  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成　五一臨近可炒一轉？

21/04/2023

　　受惠內地經濟復常帶動消費，李寧(02331)首季零售流水按年錄中單位數增長，線下零售渠道增長更達高單位數，同店銷售則錄高單位數跌幅，多間大行看好其銷售表現將持續改善，股價今日(21日)高開13%，雖很快便掉頭回落，最終收市僅升近3%，但在市況欠佳下已是表現最佳藍籌，不知可否趁「五一」假期臨近博炒一轉呢？

 

(李寧官網截圖)

 

首季線下零售渠道錄高單位數增長　同店銷售錄高單位數下降

　

　　李寧公布，今年第一季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中零售(直接經營)渠道錄得10%至20%中段增長，批發(特許經銷商)渠道錄得中單位數增長，電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段下降。截至3月底，李寧於中國銷售點數量共計6206個，本年迄今淨減少89個，其中零售業務淨增加20個，批發業務淨減少109個。


　　以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，第一季整個平台之同店銷售按年錄得高單位數下降。就渠道而言，零售及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降20%至30%低段。

 

瑞銀：銷售復甦勝預期　目標價升至84元

 

　　瑞銀發表研究報告指，首季李寧銷售點平台零售流水按年錄得中單位數增幅，符合預期。管理層表示近期銷售趨勢好過預期，暗示有可能上調增長指引，對前景更看好。公司3月銷售額增長超過20%，4月至今進一步加快，管理層預計第二季可錄得高單位數至低雙位數增幅，而第三至第四季增長率則可加快至20%以上。考慮到3月份銷售復甦好過預期，將目標價由81.5元升至84元，評級維持「買入」。

 

　　高盛指，李寧今年首季零售銷售增長勝該行預期，管理層態度更積極，由於4月銷售復甦好於預期，折扣按年改善，或可令公司指引上調。對李寧營運看法正面，在所覆蓋公司中李寧為基數最高，而其首季業績亦屬穩健，反映向前倒數2年間銷售年複合增長率(CAGR)錄中等雙位數，4年間CAGR近20%。而其銷售增速和折扣改善幅度高於該行對今年下半年預測，應作為近期正面催化劑。行業結構性增長、市場份額增加和利潤率提高的長期上升空間仍大，予「買入」評級，目標價78元。

 

美銀：估值具吸引力　大和：業務指引調升會成股價催化劑

 

　　美銀證券指，李寧首季營運情況大致符合預期。4月份零售銷售增長繼續按月加速，考慮到由第二季開始低基數，帶來令人鼓舞的復甦趨勢，及不斷增加的補貨訂單有助於批發收入，目前公司的保守指引有潛在上升空間，將其今明兩年每股盈利預測分別提高9%和6%，而目前股價相當於今年預測市盈率26倍，比5年平均水平低20%，看起來具吸引力，上調目標價5%至75元，重申「買入」評級。


　　大和引述李寧管理層指，3月至今業務復甦速度超出預期，所有渠道零售流水重回正數，按年增長約20%，4月有加速跡象，特別是線下渠道銷售月初至今增長逾30%，較3月約20%為高。集團維持全年收入中雙位數增長指引，但不排除若第二季復甦前景更清晰而上調。大和指潛在業務指引調升會成為短線股價催化劑，維持「買入」評級及目標價74元。

 

　　花旗指，李寧3月及4月至今的線下零售銷售增長快過預期，而管理層指不排除會根據今年上半年業績表現而提高全年指引，對今年的展望似乎比安踏(02020)樂觀。花旗又看好一些市場預期較低但有經營前景的股票，行業順序依次為滔搏(06110)、李寧及安踏，均予「買入」評級，其中李寧目標價為72.4元。


里昂：奢侈品餐飲板塊將受益五一　國產品牌崛起可買李寧安踏

 

　　另外，里昂投資資訊服務(上海)有限公司中國微觀經濟研究部主管藍龍(Lance Noble)近日引述該行調查指，約59%受訪者計劃於五一假期外遊，按年提升10個百分點，其中計劃到省外及長途旅遊的人分別升18和10個百分點，旅遊業連帶奢侈品和堂食餐飲板塊將於短期受益，預期本地遊將於5月和暑假期間持續。


　　中信里昂中國消費品及環球奢侈品行業研究分析員高馨兒指，在宏觀經濟、政策及社會文化等因素支持下，國產品牌近年快速崛起，相信能在體育服裝和化妝品等快速增長的行業中獲得更多市場份額，並有足夠的空間進一步提高滲透率，對李寧(02331)、安踏、波司登(03998)和珀萊雅(滬：603605)予「買入」評級。

 

　　大摩上周亦發表報告指，相信李寧股價在未來30天內將會上升，其銷售勢頭在今年3或4月和第二季的回升可能會使市場情緒變得更加積極，預計集團第二季零售額同比增長15%至20%，與其他領先品牌基本一致，而5月黃金周潛在強勁銷售或會成為股價催化劑。


溫鋼城：不宜追入五一概念股　李寧或於55至65元間橫行

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，內地民眾購買力正在恢復，日前公布3月社會消費品零售總額按年增長10.6%，遠比市場預期的7.3%理想，可見內地民眾過去兩年儲了很多錢，積極出來消費，較傳統的旅遊概念股包括新秀麗(01910)、周大福(01929)及莎莎(00178)等近期股價表現都不錯，惟攜程(09961)及同程(00780)較呆滯，相信「五一」概念已炒到尾聲，濠賭股近日亦已炒起，往後就要看「五一」期間實際數據，相關概念股升了上去無謂再追，料股價只會橫行或向下，下一輪炒作可能要等到7月暑假。

 

　　溫鋼城又指，內地民眾比以前注重健康及運動，體育用品股理論上有前景，唯一要看估值算不算貴，其中李寧預期市盈率25倍，往績市盈率32.9倍，市場預期其未來盈利增長理想，可達兩成以上，股價之前由80元跌至55元看到有些支持，但見一頂低於一頂，如今日可企於60元以上，升破下降軌機會較大，惟現時市場環境難承受高估值，不排除會在55至65元間橫行。

 

　　李寧今日升2.87%收報59.05元，最多升13.24%高見65元，成交14.91億元。安踏則跌0.15%報99.6元，特步(01368)跌2.14%報9.14元，滔搏跌1.61%報7.35元。其他內需股亦大多下跌，海底撈(06862)跌3.86%報18.92元，九毛九(09922)跌4.66%報17.2元，潤啤(00291)跌2.39%報61.2元，青啤(00168)跌0.66%報82.25元，蒙牛(02319)跌0.94%報31.65元，惟新秀麗升0.2%報24.8元，波司登升0.25%報4.03元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.950

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.420

異動股

02331

李寧

59.050

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 02331 李寧
  • 59.050
  • 00981 中芯國際
  • 23.250
  • 01918 融創中國
  • 1.880
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.480
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.600
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.800
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.350
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.400
  • 目標︰$4.73
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00700 騰訊控股
  • 349.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 00001 長和
  • 51.850
  • 00941 中國移動
  • 66.950
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.320
  • 目標︰$17.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 57.650
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 14.180
  • 目標︰$15.36
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2023 16:16  恒指低收321點報20075，中芯收跌逾9%，李寧逆市升3%

21/04/2023 13:14  謝展寰：不滿港燈表現倡額外賞金悉數回饋市民，將檢討賞罰機制

21/04/2023 11:35  【外圍經濟】恐中韓交惡打擊經濟，南韓旅遊和化妝品公司股價挫

21/04/2023 10:36  【國際要聞】美媒：美國總統拜登最快下周正式宣布競選連任

21/04/2023 09:24  《異動股》李寧高開逾13%，首季線下零售渠道錄高單位數增長

21/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５１﹒４９億元，買中芯沽盈富

21/04/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控目標，野村降京東物流目標

21/04/2023 16:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７４，美元兌人幣升報６﹒８８８０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成　五一臨近可炒一轉？
人氣文章

新聞>香港要聞

工程師：港燈港島停電事故涉人為低級錯失，情況罕見
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

美民房產也難
人氣文章

健康解「迷」

不除口罩？不停整容？可能患上「容貌焦慮症」！P圖盛行易令人病態追求完美外表
人氣文章

娛樂情報

與陳法蓉合作《一舞傾城》 陳星妤演舞女挑戰電視尺度
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

吳耀漢逝世 | 「其實只是性滿足，不是真正愛情！」吳耀漢的另類愛情故事：年輕曾為性瘋狂，與真愛第二任太太攜手走過半世紀
人氣文章

Beauty

消費券周末到手！$3000價位家用美容儀推介： RF射頻儀、微電流瘦面機、醫美級LED Mask，在家輕鬆做Facial！
人氣文章

Beauty

歐美韓國大熱！「GM Diet」飲食法：跟著餐單吃7天就能排毒瘦身？多蔬菜水果的飲食法不是人人適合？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
慎防新冠，嚴防流感
人氣文章
感冒後最好調補脾胃！衛氣足可抵外邪！推介健脾去濕「姬松茸赤小豆栗子豬骨湯」，一家啱飲！ 2
人氣文章
天氣悶熱！只想要一點清爽！簡單解暑素湯：芫荽鮮淮山絲瓜湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2023
【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成　五一臨近可炒一轉？
人氣文章香港要聞21/04/2023
工程師：港燈港島停電事故涉人為低級錯失，情況罕見
人氣文章國際動態21/04/2023
據報拜登將限制美企對中國投資，涵蓋AI、晶片等
人氣文章專訪21/04/2023
【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息
人氣文章財經熱話21/04/2023
憂業績大行紛降目標　拜登擬限美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁機吸？
人氣文章國際動態21/04/2023
植田和男主持首場議息會前，日本核心通脹再超預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金