美銀行危機重燃油價急挫金價飆 三桶油績後獲唱好可趁機吸？金礦股未升完？

美國銀行業危機重燃，地區銀行股再遭拋售，加上美國近日公布的經濟數據欠佳，經濟衰退憂慮升溫，另美國黨爭恐令其陷債務違約，數個消息疊加下，國際油價昨日(2日)重挫半成，跌至5周以來最低，並創4個多月來最大單日跌幅，而因投資者轉往避險資產，國際金價升1.6%重上2000美元，升至逾兩周高，且創1個月來最大單日漲幅。之前持續強勢的「三桶油」今日(3日)終隨油價急挫，不過近日公布業績後齊獲大行唱好，經調整後隨時再升過。金礦股則逆市造好，其中招金礦業(01818)飆逾4%，若美國聯儲局議息後暗示暫停加息，市場料金價可漲至2300美元，金礦股可能未升完。

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美地區銀行股再急跌 經濟衰退債務違約風險升溫



美國銀行系統再現危機，繼摩根大通接管第一共和銀行後，美國再有兩家地區銀行股遭恐慌拋售，被拋售的PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp多次因波動停牌，分別重挫28%和15%。KBW地區銀行股指數下跌5.5%，創3月矽谷銀行倒閉引發銀行業危機以來最大跌幅。

此外，美國聯儲局議息結果將於香港時間周四(4日)凌晨公布，市場普遍預期再加息0.25厘，雖然繼後可能暫停加息，但未能紓緩巿場對出現衰退的憂慮。事實上，聯儲局於3月議息會議紀錄已指，美國經濟或於今年出現溫和衰退。另早前公布的美國首季國內生產總值(GDP)按年增長1.1%，不但低於巿場預期增長2%，更較前值2.6%大跌。而最新公布美國3月職位空缺減少38.4萬個，至959萬個，是近兩年最低水平，且連續第3個月下跌，表明美國勞工市場進一步走弱。另美國財長耶倫本周一(1日)警告，美國最早在6月1日就要面對債務違約，彭博指，由於共和黨和民主黨誰也不讓步，可能需要金融市場發生動盪才能促成雙方妥協。



雖然美元昨日走低，美匯指數跌0.23%至101.92，但紐約期油仍大跌4美元或5.3%，報每桶71.66美元；布蘭特期油跌3.99美元或5%，報每桶75.32美元。隨著資金湧向避險資產，紐約期金漲31.1美元或1.6%，報每盎司2023.3美元，創4月13日以來最高；現貨金亦升約1.8%，升至每盎司2017美元水平。

中海油業績勝預期摩通看15元 中石油獲花旗升目標至6.4元

雖然「三桶油」股價今日終隨油價下挫，但近日公布業績後齊獲大行唱好，其中中海油(00883)首季純利按年跌6.38%至321.13億人民幣，惟摩通指，中海油首季純利優於該行預測，儘管油價下跌，但每桶油經營利潤按季提升2.6美元至39美元，這要歸功產量增加及有效的成本和營運管理措施，予「增持」評級，目標價15港元。 摩根士丹利指，在油價疲軟下，中海油首季純利仍勝預期，主要由於產量升8.6%，以及總成本下降7.7%，予目標價14.4港元及「增持」評級。中金指，中海油首季純利略高於該行預期，主要是產量增長較佳及成本控制所帶動，在合理的油價區間之內，料其低成本開發模式將提供高利潤和低波動性，維持目標價14元及「跑贏大市」評級。

中石油(00857)首季純利436.24億人民幣，較去年同期追溯後純利增長12.1%。花旗指，中石油首季除了化工業務，其餘業務均勝預期；近兩季業績表現強勁，中石油投資者逐漸看到更高利潤，將其2023至25年盈利預測上調2至9%，目標價由5.3港元升至6.4港元，維持「買入」評級。摩通亦指，中石油首季業績優於預期，料市場對其首季表現將有正面反應，予目標價5.4港元及「增持」評級。美銀證券表示，中石油首季稅後盈利勝預期，而公司持續成本控制及天然氣產量增加令市場驚喜，重申「買入」評級，目標價6港元。





中石化(00386)首季盈利為201億人民幣，按年跌11.83%。摩通指，中石化管理層對今年國內石油產品需求和利潤率的前景給出強勁指引，另預計集團將2023財年的派息率持續提高至80%，意味每股派息0.55元人民幣，目標價由5.3港元升至6港元，評級「增持」。匯豐研究指，中石化首季純利高於該行預期，天然氣業務表現強勁，主要受銷售價格上漲、銷量增長及液化天然氣(LNG)進口虧損收窄推動，足以抵銷由原油價格下跌所帶來的負面影響，目標價維持5.5港元，評級「持有」。瑞銀指，中石化首季純利勝預期，相信投資者會作出正面反應，予目標價4.9港元，評級「買入」。

若聯儲局暗示暫停加息 金價或漲至2300美元



金價亦續獲唱好。瑞銀認為，短期內黃金可能對利率展望的變化、更廣泛的存款擔保問題和美元走強保持敏感度，由於不確定性可能會持續到今年下半年，預計投資者會有避險需求，傾向於投資組合中買入黃金，預測今年12月底國際金價將觸及2100美元，至2024年3月上看2200美元。Abrdn ETF投資策略主任Robert Minte預測，若聯儲局本月議息暗示暫停加息，金價可能漲到每盎司2300美元，以2018年為例，聯儲局停止加息後，金價狂飆了70%。



另外，彭博研究顯示，彭博大宗商品現貨指數在過去12個月內下跌約20%，但金價卻上漲約2%。市場普遍預期美國整體經濟將呈現軟著陸，其生產者物價指數(PPI)正以1948年以來最快的速度下滑，而聯儲局仍在加息，由此引發的通縮型衰退可能帶給金價助力。預計黃金有類似於金融危機期間的上漲空間，2008年黃金從850美元附近起漲，2011年於1900美元附近見頂，而目前下一個重要關口將是3000美元。





油股今日急挫，中石油跌4.44%收報5.17元，中海油跌3.32%報12.22元，中石化跌2.9%報5.02元。金礦股則全線拉升，招金礦業升4.27%報13.2元，紫金(02899)升1.95%報13.62元，山東黃金(01787)升1.31%報16.9元，中國黃金國際(02099)升2.25%報40.9元，靈寶黃金(03330)升7.69%報1.68元，SPDR金ETF(02840)升1.7%報1470元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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