家庭遊，認為賭收一般，惟看好「五一」檔期的賭收表現，因「五一」是內地接近復常後的首個長假期，料有大批內地旅客趁假期出境旅遊。不過，現時酒店人手短缺影響客房供應及服務，拖慢賭收復甦速度，促請澳門政府視乎行業性質，加快外僱審批流程。如人手能夠配合，單月賭收有望上試200億澳門元，明年全年則可恢復至2000億澳門元。

 

　　《彭博》日前亦引述消息人士報道，由於勞動力短缺，澳門娛樂場部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，有運營商約五分一客房無法使用，雖然博彩公司希望在重要的夏季到來之時，酒店恢復到接近滿負荷運營的水平，但澳門僱傭外籍員工的進程緩慢，是現在阻礙全面開放的一個主要因素。

 

澳門首季賭收升95%訪客達496萬人次　摩通首選金沙銀娛      

 

　　另方面，澳門博彩監察協調局本月初公布，3月博彩收入達127.38億澳門元，是2020年1月以來最高水平，按年大增2.47倍，按月亦升23.4%。今年首3個月，博彩收入累計346.42億澳門元，按年升約95%。而據《澳門電台》報道，澳門旅遊局局長文綺華指，按初步統計，澳門今年首季接待逾496萬人次旅客，當中內地旅客約佔325萬，按年增近89%，反映內地旅客訪澳意欲顯著增加。

 

　　摩通發表報告指，澳門3月博彩收入達到2019年3月疫情前水平的49%，中場賭收更達到疫情前70%水平，貴賓廳則為疫情前水平18%水平。料於今年首季中場EBITDA營運表現中，美高梅中國(02282)可成為贏家，其次是永利澳門(01128)，但仍首選金沙(01928)及銀娛(00027)，其次是新濠國際(00200)，跟著是美高梅中國、永利澳門及澳博(00880)。

 

富瑞：澳門賭收保持韌性　大華繼顯：遊客數量有望提升

 

　　另外，富瑞近日發表報告指，隨著復活節長假來臨，澳門博彩收入繼續保持韌性，由於國際航班價格仍然昂貴，澳門仍然是一個相對便宜的海外目的地，但中國國際航班的頻率正增加，可能導致機票價格下降。而行業消息人士預計4月澳門博彩總收入將介於110億至120億澳門元之間，這意味著該月剩餘時間的博彩收入略有放緩，而該行亦正等待下一個長假勞動節的到來。港股中首選銀娛和金沙。

 

　　大華繼顯則指，雖然澳門整體客流量尚未完全恢復至疫前水平，惟預計在旅遊接待力增加後，訪澳遊客數量有望進一步提升，上調全年博彩毛收入預測至1340億澳門元，達2019年46%水平。不過，博彩區仍受酒店客房容量不足影響，較新開業的賭場較冷清，而因國際航班尚未完全恢復，外國人專用區域的賭客數量仍較少。此外，由於賭企承諾投入非賭博投資以及貴賓廳表現日漸失色，濠賭行業的估值上行空間有限。首選金沙 ，目標價由31.5元升至35元，相信其擁有足夠能力應對澳門旅遊業大規模復甦。另銀娛目標價由51.1元升至55.6元，指其可憑其中高端定位，享受博彩業由高端業務所帶動復甦的紅利。

 

熊麗萍：料「五一」效應比復活節假大　銀娛53元可吸

 

　　資深財經分析師熊麗萍指，濠賭股現時可考慮入場炒「五一」黃金周憧憬，相信比復活節假期效應大，始終內地旅客比香港多得多，而股票一定「炒定先」。趁著濠賭股近日消化復活節假期消息，股價如有些調整可趁機吸納，乘著「五一」概念或可再試高。其中銀娛近日始終難突破57至58元阻力，回至52至53元可買入，博「五一」假期旅客人次及酒店訂房較預期好，股價就有望突破。另要留意，現時選股要看業務收入分配，在政策轉變後，博企已不能再靠「疊碼仔」帶來的大客收入，以中場收入為主的濠賭股較可取，除金沙外，以銀娛轉型最快，兩隻都可吸納。

 

　　近日濠賭股表現低迷可能亦與據報日本將批准大阪開設該國首間賭場有關，該賭場計劃於2029年底開業，估計每年可吸引2000萬遊客。今日(13日)部分濠賭股先跌後倒升，金沙升0.89%收報28.5元，新濠升0.12%報9.16元，澳博升0.25%報4.04元，惟銀娛跌1.72%報54.25元，美高梅跌1.29%報9.97元，永利澳門跌1.57%報8.14元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

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《外資精點》富瑞：澳門博彩收入維持韌性，首選銀娛金沙
澳門：清明復活六天長假共４８﹒１萬旅客入境

 

 

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