「開心香港」連串活動推出兼五一假期臨近 本地消費股邊隻可吼？

財政司司長陳茂波昨日(24日)下午舉行記者會介紹「開心香港」一系列活動，包括將推出多個美食市集、30元看電影、海洋公園辦Chill All Night、維港辦海陸嘉年華等，另五一假期臨近，本港酒店房價飆升，不過本地消費股未見受刺激炒高，可能因近日大市走勢欠佳，且客量及銷售要恢復到疫情前水平相信仍需一段時間，但如果想吼，有幾隻近日公布經營數據對辦的股份值得留意。

(香港政府新聞網)

「開心香港」推多個美食市集 本周六30元看電影

陳茂波指，「開心香港」活動內容豐富，適合不同年齡及界別，當中亦包括流行文化、體育及音樂等項目。首先，本周末將於灣仔會展舉辦首個大型美食市集，其後在4至6月底，將於港九新界舉辦不同主題及內容的墟市活動。民政及青年事務局局長麥美娟指，就第一場在會展舉辦的市集，當局已印發10萬張入場券，明早8時開始會在18區民政事務署諮詢中心派發，初步規定每人限取2張，市民亦可當場領取；在新界及九龍區舉辦的美食市集則毋須入場券，市民可直接入場。當局已聯絡本地飲食界特色檔戶，又委託外國駐港領事協助尋找外地特色美食；市集中又加入青年元素，例如有青年創業家參與。

另外，本周六(29日)將舉辦「全港戲院日」，市民可以劃一30元入場看電影。戲院商會理事長袁彥文表示，全港61間商業戲院均會參與，預計有20萬人次受惠，戲票將於本周四(27日)上午11時起發售，市民可經網上或即場購票，將重新上映部分於農曆新年期間較受歡迎，或過往熱門的港產片。如果今次反應好，會考慮定期做全港戲院日。被問及本港電影業復甦情況，袁彥文指，去年年中有很多港產片打破票房紀錄，但整體票房比起疫情前仍減少15%至20%。

海洋公園6月辦Chill All Night 維港7月辦海陸嘉年華

另外，海洋公園6月逢周六將舉辦Chill All Night，包括多媒體光影匯演和現場娛樂表演，每晚最多5000人免費入場。旅發局7月8日至8月6日，逢星期六、日在灣仔舉辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華Harbour Chill Carnival，由全球不同地方表演團體演出。8月將邀請曼聯U16足球隊來港交流及踢表演賽，西九、數碼港及迪士尼等都會舉行不同活動。「開心香港」整個活動開支粗略估算為2000萬元以內，主要用於大型美食市集，其他參與籌辦的機構如馬會等則會自行負擔開支。



陳茂波又指，相信香港經濟今年會較去年好，為了鞏固這個勢頭，最近政府發放了消費券，與市民開心同樂，而「開心香港」活動對象是市民，希望他們一同參加，支持經濟復甦。被問到活動的成效目標，他指開心與否很主觀，很難衡量活動的成效。文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，所有活動原則上不抗拒外地旅客參與，但對象以港人為主。

五一假期酒店房價狂飆 勢影響留港日數

另方面，內地「五一」黃金周即將到來。香港酒店房價飆升，漲幅以倍數計，勢影響旅客留港日數，甚或會即日來回。旅遊業議會總幹事楊淑芬日前預計，4月29日至5月3日內地五一假期，將有約60萬旅客訪港，不過客量只大約恢復至疫情前的六成，當中自由行旅客將佔八成。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，截至本月中，五一黃金周酒店訂房率大約七成多，旅客平均在港逗留兩天，部分會順道到大灣區旅遊，然而，訂房速度仍較新冠疫情前少，應是由於航班未恢復最高運載力。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷指，按現時統計，今個黃金周每日約有100多至200團，與2019年前每日500至600團相差很遠。而業界人手非常不足，擔心旅遊旺季後是否仍有很多旅客，尤其航空公司的運載力未完全恢復，東南亞及外國客量未回復。

莎莎上季港澳同店銷售增近六成 富瑞大升目標價至2.6元

雖然客量要恢復到與疫情前一樣仍需一段時間，但如果想吼本地消費股，有幾隻股份近日公布經營數據對辦獲大行唱好，值得留意，其中莎莎(00178)上周公布截至今年3月底止第四財季零售及批發業務營業額按年增長30.3%至約10.85億元，恢復至疫情前水平的54.4%。香港和澳門的零售及批發業務營業額按年增長60.1%至8.13億元，而同店銷售按年增長59.7%。

富瑞早前發表研究報告指，相信港澳整體化妝品銷售將於截至今年3月底的第四財季恢復，莎莎將因而受惠，而受益於公司的成本控制和毛利率改善，莎莎在港澳的經營已於截至去年底的第三財季實現收支平衡，將評級由「持有」上調至「買入」，看好近期的旅遊業復甦和該公司的成本管控工作，同時將目標價由1.24元升近1.1倍至2.6元。

周大福上季港澳同店銷售增96.5% 富瑞予目標價18元

周大福(01929)早前公布，截至今年3月底止第四財季零售值按年增長14.2%，當中中國內地按年增長9.6%，香港、澳門及其他市場按年增長71.2%。另中國內地同店銷售下跌5.6%，香港及澳門同店銷售增長96.5%。富瑞認為，周大福中國內地及香港的同店銷售將改善，管理層亦預計2024財年將是復甦的一年，邊境重開將成為關鍵催化劑，特別是在勞動節假期和夏季，維持「買入」評級，目標價18元。



信達證券近日亦指，隨著1月內地與香港恢復通關，預計將為「五一」和暑假帶來更多客流，看好周大福內地及港澳銷售持續修復，而去年因疫情積壓的部分婚慶需求預計亦於「五一」及「十一」等釋放。





六福上季港澳同店銷售增逾倍 花旗升目標價至32.8元

另一金飾股六福(00590)早前亦公布，截至今年3月底止第四季整體同店銷售按年增長83%，其中黃金產品同店銷售增長92%，而由於通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善，港澳市場同店銷售增長124%，香港季內零售值按年錄約140%升幅。

花旗指，基於中國內地開放邊境後旅遊消費步伐回升，將六福2024及2025財年純利預測上調19%，以反映港澳市場更高的收入預測，目標價由27.6元升至32.8元，評級「買入」。高盛亦維持六福「買入」評級，預期六福比周大福更受惠港澳及內地旅遊業復甦，加上估值吸引，且預期未來數年息率穩定，管理層致力控制現金流，以及為股東帶來回報，維持「買入」評級，目標價維持29.4元。

佐丹奴去年純利升41% 富瑞升目標價至2.9元

佐丹奴(00709)早前公布，截至今年3月底止首季銷售額為9.72億元，按年升6%；同店銷售額為7.59億元，按年升16.1%。另集團上月公布去年純利2.68億元，按年升41.05%；派末期息15仙，增50%；收入37.99億元，升12.4%；毛利21.46億元，升11.19%。富瑞發表報告指，由於佐丹奴去年業績強勁，分別上調今明兩年盈利預測15%及14%，反映兩年銷售各升7%，而管理層預期隨著疫情影響退卻，今年經營環境的波動性將較少，目標價由2.05元升至2.9元，維持「買入」評級。





本地消費股今日普遍隨大市下跌。零售股方面，莎莎跌2.7%收報1.8元，佐丹奴跌0.42%報2.35元，周大福跌2.19%報15.18元，六福跌2.75%報24.75元，周生生(00116)跌1.92%報10.2元。餐飲股方面，大家樂(00341)跌0.9%報10.98元，大快活(00052)跌1.33%報11.84元，譚仔國際(02217)跌4.41%報2.17元，太興(06811)跌1.01%報0.98元。商場收租股方面，領展(00823)跌0.79%報50元，九置(01997)跌2.6%報43.05元。希慎(00014)跌2.85%報22.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此







其他本地消費股相關新聞：

【香港要聞】李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟

【香港要聞】麥美娟：「開心香港」美食市集明早８時起派發門票

【香港要聞】戲院商會：周六全港劃一票價３０元料２０萬人可受惠

《本港經濟》首季失業率降至３﹒１％創近三年半低，低於市場預期

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多