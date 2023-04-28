【月結－科技晶抑】美國對華限制高新技術影響微 中芯20元值博

外國傳媒報道，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國高科技等關鍵經濟領域的投資，晶片股及AI概念股或受打擊。不過，有專家指美國制裁對於晶片股影響未必很大。另外，有專家指車企減價戰未止，汽車股難以大幅上升，料會窄幅上落為主。

(網上截圖)



連敬涵：中芯再受大影響機會較細



美國進一步針對中國高新科技加強打壓，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，美國近期新措施令更先進技術不能進入中國，而中國要自行研發追趕亦需時更長時間，故消息的確較為負面。但他指，目前中國內需市場未必需要過於精密的晶片，除科學儀器及智能手機外，諸如新能源車及雲計算等都未必需要體積很細的晶片，美國主要打壓的為微細晶片如7納米級晶片等，目前普遍市場較大需求的晶片尺寸，中芯(00981)與華虹(01347)等晶片企業都能夠提供，故美國制裁對於相關股份影響未必很大。



就股價格而言，藍籌中芯走勢亦會受恒指影響，若恒指再跌穿250天線，中芯亦將受累，但認為20元會是比較吸引水平。相對而言，美國針對生產晶片儀器打壓，將較為不利ASMPT(00522)，而ASMPT近期亦已跌穿250天線，建議不宜沽手。

中芯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



百度炒完商湯有機



AI概念股方面，百度(09888)文心一言熱潮冷卻，連敬涵指隨後阿里(09988)推出「通義千問」以及商湯(00020)推出的「日日新」似乎都比文心一言更為強勁，而文心一言亦未再有進一步消息，而百度股價亦都隨熱潮冷卻回落，故未有新消息下不建議貿然入手百度。



至於後浪推前浪的商湯(00020)，連敬涵指近期股價已回落至2月以來低位2.37元，已全面回吐早前的炒作業升幅，目前正處於整固階段。但他指出，目前商湯有新產品推出，若股價維持於推出「日日新」前亦不合理。他指，商湯AI技術商業化進程良好，於智能車艙等方面都有用到，料將進一步加強商湯收入水平，相信有助業績改善並帶動股價。



恒指公司研將外企納入藍籌



此外，早前恒指公司建議容許外國公司納入恒指，目前約有68間在主板上市的公司被分類為外國公司。連敬涵指市場關注的外國公司股份並不多，當中有可能為新秀麗(01910)、普拉達(01913)和歐舒丹(00973)等。恒指公司將於5月12日公布新一次季檢，相關建議有可能未能趕及於今次季檢前落地。

(網上截圖)

黃偉豪：汽車股5月難以大升



內地多間車企減價戰持續不斷。早前有內地傳媒報道，比亞迪(01211)、長安汽車旗下深藍汽車、吉利(00175)旗下幾何汽車等減價促銷。其中，比亞迪海豹車型補貼最高3.1萬人民幣，相當於打九折，深藍汽車補貼最多約2萬人民幣，幾何汽車補貼最多1.3萬人民幣。另外，被稱為「國民神車」的上汽通用五菱提供1萬人民幣優惠補貼。



另有車企直接宣布減價，吉利旗下睿藍汽車發布睿藍9減價2萬元，相當於打個九折，東風旗下納米汽車最大降幅6000元，奇瑞新能源減價最多9000元。



中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，汽車減價戰的影響實在太深，拖累季度業績表現，加上汽車股自去年11月反彈後，估值已變得昂貴，借勢回調合理。他預期汽車銷情於上半季仍然偏軟，需求需時恢復，難有大幅上升的空間，惟自今年2月至3月中旬已有相當大的回調幅度，短線再大跌的機會較微。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



比亞迪可候至220元吸納



車股之中，黃偉豪較留意比亞迪。他解釋，比亞迪持續有利潤，跑贏多間新能源車企，加上零部件配套充足，減價戰的影響相對較微。他又指，「股神」巴菲特減持的不利因素仍然存在，惟現累計已沽了一半，沽剩約11%，減持的消息對市場影響力逐步減少，估計比亞迪在5月會區間上落。



部署方面，黃偉豪表示比亞迪近日突破250天線，走勢上略為好轉，惟在250元的阻力較大，現時買入的值博率不高，無貨者可候至220元吸納，目標250元。

撰文:經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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