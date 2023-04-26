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【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！

26/04/2023

　　疫情過後澳門恢復對外通關，3月博彩收入按年大增2.5倍，達3年以來最高水平。雖然復活節假期未有帶動濠賭股大升，但是「五一黃金周」將至，濠賭股能否擺脫近期的頹勢呢？哪一隻濠賭股較值得部署？


　　長達三年的疫情，導致澳門博彩收入急轉直下，2022年3月博彩收入按月少一半。不過，隨著澳門政府有序恢復通關，博彩收入有所好轉。今年一月春節假期，博彩收入按年增長82.5%，2月博彩收入年增幅回落至僅33.1%。到了3月，博彩收入按年增2.47倍至127.38億澳門元。撇除低基數因素，3月博彩收入仍然有明顯復甦，較2月增長23%，較有春節假期的1月都要多出10%。

 

(銀娛網頁截圖)


內地到訪澳門意欲增加


　　澳門通關引發旅遊熱潮，大批內地遊客湧入澳門。據澳門當局公布的清明節及復活節假期出入境數據，4月5日至10日一連6天，共錄得逾297萬人次出入境，旅客佔約95.4萬人次，日均入境旅客逾8萬人次。此外，澳門今年首季接待逾496萬人次旅客，當中內地旅客約佔325萬，按年增近89%，反映內地旅客到訪澳門的意欲增加。


　　有業內人士稱，看好「五一黃金周」的賭收表現，因為「五一」為內地接近復常後的首個長假期，估計有大批內地旅客趁假期出境旅遊。澳門特首賀一誠明言，目前有6間博企設立12個場所，經營外國人博彩專區，有信心今年賭收可達至原定的1300億澳門元水平。


勞動力不足或拖低濠賭股表現


　　「五一黃金周」效應固然值得期待，惟勞動力不足的不利因素不得不留意。《彭博》早前引述消息人士報道，澳門勞動力短缺，在復活節假期期間，部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。


　　有運營商曾指出，約五分一客房無法使用，雖然博彩公司希望在夏季到來之時，酒店恢復到接近滿負荷運營的水平，惟澳門僱傭外籍員工進程緩慢，是目前阻礙全面開放的主要因素。目前酒店人手短缺確實影響客房供應及服務，拖慢賭收復甦速度，或影響濠賭股在「五一黃金周」的表現。


　　另外，日本首相岸田文雄表示，政府批准在大阪興建賭場度假村，起初成本1.8萬億日圓(約1067億港元)，將是日本第一次批准興建賭場度假區。岸田文雄指，希望度假村於2029年秋冬開業，年收入目標5200億日圓(約308億港元)，主要來自博彩業，並希望每年吸引600萬名國際遊客及1400萬名本土遊客。雖然整個度假村需時興建，實際成效亦要印證，惟日本作為國際旅遊勝地，都有意發展博彩事業，不得不為澳門博企帶來警號。

 

　　

銀娛上周四高見59.8元後回調，暫於50天線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


銀娛可候至50元以下吸納


　　事實上，濠賭股在「五一黃金周」前夕走勢一般。當中，銀娛(00027)於4月20日衝高至59.8元的年半高位後回落，隨後三個交易日累計跌逾5%，今日進一步失守20天線。不過，銀娛目前尚在去年12月至今的橫行區內，推斷50元為較重要的支持位，整體走勢未算太差。


　　銀娛去年第四季淨收益29億元，按年下跌39%，惟按季上升43%。經調整EBITDA虧損2億元，較去年第三季度虧損6億元大幅收窄，業務表現有改善，加上在中場收入的轉型較快，股價近日持續回調，相信只待「五一黃金周」的利好消息。


　　另外，在月線圖上，銀娛4月以來走勢雖然較平淡，但暫時仍企穩在50個月線之上，走勢較其他賭股穩定，抗跌力較強。短線而言，無貨者可於50元以下吸納，目標60元，收低於42元則止蝕。

 

撰文: 經濟通通訊社記者  余穎恒

 

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