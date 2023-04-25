智利擬國有化鋰礦疊加鋰價跌跌不休 天齊贛鋒遭大行降目標齊急挫 縱低未屆吸納時？

僅次於澳洲的全球第二大鋰生產國智利近日突然宣布為促進經濟發展並保護環境，擬將鋰礦收歸國有，另鋰價跌跌不休，上周跌穿每噸20萬元人民幣，有業內人士料本季或跌至10萬元人民幣，令內地兩大鋰礦龍頭天齊鋰業(09696)及贛鋒鋰業(01772)今日(25日)股價齊急挫，其中持有智利礦業化工集團(SQM)股權的天齊更低見48.2元，創上市新低。天齊及贛鋒近日亦齊遭大行下調目標價，但仍遠高於現價，或可趁低吸納。

(天齊鋰業網頁截圖)

分析料智利鋰礦國有化不利私有股份 天齊持股SQM急跌

智利總統博里奇(Gabriel Boric)宣布，智利政府擬採用國家與私人部門合資的方式促進當地鋰產業的發展，政府將成立一間國家鋰業公司，所有參與智利鋰業、不論當地或外國私營企業都必須與國家鋰業公司合作，政府將在合資企業中持有控股權。智利目前通過特許開發合同授權兩家私營企業開採鋰資源，博里奇表示，智利政府不會終止目前的合同，希望鋰礦商在合同到期前對國家參與持開放態度，換句話說，該國兩家鋰礦巨頭智利礦業化工集團(SQM)和美國雅保集團(Albemarle)可自願交出對其資產的控制權。有關國有化鋰礦計劃仍需獲智利國會批准，博里奇表示將於今年下半年向立法機關提交計劃。分析師認為，智利此舉可能會刺激未來對鋰的投資轉向其他國家，同時這對礦企中私有股份的積極性會產生不利影響，最終可能會影響到智利全球鋰礦供應大國的地位。

智利將鋰礦收歸國有消息引發在美國上市鋰礦股上周五(21日)急挫，其中天齊鋰業擁有22.16%股權的SQM一度急插逾兩成，全日仍瀉18.6%收報63.44美元，Albemarle則瀉10%，創14個月以來最差單日表現。目前SQM及Albemarle皆為特斯拉(Tesla)及比亞迪(01211)等電動車與電池企業的供應商。三星證券分析師Cho Hyunryul表示，未來電池製造商與智利的鋰礦公司續簽合約時，簽約條件可能會比過去沒有國家參與時更加嚴苛。

業界：碳酸鋰價本季或見10萬人幣 研究機構：短期有望回穩震盪



另方面，由於全球最大汽車市場中國的電動汽車需求疲軟，鋰價已從去年11月的高位下跌超過70%，碳酸鋰現貨價上周跌穿每噸20萬元人民幣。不少業內人士對《澎湃新聞》表示，二季度碳酸鋰價觸及每噸10萬元人民幣的低位可能性大。

不過，研究機構安泰科高級分析師余雅琨預測，短期看鋰價有望從快速下跌狀態過渡到回穩震盪，下半年仍保持震盪態勢，2023全年目標均價或在每噸22萬元人民幣，較去年下跌54%。近期鋰價快速走低主要由於鋰供需面反轉、供給端增量大於需求。分板塊看，新能源汽車仍是鋰資源最大的需求端，隨著國內外新能源汽車滲透率不斷上升，增速會有一定回歸；儲能在政策支持和原材料成本下降後保持高增長，但基數較小；傳統的消費電子領域需求維持低位。另從國際貿易角度看，由於中國國內價格回落過快，國內外鋰價已經明顯倒掛，而國內部分地區的鋰礦開採成本較高，若鋰價繼續下跌，或存在停產可能。

花旗：鋰價或已觸底 惟降天齊贛鋒目標價

近日亦有大行下調兩大鋰業股目標價，但看法未致太負面，其中花旗發表最新報告指，贛鋒及天齊可能已處於去庫存周期尾聲，電池製造商將在4月底和5月重新進貨，如果需求進一步改善，鋰價可能已經觸底，並有一些上升空間。花旗對贛鋒及天齊開啟30天正面催化劑觀察期，惟將天齊目標價由115元降至85元，贛鋒由126.6元降至124.1元，均維持「買入」評級。

另大摩將天齊目標價由108.8元降至76.9元，贛鋒由99元降至70元，均維持「增持」評級。

匯證：料行業基本面短期內改善 天齊股價上行空間更大



此外，匯證上周發表報告指，疫情後消費復甦，是推動內地資源股今年迄今股價的關鍵因素。受惠於需求正面及供應持續，銅和鋁公司的股價表現跑贏，但鋰公司股價大幅回落，主要受累於鋰價急跌及市場對電動車需求的憂慮。目前鋰價已接近低位，鋰業股相比起銅及鋁業股更為吸引。預期行業基本面在短期內會有所改善，看好天齊及贛鋒，分別予目標價92元及73元，其中天齊更具上行空間，評級均為「買入」。

天齊今日上午跌7.05%收報48.8元，連跌兩日，累跌11.19%，成交1.64億元。贛鋒昨日(24日)仍有得升，今早則急跌8.35%收報47.75元，成交2.39億元。另也有在智利投資鋰礦的比亞迪亦跌3.13%報222.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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