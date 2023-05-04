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美加息四分一厘符預期今年難望減息　銀行地產股有貨無貨點部署？

04/05/2023

　　美國聯儲局一如預期加息0.25厘，為去年3月以來第10次加息，將聯邦基金利率推升到5厘至5.25厘，並暗示或會暫停加息，但主席鮑威爾仍指現時通脹前景不支持減息，不排除有需要時再加息，說法模棱兩可，今早對息口敏感的銀行及地產股股價沒見異動，惟中午匯豐銀行決定跟隨美國加息，上調最優惠利率(P)12.5點子至5.75厘，加息應有利銀行息差擴闊，提升利息收入，銀行股料仍可看高一線，尤其近日公布季績勝預期的匯控(00005)。另邊廂，美聯物業指港息升幅溫和料可刺激交投，加上本港樓市有繼續回暖跡象，地產股股價料有支持。

 

 (iStock)

 

鮑威爾：現時通脹前景不支持減息　不排除有需要時再加息

 

　　今次聯儲局會後聲明未有提及「額外政策緊縮可能為適當的」字眼，市場解讀為聯儲局的加息意向軟化，暗示或會暫停加息，主席鮑威爾更指放棄上述字眼為「重要轉變」，但同時表示現時通脹前景不支持減息，亦不排除有需要時再加息，將根據經濟數據決定。華爾街市場人士指，鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可能不會，但減息似乎不在考慮範圍。


　　《路透》報道，芝加哥商品交易所利率期貨顯示，市場預期聯儲局6月及7月會議維持利率不變，9月啟動減息機會逾七成，年底前共計減息半厘至四分三厘，年底利率料跌至4.33厘。Rosenberg Research總裁兼首席經濟師與策略師David Rosenberg表示，聯儲局從未有在如此接近債務違約情況下加息，只於1984年在金融危機下加息，惟其後急速及顯著減息，料聯儲局下次正式決定暫停加息，議息聲明語調支持有關預期，其後再加息的門檻已被提升。

 

林家亨：料今年不會再加息　惟減息機會不大     

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，利率期貨顯示6月再加息機會不足20%，很大機會6月至年尾都不會再加息，但鮑威爾以往曾犯錯，故現時每次講話都很小心留有後著，另要留意美國銀行爆煲事件仍不斷發酵，至少未來一年不會停止。至於減息，暫時來看今年機會不大，因美國非農就業數據仍強勁，房貸拖欠比率也沒太大增加，不需減息以防經濟「硬著陸」，但明年減息機會就很大。

 

匯豐上調港元最優惠利率12.5點子　美聯：升幅溫和料刺激交投

 

　　美國聯儲局宣布加息25點子後，香港上海匯豐銀行亦宣布，由本周五(5日)起上調港元最優惠利率(P)12.5點子，由年利率5.625厘調高至5.75厘，同時匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.5點子。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，自今年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500點子。在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動。經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。匯豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

 

　　美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，本港大型銀行今次僅加息0.125厘，升幅溫和，以P按計算即升至3.5厘，假設以樓價600萬元，承造9成按保(即借貸540萬元)，以30年按揭年期計算，每月供款(包括按揭保費)約25461元，比起未加息前約25067元，增加約394元。隨著市場預期美國加息周期接近尾聲，加上多個新盤銷售進入大直路，預期5月份一手成交量有望達2000宗以上水平，屆時將按月升近1倍。二手市場方面，4月最後一周35屋苑交投反彈，並創3星期新高，預期受惠息口明朗化，二手交投將回升至4000宗水平，樓價亦會進一步攀升。

匯控季績勝預期高盛升目標價至81元　中銀香港淨息差按季收窄

 

　　香港銀行跟隨美國加息，近日匯控公布的業績亦勝預期，集團今年首季稅前盈利升2.1倍至128.86億美元，又宣布恢復派季度股息10美仙，以及回購最多達20億美元股份，股價本周二(2日)抽升逾4%。高盛發表報告指，匯控業績表現優於預期，現時有兩個催化劑仍未反映價內，當中包括推出回購計劃，管理層現正考慮用更多的加拿大銀行銷售收益而非有機增長來為回購提供資金，而且香港與內地邊境重開的好處開始體現在財富管理收入和貸款增長上，目標價由75港元升至81港元，評級「買入」。另花旗對匯控今年回購預測上調至40億美元，其後年度料達60億美元，又將其每股基本盈利預測上調6%至14%，相信平均有形股本回報率可持續超過13%，目標價由63.9港元升至71.7港元，重申「買入」評級。

　　中銀香港(02388)近日亦公布首季提取減值準備前的經營溢利按年升14.2%至113.62億元，淨息差亦按年上升42個基點至1.5%，惟按季收窄15個基點，股價本周二一度跌近3%。富瑞指，中銀香港首季營運利潤大致符合該行預期，惟淨息差未達預期，預示未來經常性收入較低，將目標價由32港元降至26港元，評級由「買入」降至「持有」。不過，摩通指，中銀香港今年首季營運表現略勝預期，雖然盈利增長勢頭可能比同業溫和，但目前0.8倍市帳率的估值並不高，股息率超過6%，頗具吸引力，予目標價33.4元，維持「增持」評級。

 

中原：十大屋苑周末成交創8周新高　利嘉閣：料樓價次季再升3%

 

　　另邊廂，本港樓市有繼續回暖跡象。據中原地產統計，十大屋苑過去周末(4月29、30日)錄14宗成交，創8個周末新高，惟總結4月按月回落33.3%，共錄154宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月復活節假期令樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少，但月底樓市氣氛已逐步回升，而五一假期港人多數留港消費，市場亦預計聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。

 

　　另外，差估署數據顯示，今年3月私人住宅樓價指數報351.4，按月升1.4%，連續第3個月上升，首季累升5%，惟3月數字按年仍跌7.9%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，3月整體樓價升幅較預期少。展望4月，市場各有好淡因素，美息有見頂趨勢，但3月下旬至4月上旬大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手市場構成一定壓力，且4月初市場參與者大多放假外遊，樓市交投明顯轉靜，因此預期4月樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%。不過，高端人才通行證計劃審批反應理想，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，預計樓價次季有力再升3%。

 

　　今早銀行及地產股不見異動，其中銀行股升跌不一，匯控半日收市跌0.09%報58.8元，渣打(02888)跌0.58%報60.5元，中銀香港升1.04%報24.4元，恒生(00011)升0.53%報113.8元，東亞(00023)升2.77%報10.4元。地產股則普遍隨大市略為上升，新地(00016)升1.31%報108.2元，恒地(00012)升0.9%報28.1元，長實(01113)升0.44%報45.9元，信置(00083)升1.17%報10.42元，惟新世界(00017)無升跌報20.45元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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