比亞迪季績符預期惟大行看法分歧 股價先升後回應如何部署？

在國家補貼退出及購車需求放緩下，首季內地新能源汽車行業面臨一定壓力，惟比亞迪(01211)保持業內少有的高速增長，集團昨晚(27日)公布今年首季純利按年升逾4倍，收入亦升八成，符合市場預期，不過績後大行看法分歧，花旗指其業績強勁予目標價602元，惟大摩指其業績反映行業需求復甦放緩，僅予目標價215元，另比亞迪在績前已偷步炒上，故今日(28日)最多只升逾2%，亦曾倒跌約0.8%，半日則升約1%。

(比亞迪官網截圖)

首季純利升4.1倍收入升八成 新能源車銷量增93%



比亞迪首季純利41.3億人民幣，同比升4.1倍，環比降43.5%，每股盈利1.42元人民幣。扣除非經常性損益的淨利潤35.65億人民幣，升5.94倍；收入1201.7億人民幣，同比升79.8%(環比降23.15%)，主要是新能源汽車銷量增長所致。經營活動現金流凈額為144.66億人民幣，同比增長21.22%；毛利率為17.86%，同比增長5.46個百分點，環比降1.14個百分點；淨利率為3.64%，同比增長2.28個百分點，環比降1.3個百分點。

比亞迪首季新能源汽車銷量達55.2萬輛，同比增長93%，其中插電混動車型銷量為28.33萬輛，同比翻了一番，而純電動車型銷量為26.46萬輛，同比增長85%。若以比亞迪首季純利除以新能源汽車銷量簡單計算，首季比亞迪單車利潤達約7481元/輛。另外，比亞迪首季新能源汽車總體零售市場份額增長12.4個百分點至38.7%，比排名第二的特斯拉(Tesla)高28個百分點。比亞迪出口業務也正逐步打開，旗下新能源汽車產品如漢EV、Atto3等車型都受到海外消費者追捧，使得首季出口量達3.9萬輛，同比增長高達1390%。

首季研發費用增1.64倍 不斷推出新技術新產品



另外，比亞迪繼續大手筆投入研發，首季研發費用達62.38億人民幣，同比增長164.24%，達到了去年全年研發支出約30.85%。在高研發投入支撐下，比亞迪不斷推出新技術和新產品，1月發布了全新高端汽車品牌仰望及其核心技術「易四方」。4月份比亞迪還推出了首個新能源汽車車身垂直控制系統「雲輦」，用電動化和智能化的方式解決車身垂向控制問題，未來將搭載多個車型。



另在動力電池方面，比亞迪首季新能源汽車動力電池及儲能電池總裝機量為26.99GWh，同比增長83%，其中國內動力電池裝機量為20.41GWh，同比增長96%，佔比達30.99%，與動力電池裝機量排第一的寧德時代(深：300750)相差13.43個百分點，是近年來單季度兩家動力電池龍頭廠商市場份額差距最小一次。

花旗：業績強勁予目標價602元 瑞信：料毛利次季改善看420元

花旗發表研究報告指，比亞迪首季業績表現強勁，集團的利潤率趨勢應該在今年次季進入另一個上升周期。預計比亞迪於第二及第三季將受惠於多種重估催化劑，包括鋰價下調，集團的總可變成本將再次下降，新產品具有更高的混合均價和淨利潤率，中國市場整合，加快出口增長潛力。維持集團2023財年銷量預測，但將其新能源車及純電動車的毛利率上調至18.5%，另插電混動車毛利率升至22%，令2023至25財年盈測分別升至310億、470億及540億人民幣，維持AH股目標價分別517元人民幣及602港元，維持「買入」評級及行業首選。

瑞信指，比亞迪首季業績符預期，季內每輛汽車純利按季跌30%至7481元人民幣，符合管理層指引的每輛汽車純利介乎7000元至8000元人民幣，亦意味總純利按季跌44%至41.3億人民幣，按年則升411%。展望未來，預料比亞迪毛利於次季改善，主因鋰價大幅下跌，同時比亞迪新品上市也相當成功，維持目標價420元，評級「跑贏大市」。

大摩：業績反映行業需求復甦放緩 予目標價215元

摩根士丹利指，比亞迪首季純利按年增4.11倍至41億人民幣，等同每輛車利潤約為7000人民幣，大致符合市場預期，但與去年下半年的1萬人民幣相比有所下降，主要由於對電動車的補貼取消。而比亞迪收入按季跌23%，因首季電動車銷量按季下降約20%，反映出季節性以及在價格競爭加劇下，汽車行業需求復甦放緩。展望第二季，隨著經銷商開始引入新車型，以及開展更多促銷以加快銷售現有車型，比亞迪的批發銷售或優於零售銷售。除了銷量步伐以及公司能否實現全年300萬至360萬的銷售目標，市場亦關注比亞迪在高端和海外市場的開拓進度，兩者均是影響公司未來增長的關鍵因素，予目標價215元，維持「與大市同步」評級。

交銀國際指，比亞迪首季營收同比增長79.8%，歸母淨利潤同比勁增410.8%，期內銷量獨佔鰲頭，新能源車市佔率高達38.8%，預計其油電同價車型將會在主要細分市場搶佔市場分額，主要銷量增長點將會是從燃油車市場換購的用戶。與同級別燃油車相比，比亞迪混動車型在智能化水平、用車成本等方面具備一定優勢。另其新能源車型特別是混動車型在20萬人民幣以下的市場有領先地位，而這一細分市場由於新能源滲透率較低，將會是今年市場主要增長動力，維持「買入」評級，目標價309.7元。另大和維持比亞迪349元目標價，富瑞將目標價由262元升至274元，同維持「買入」評級。



溫鋼城：業績不用擔心惟怕股神沽貨 200元可吸目標先看260元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪首季業績沒問題，而因入油比充電貴，內地充電樁亦足夠，內地人都熱衷購買電動車，比亞迪必然受惠。其實比亞迪業績一向不用擔心，其刀片電池防爆，連Tesla都要向它買汽車電池，問題是股價到了甚麼位置可吸納，以及股神巴菲特何時才將比亞迪持股沽清，現累計已沽了一半，沽剩約11%，近期其減持消息已對市場影響愈來愈小。

溫鋼城續指，有數據指比亞迪已超越福士汽車成為中國最暢銷汽車品牌，一點也不令人覺得奇怪，連Tesla行政總裁馬斯克也指最擔心來自比亞迪的競爭。值得一提，比亞迪旗下超跑仰望U9之前展出，性能高得嚇人，售價卻在150萬人民幣以下，比售價500萬的法拉利平得多，令歐美車廠頭痛。股價方面，可趁「五窮六絕七翻身」淡季時跌至200元低吸，若股神沽清貨升至260元也不出奇，假以時日更可升至高位300元以上。

比亞迪半日升1.19%收報238.8元，最多升2.37%至241.6元，連升3日，累升7.09%，成交13.8億元。同系比亞迪電子(00285)首季純利約4.59億人民幣，升1.5倍，收入約264億人民幣，升26%，半日升6.67%收報24元。其他新能源車股亦普遍造好，小鵬汽車(09868)升3.56%報37.85元，理想汽車(02015)升2.56%報92.2元，蔚來(09866)升2.21%報62.35元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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