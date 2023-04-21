  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態　中短線睇76.4銀

21/04/2023

　　贛鋒鋰業(01772)下周四(27日)公布截至3月31日止第一季度成績表。贛鋒鋰業主要從事深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等之研發、生產和銷售、鋰資源、鋰電池回收等。

 

 (贛鋒鋰業網頁截圖)


　　截至2022年12月31日止年度，贛鋒鋰業錄得純利205億人仔，增2.9倍，每股基本盈利10.18元人仔，末期股息每股派1元人仔。集團指，期內收入約413.71億人仔，增2.75倍，毛利約203.64億人仔，增長3.67倍；淨資產增86.7%，至約489億人仔。


　　期內，佔總營業額84.3%的金屬鋰及鋰化合物業務，營業額增長2.9倍至348.86億人仔，分部溢利增2.3倍至182.75億人仔；佔總營業額15.7%的鋰電池業務，營業額增加2.2倍至64.82億人仔，分部溢利增長20.2倍至5.66億人仔；鋰礦資源分部溢利大增19.3倍至41.47億人仔。


　　按地區劃分，來自內地之營業額增長2.2倍，至271.46億人仔，佔總營業額65.6%；亞洲(除內地之外)之營業額增長3.8倍至100.83億人仔，佔總營業額24.4%；歐盟之營業額增長8.2倍，至38.39億人仔，佔總營業額9.3%。


內地汽車動力電池產銷增長理想


　　行業前景方面，2022年新能源汽車行業發展迅速，帶動內地動力電池產銷量快速增長。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計資料，2022年中國動力電池累計產量545.9GWh，同比增長148.5%；其中三元電池累計產量212.5GWh，佔總產量38.9%，累計同比增長126.4%；磷酸鐵鋰電池累計產量332.4GWh，佔總產量60.9%，累計同比增長165.1%。


　　2022年中國動力電池累計銷量465.5GWh，同比增長150.3%；其中三元電池累計銷量193.5GWh，佔總銷量41.6%，累計同比增長143.2%；磷酸鐵鋰電池累計銷量271.0GWh，佔總銷量58.2%，累計同比增長155.7%。


　　於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為90.73億人仔，銀行及其他借款為127.83億人仔，資本負債比率為38%。


　　技術走勢方面，該股近日走勢營造頭肩底右肩形態，9RSI處於56水平，錢駿建議現價買入，首站60銀，中短線以1月底高位76.4銀為目標，最後以去年6月底高位91.45銀為最終獲利目標，跌穿近日低位43.95銀止蝕。

 

 贛鋒鋰業今日(21日)跌0.96%收報51.45銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.950

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.420

異動股

02331

李寧

59.050

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 02331 李寧
  • 59.050
  • 00981 中芯國際
  • 23.250
  • 01918 融創中國
  • 1.880
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.480
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.600
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.800
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.350
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.400
  • 目標︰$4.73
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00700 騰訊控股
  • 349.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 00001 長和
  • 51.850
  • 00941 中國移動
  • 66.950
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.320
  • 目標︰$17.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 57.650
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 14.180
  • 目標︰$15.36
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2023 16:51  《盤後部署》恒指曾穿兩萬關，晶片股受壓，中芯、華虹如何部署？

21/04/2023 18:10  英國副首相藍韜文辭職，涉捲欺凌員工指控

21/04/2023 16:09  《本港樓市》中原CCL按周微跌0.07%，短期樓價料窄幅爭持

21/04/2023 16:16  大灣區訪問團出發，李家超冀議員同心同德提升治理水平

21/04/2023 13:43  德晉前主席陳榮煉判囚14年，涉不法經營賭博及洗黑錢等

21/04/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買恒生國企沽商湯

21/04/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控目標，野村降京東物流目標

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

21/04/2023 16:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７４，美元兌人幣升報６﹒８８８０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【下周策略】連敬涵：恒指連失三平均線 下試250日線機會大增（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外匯局唱好人幣資產　美國擬加碼打壓　A股周跌1%
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態　中短線睇76.4銀
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

停電涉數碼港開關站維修事故 港燈致歉：工程人員意外將後備電纜通電
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

由風光到沒落！家樂福的啟示︰法國超市打入中國市場，不走進線上零售時代就注定被淘汰？
人氣文章

玩樂 What’s On

旅發局｜票選香港旅遊最強食+玩推薦清單！哪些食物、景點最多人投？至愛鬧市景點又係呢度？（附票選結果名單）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《正義迴廊》、《神探大戰》以外，3套金像獎2023必看電影！非一般父子情《白日青春》、疫下香港基層故事《窄路微塵》、寄養媽媽苦與樂《流水落花》
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

時鐘酒店見聞分享！SM、地鐵站、課室、診所，邊個主題房最刺激好玩？Book房如何做到免尷尬？情侶竟會鬥High鬥大聲唔怕醜？
人氣文章

港女講男．妮洛

期待關係有進展，目標卻不一致？遇上不婚不生的男人，應盡快離場還是繼續妥協？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港大成功研發新型仿肌鍵材料！力學性能媲美天然肌腱，可望植入人體助組織修復、更換受損肌腱、軟組織
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！
人氣文章
職場性騷擾原來好普遍！唔只男騷擾女，仲可以男男、下屬騷擾上司！受害人舉報有咩顧慮？公司點判斷誰是誰非？原來咁做已構成性騷擾！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 18:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2023
【下周策略】連敬涵：恒指連失三平均線 下試250日線機會大增（有片）
人氣文章中國故事21/04/2023
《神州經脈》外匯局唱好人幣資產　美國擬加碼打壓　A股周跌1%
人氣文章財經熱話21/04/2023
《嚟緊炒D乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態　中短線睇76.4銀
人氣文章財經熱話21/04/2023
【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成　係咪真係博得過？
人氣文章香港要聞21/04/2023
工程師：港燈港島停電事故涉人為低級錯失，情況罕見
人氣文章市場動向21/04/2023
Mox「即時借」超低利息 實際年利率低至1.61%，包括高達$4,000現金獎賞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金