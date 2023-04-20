Tesla季績遜預期卻再於美國減價 新能源車股急挫邊隻仍可吼？

美國新能源車巨頭特斯拉(Tesla)公布今年首季業績，純利跌逾20%，加上受累減價戰，毛利率跌近10個百分點，績後股價在美股盤後跌逾6%，另Tesla指將繼續減價，為提升銷量不惜犧牲利潤率，公布季績前就再於美國減價，為本月以來第二次，今日(20日)港股一眾新能源車股下挫，其中小鵬(09868)及蔚來(09866)最傷均插逾半成，上海車展事隔兩年復辦的利好消息暫未能反映，不知有沒有哪隻車股仍可吼呢？

(Tesla官網截圖)

Tesla首季少賺24%毛利率跌近10% 馬斯克：將繼續減價

Tesla公布今年首季業績，純利按年跌24%至25.1億美元，遜於預期的26億美元；收入按年升24%至233.3億元，略高於預期。毛利率由去年同期的29.1%大跌至19.3%，低於市場預期的22.4%，也創自2020年第四季以來最低水平，反映早前一連串減價行動令盈利空間收窄。不過，Tesla仍預計今年交付180萬輛車，按年增長約37%。

Tesla行政總裁馬斯克表示，公司將繼續減價以刺激市場對電動車的需求，公司在財務上可以承受得起減價，相信此舉可在競爭市場中佔據上風，因與降低銷量從而提高利潤率相比，推動更高的銷量才是正確的選擇。

再於美國減價Model 3減至4萬美元 花旗降目標價



花旗發表研究報告指，Tesla首季利潤率低於預期，印證了降價並未達到預期效果，連同最近第二季的降價，或會抑制短期情緒，因為在疲軟的宏觀背景下，隨著集團致力於完成2023年的銷量目標，其利潤率可能會更疲弱，預計集團股價將會回落，目標價由192美元降至175美元，維持「中性」評級。

另外，Tesla公布季績前於美國市場再度減價，為本月以來第二次，其中Model Y售價減約3000美元或5%，至介乎49990至53990美元，Model 3減2000美元或4.7%至39990美元，今年以來售價分別累減20%及11%。



上海車展開幕車企爭相推新品 比亞迪今年銷量目標300萬輛

另方面，第20屆上海國際汽車工業展覽會周二(18日)開幕，共吸引逾1000家企業參展，預計總人流量可達100萬人次。在今年第一季汽車產銷量年增率皆下降背景下，業者對車展寄予厚望，希望能通過會展影響力來釋放消費動能，提振汽車市場信心。據報一汽、廣汽(02238)、吉利(00175)、比亞迪(01211)、蔚來、理想(02015)、小鵬等中國車企以及寶馬、平治、豐田、福特等全球主流車企都有參加，帶來自家最新車型。比亞迪除發布多款新車外，更表示今年銷量目標是300萬輛。





小鵬於車展發布了SPEA2.0「扶搖」全域智能化架構，料新車研發周期可縮短20%，零件通用化率提升至80%，整車綜合研發成本降低50%，而集團正研發10款車型，搭載「扶搖」架構的首款全新戰略車型超智駕轎跑SUV小鵬G6亦有亮相。理想亦發布智能駕駛和純電動車路線，預計第二季在理想AD Max 3.0上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在年底之前推送至全國100個城市。到2025年將致力於形成1款超級旗艦車型、5款增程電動車型、5款高壓純電車型的產品布局。

值得一提，小鵬汽車董事長何小鵬在車展前夕舉行發布會，表示汽車行業淘汰賽剛開始，料未來10年只剩8家大型企業，小品牌將被併入一個大品牌之內，年銷售規模300萬輛才是車企「入場券」。

本月上半月新能源車零售同比增89% 3月汽車終端市場仍疲軟

乘聯會昨日(19日)發布數據，4月1日至16日，乘用車市場零售66.5萬輛，同比增長62%，環比增長15%，其中新能源車市場零售22.3萬輛，同比增長89%，環比增長13%。乘聯會表示，在國家和多省市促消費政策推動下，近期車展等線下活動全面活躍市場氣氛並將加速聚攏人氣，前期庫存的國六B車型也在加速清庫，價格鬆動有利於車市增量。

中汽協日前公布數據指，3月內地汽車終端市場依然相對疲軟，有效需求尚未完全釋放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。數據顯示，3月汽車產銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，環比分別增長27.2%和24%，同比分別增長15.3%和9.7%。1至3月，汽車產銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。

林家亨：Tesla減價令中國車企陷生死戰 只可吼理想比亞迪



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指Tesla今年首季利潤率料為11.4%，去年首季為19.2%，去年第四季則為16%，跌得急原因是自2月在中國開始減價，前後減了4次，在美國亦減了兩次，其中Model 3由2019年售34萬減至今年22.9萬，足足減了三分一，利潤率必然下跌。不過，Tesla去年第四季每賣一架車賺6.7萬人幣，今年首季以會計準則計仍賺3.9萬人幣，無論怎樣減價，它仍是全球利潤最高新能源車企。Tesla減價策略暫已令很多中國車企步入財務緊絀狀況，已達到公司霸佔市場、以本傷人目標。今次減價戰令中國車企今年陷入生死存亡之戰，現時很多車企還「活著」只因仍有錢燒，強如比亞迪去年166億盈利中也有逾百億來自政府補貼及子公司其他業務收益，今年沒補貼之餘還要減價促銷，而「蔚小理」去年每賣一架車最多蝕逾10萬人幣，今年情況只會更差。不過，上海車展本月應可為很多車企帶來購買意欲升溫機會，故銷量應有所回升。

不過，並不是所有新能源車股都不可吸納，林家亨看好理想，指理想最大優點是沒過早推出純電能車，現在推出的全屬插電混能車，比亞迪近兩年最大增長就來自插電混能車，而理想的成本效益亦有優勢，因其L6至L9多個車型無論體積如何引擎大小都一樣，除比亞迪外財務最穩健。此外，理想參與減價戰程度小，另理想推出的全是6、7座位車，Tesla減價的全是5座位車，故受影響較小，而小鵬P7車型就最受影響。至於比亞迪，其騰勢D9性價比高銷量好，上月反而可加價，若銷量繼續上升對比亞迪盈利貢獻大。

小鵬今日跌8.78%收報37.4元，蔚來跌5.99%報67.55元，理想跌4.26%%報92.15元，比亞迪跌0.87%報227.6元，零跑汽車(09863)跌1.13%報39.5元。吉利亦跌1.2%報9.87元，廣汽跌1.22%報4.87元，長汽(02333)跌3.3%報9.38元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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