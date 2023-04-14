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憧憬美息見頂金價逼近歷史高位　金礦股連日攀升　穩陣派宜吼黃金ETF

14/04/2023

　　近期美國公布的經濟數據疲弱，顯示通脹放緩，市場憧憬聯儲局加息接近見頂，溫和經濟衰退前景也讓投資者急於尋求避險，美元連日走弱，國際金價則連升第3日，昨日(13日)紐約期金漲1.5%收報每盎司2055.3美元，創收盤歷史次高紀錄，亦逼近歷史高位2075美元，且是連續第8個交易日收盤價高於2000美元。金礦股今日(14日)再全線飆升，其中今日稍後將公布業績的招金礦業(01818)曾飆逾7%高見14.7元，創逾11年高，近日招金亦獲花旗唱好，惟現價已升至花旗目標價。紫金礦業(02899)也曾升近半成，創逾兩年高。如相信如多間大行所料，金價可再飆至2100元或以上，但又怕高追金礦股風險大，也可吼升幅較溫和的黃金ETF。

 

(iStock)

 

美數據顯示通脹放緩加息或快見頂　美元連日走弱金價再升1.5%   

 

　　美國昨日(13日)公布上周首次申領失業救濟人數增至23.9萬，高於預期的23.5萬，勞動力市場見走軟跡象。另工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲2.7%，低於預期的3%。兩項數據均顯示通脹正放緩，再令投資者憧憬聯儲局加息接近終點，導致美元連續第3天下跌，美匯指數跌0.48%至101.01，是2月2日以來最低，市場人士預計下一波美元貶值潮會很快到來。紐約期金收市漲30.4美元或1.5%，報每盎司2055.3美元，僅次於2020年8月6日的2069.4美元歷史高位，紐約現貨金亦升1.4%報每盎司2042.5美元。於亞洲交易時段，金價延續升勢，紐約期金報2058美元，現貨金報約2043美元。

 

　　值得一提，本周三(12日)公布的美國最新CPI數據亦顯示通脹放緩，美國3月消費者價格指數(CPI)按年上漲5%，略低於預期，為2021年5月以來新低。而同日公布的聯儲局3月會議紀要則預計銀行業危機將導致美國在今年晚些時候出現「溫和衰退」。

 

渣打上調金價目標至2100美元　瑞銀升至2200美元


　　OANDA分析員Ed Moya認為美國通脹升勢緩和，即使聯儲局如市場預期般於下月加息0.25厘，亦有可能為最後一次加息，因此美匯偏軟為金價帶來支持。若現貨金能突破歷史高位2075美元，2100美元會成為下個目標。SKCharting.com首席技術分析師Sunil Kumar Dixit指，現貨金與期金價差收窄，反映金價上升動力強勁，有力挑戰新高。


　　渣打銀行財富管理團隊表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、加息見頂、經濟衰退疑慮的三大因素下，上調未來12個月金價目標至2100美元。而從技術面看，日線圖和周線圖上相對強弱指標均顯示超買狀態，而且黃金在過去的經濟衰退中表現優異，增強了渣打銀行對此類資產的信心。瑞銀財富管理團隊亦上調金價2024年3月末預測值，由原來的2100美元升至2200美元。瑞銀認為，在評估持有黃金的優點時，其長期表現和保值能力非常重要，金價的平均波動率較低且具更佳的避險特性，尤其以主要貨幣計價時，金價的表現甚至更佳。


匯證上調今明兩年金價預測　惟指可能已見頂

 

　　另匯證近日發表報告指，歐美銀行業近期事件引發避險資金買入黃金，金價飆升至每盎司2000美元以上。金價正在見頂，將今明兩年平均價格預測分別提高到每盎司1905美元和1820美元，原先預測每盎司為1843美元和1765美元，同時預計今年的交易區間為每盎司1775至2050美元。

 

　　匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監範卓雲亦提醒，黃金在抗通脹的表現上並不完美，現在美國高通脹正在緩解，金價才又有表現，而近期升破2000美元的金價相當接近高點，估計會在1800至2000美元之間波動。

 

黃瑋傑：金價或可挑戰2100美元　金股升勢難料可吼黃金ETF

　　輝立證券董事黃瑋傑指，金價受通脹及聯儲局加息取態影響，如通脹率仍達4%以上，與2%目標仍有距離，對金價有利。雖然去年也是通脹高企，但聯儲局不斷加息，導致美元強勢，不利金價，而持有黃金也收不到息。今年情況就大為不同，通脹開始回落，聯儲局可能加多一次息就暫停，而通脹率縱回落卻仍處一定高位，對金價有利，2050美元會是技術阻力位，如升破可挑戰2070至2100美元。

 

　　金礦股表現參差，不如造黃金ETF？黃瑋傑指，金礦股升幅很多時會比黃金ETF大，但要看個別基本因素，紫金之所以跑輸其他金礦股，可能因其採多元化業務策略，除金和銅外，亦著意加大鋰礦投資，但鋰價近期卻不斷下跌。相反，產金貢獻佔比較大、黃金業務集中的股份較受惠金價上升，其中招金是不錯的選擇，但近期升得太多，宜回至10天線以下才吸納。若覺得難捉摸個股升勢，或不知如何選擇，買黃金ETF較佳，因其一定追蹤到金價走勢。

 

花旗：招金海域金礦有強勁銷量增長潛力　目標價升至14.2元

 

　　招金近日亦獲花旗唱好，目標價由9.8元升至14.2元，維持「買入」評級。花旗預料招金的海域金礦建設(Haiyu Mine)在2025年開始將有強勁的銷量增長潛力，將其今年及明年盈利預測各下調為降12%，分別達7.91億人民幣及13.13億人民幣，2025年則達20.33億人民幣。

 

　　招金半日升2.92%收報14.12元，最多升7.14%高見14.7元，連升6日，累升22.57%，成交2.36億元。紫金升2.4%報14.48元，最多升4.67%高見14.8元，連升6日，累升13.66%，成交4.02億元。另中國黃金國際(02099)升7.72%報46.05元，山東黃金(01787)升4.49%報18.16元，靈寶黃金(03330)升4.69%報2.01元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升1.02%報1491.5元，價值黃金ETF(03081)升0.62%報48.9元。



 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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