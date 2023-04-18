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炒估值修復兼獲瑞銀唱好股價屢破頂　中移動如何部署？

18/04/2023

　　中移動(00941)(滬：600941)近日AH股價屢破頂，昨日(17日)A股抽升4.6%收報102.81元人民幣，創上市以來新高，盤中市值一度超越貴州茅台，成A股市值最大公司。H股昨日亦漲3.1%收報69元，創逾4年高。中移動A股今年以來漲幅近50%，H股今年來漲幅30%，A、H股差價則達60%。分析認為，中移動大漲或受到「中國特色估值體系」影響，其他「中字頭」股份如中資基建股及「三桶油」累積升幅同樣可觀。此外，近日中移動獲瑞銀唱好，列為中資電訊股首選，今早(18日)承接之前幾日升勢，曾再升逾1%，惟升至70元受阻，不知往後如何部署呢？

 

(Shutterstock)

 

官媒：國企高息率彰顯投資價值　中國特色估值體系需提速

 

　　自中國證監會主席易會滿在2022金融街論壇年會上提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」以來，「中國特色估值體系」成市場熱炒主題。而官媒《證券日報》日前頭版報道，A股進入業績期，截至上周三(12日)共有1564家A股公司披露年報，其中擬派發現金股息的公司達1171家，佔比近75%，派息金額合計約9590.55億元人民幣。在派息金額迭創新高之際，股息率也愈發成為市場焦點。統計數據顯示，高股息率上市公司主要集中在國企。


　　報道又指，高股息率公司愈來愈多，一方面彰顯出相關公司的投資價值，另一方面也反映出其投資價值未被充分認知。因此，在鼓勵上市公司現金分紅的同時，中國特色估值體系的探索建立也需要進一步提速。

 

前海開源：中移為數字經濟龍頭且業績優良　利估值提升

 

　　另外，前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《證券日報》表示，昨日上證指數表現搶眼，主要受「中字頭」板塊大漲帶動，其中中移動市值一度超過茅台，一方面是受數字經濟帶動，作為數字經濟龍頭，中移動估值提升；另一方面，這也是「中字頭」板塊業績優良帶來的結果。探索中國特色估值體系，有利於推動低估值藍籌股，特別是「中字頭」股票的估值回升。

 

　　提到業績優良，中移動去年營收逼近萬億元，達9373億元人民幣，按年增長10.5%；股東應佔利潤為1255億元人民幣，按年增長8%。中移動作為內地最大的電訊運營商，擁近10億用戶。近年來，公司積極推進5G網路建設和應用，加快數位化轉型，提升競爭力和盈利能力。去年數位化轉型收入達2076億元人民幣，按年增長30.3%，對主營業務收入增量貢獻達79.5%，佔主營業務收入比提升至25.6%。有內地分析指，中移動近日股價呈強勢，反映了市場對於5G產業前景的樂觀預期，認為中移動有望在新一輪技術變革中搶佔先機，實現高質量發展。

 

　　另有觀點認為中移動股價此輪大漲與ChatGPT火熱潮流有關，因為另外兩大電訊商中電信(00728)及中聯通(00762)股價也同步上漲。不過，內媒《第一財經》引述電訊分析師付亮指，中移動市值超過茅台，這是其價值回歸的體現，而短期概念炒作對電訊業估值提升有限。

瑞銀：中移股息達8厘為中資電訊股首選　予目標價85元


　　中移動近日亦獲瑞銀唱好，瑞銀預料中移動、中電信及中聯通今年首季服務收入分別錄得8%、7.8%及6%的增長，其中中移動估計受惠於工業數字化收入增長較高，繼續跑贏同業。不過三大電訊股期內EBITDA則料受壓，因持續投資於產業數碼化。期內純利則料分別按年增長6.8%、10.3%及12.4%，符合各自指引。

 

　　瑞銀重申中移動為中資電訊股首選，主要因其2023年預測股息率達8厘，具吸引力，又相信公司在拓展企業客戶方面定位良好，可利用其5G領導地位及閒置現金流，公司將持續估值重估及季度盈利穩健，給予其H股目標價為85元，維持「買入」評級。另予中電信目標價5.5元，中聯通目標價8元，均予「買入」評級。

 

潘鐵珊：現價升近高位　惟若守穩67.5元不需減磅

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，「中字頭」股份昨日炒上，其中中移動2019年最高升至73.5元，2016年亦曾升至相若位置，現價距當時高位不足10%，如股價繼續上升可續持有，若跌穿67.5元可先減持三分一，若65元也跌穿可再沽出剩餘的一半。


　　今日部分「中字頭」股份偏軟，其中中移動半日跌0.36%收報68.75元，中電信跌0.45%報4.45元，中聯通無升跌報6.42元。石油股亦隨油價回落下跌，中石油(00857)跌0.75%報5.29元，中海油(00883)跌1.39%報12.78元，中石化(00386)跌0.98%報5.07元。內銀股方面，工行(01398)跌0.23%報4.31元，建行(00939)跌0.56%報5.35元，農行(01288)跌0.33%報3.06元。惟基建股仍受捧，中交建(01800)升1.52%報5.33元，中鐵建(01186)升1.59%報6.4元。內險股亦造好，平保(02318)升2.96%報55.7元，國壽(02628)升3.34%報14.24元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2023 14:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2023 14:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2023 14:16
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