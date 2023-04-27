油股再獲匯證升目標無懼油價急挫 金價高位徘徊待突破金礦股偷步炒上

市場對經濟衰退及銀行業危機的憂慮令國際油價昨日(26日)再跌近4%，已連續兩日急跌，把早前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)意外減產以來取得的漲幅蒸發，「三桶油」股價今日(27日)一度齊下挫，惟其後跌幅收窄，中石油(00857)更倒升收市，可能因臨近「五一黃金周」，市場憧憬中國燃油需求回升，再加上匯證不足1個月再度上調石油股目標，成功撐起股價。另方面，國際金價近日持續於2000美元高位徘徊，相信是因始終獲多個利好因素支撐，包括市場預期美國將陷入經濟衰退，美元走勢疲弱，加息周期近尾聲，全球央行狂買黃金，以及中國對黃金需求反彈等。金礦股今日全線造好，可能市場已料金價遲早可突破歷史高位2075美元。

(Shutterstock)

銀行業危機疊加經濟衰退風險 布蘭特期油昨跌近4%

美國近日公布的4月消費者信心指數跌至9個月低點，導致市場擔憂美國經濟衰退的情緒進一步升溫。此外，美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行預計將在即將召開的議息會議上繼續加息，投資者擔心主要央行續加息抗通脹，將導致經濟增長持續放緩，影響能源需求，國際油價周二(25日)已跌逾2%。

另美國第一共和銀行首季出現1000多億美元的存款外流，面臨被聯邦存款保險公司(FDIC)降低評級，影響其向聯儲局借取緊急貸款的能力，而美國政府暫無意施以援手。銀行業再現爆雷危機，疊加經濟衰退風險，拖累油價昨日再急跌，紐約期油跌2.77美元或3.6%，收每桶74.3美元，為近一個月最低收盤價，布蘭特期油跌3.08美元或3.8%，收每桶74.3美元。雖然美國能源信息署(EIA)數據顯示，上星期美國原油庫存減少510萬桶，跌至近4.61億桶，跌幅遠多過預期的150萬桶，但似乎市場更關注經濟衰退。

IEA：OPEC減產或抑制需求 瑞穗證券：臨近五一料中國需求回升

另值得一提，OPEC+本月初意外宣布減產，一度引發油價上漲，但國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol昨日表示，干預可能會對OPEC產生反作用，因為油價上漲可能會抑制燃料需求，促使消費者轉向電力和其他可再生能源，並只會加速電動車的滲透。IEA同日公布的報告指，今年全球電動車銷售將比去年增長35%至1400萬輛，佔全球汽車市場近五分之一比重。IEA預估，由傳統引擎車轉向電動車的趨勢，將使全世界對石油的日需求下滑至少500萬桶。



瑞穗證券能源期貨副總約格(Robert Yawger)則指，隨著中國五一假期到來，油市對中國需求回升的預期也有所升溫，因預期航空燃油需求在疫情解封後將迎來增長。標普全球普氏中國石油市場辦公室副主任史豐蕾亦預期，在下周五一黃金周假期，中國航空燃油的總需求將可恢復到疫情前水平。

匯證料三桶油盈利增長動力次季加快 再升中海油中石化目標

匯證不足1個月再度上調石油股目標，中海油(00883)目標價由14.2元升6%至15.1元，維持「買入」評級；中石化(00386)目標價由4.6元升8%至5元，維持「持有」評級；中石油則維持目標價6元及「買入」評級。匯證指，「三桶油」首季盈利增速或略低於預期，主要由於期內原油需求復甦緩慢，第一季銷售或不及預期，期內下游化工業務利潤率亦受壓。不過，隨著油價在首季回落，有利庫存下降，相信煉油業務利潤率有望回升。而3月開始內地對原油需求開始強勁反彈，加上OPEC+早前突然宣布減產，相信將會為油價在約80美元一桶水平設下限，「三桶油」的盈利增長動力有望在第二季加快。



匯證又指，雖然「三桶油」股價表現跑贏大市，但在強勁的現金流及有利的資本配置的支持下，有更多重評空間。而在政策支持下，三大油股可能增加派息，和/或實施新一輪股票回購。另天然氣合同價格上漲和第二批燃料出口配額的規模均是值得關注的潛在正面催化。

金價2000美元高位徘徊 花旗：未來半年或升至2300美元

金價方面，近日仍於每盎司2000美元高位徘徊。紐約期金周二重上2000美元關口，升4.7美元或0.2%，收報每盎司2004.5美元，昨日亦一度升至每盎司2020.2美元，惟最終倒跌8.5美元或0.4%，收報每盎司1996美元。雖然美匯指數昨於紐約尾盤下跌0.41%至101.45%，但未能提振金價。不過，近期不少大行上調金價預測，其中花旗上周把今年平均金價預測上調7.9%，至每盎司2050美元，並預計3個月內將衝破2020年創下的2075美元歷史高位，升見2100美元，未來6至12個月更會進一步升至2300美元。美銀亦把今年第四季金價預測由2000美元上調至2200美元。





匯豐研究則較看淡金價，指現時金融市場趨穩，或降低避險需求。雖然央行需求強勁，但仍然低於去年水平，而金價高企亦會影響金飾、金幣和金條等需求，抑制金價漲勢，故雖調升金價平均預測，由每盎司1843美元升至1905美元，但預測即將見頂，今年將於1775至2050美元區間徘徊，未能升穿歷史高位。

全球央行黃金需求持續上升 中國首季黃金消費量增12%

值得留意，全球央行仍在狂買黃金，中國人民銀行由去年11月開始連續5個月增加黃金儲備，累計增6%至6650萬盎司，相信主要因地緣政治局勢緊張，考慮到潛在被制裁風險。土耳其、印度、俄羅斯等新興市場都大量買入黃金，料在緊張局勢短期內無法緩解下，未來央行黃金需求持續上升。



此外，金飾佔黃金需求逾五成，而中國金飾需求約佔全球三成，自去年底放鬆防疫後，中國對黃金需求明顯反彈。中國黃金協會近日公布，中國首季黃金消費恢復態勢明顯，黃金消費量按年增長12.03%至291.58噸，當中2、3月份黃金消費量增速明顯加快。首季中國黃金產量為84.97噸，按年增長1.88%；進口原料產金29.901噸，同比增長24.41%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金114.873噸，同比增長6.92%。首季黃金企業生產基本恢復正常，產能已恢復至疫情前水平，全國礦產金產量穩步回升。紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量14.395噸，同比增長29.17%。

中海油今日收市跌0.64%報12.42元，最多跌1.44%至12.32元；中石油升0.19%報5.34元，曾跌2.06%至5.22元；中石化跌1.35%報5.11元，最多跌2.32%至5.06元。金礦股方面，紫金礦業升1.54%報13.18元，招金礦業(01818)升1.79%報12.52元，山東黃金(01787)升3.53%報17.02元，中國黃金(02099)升3.75%報40.1元，SPDR金ETF(02840)升0.38%報1463.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此



其他油金股相關新聞：

中海油（８８３）首季少賺６﹒３８％至３２１億人幣

《Ａ股焦點》國際油價急跌４％，恒力石化挫３％中石油Ａ跌１％

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎► 了解更多