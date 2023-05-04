業績受惠A股穩升 北水回歸資金湧入 平保國壽急彈仍可追入？

A股五一假期後復市，北水回歸首日，資金湧入中資金融板塊，其中內險股表現尤其標青，平保(02318)及國壽(02628)都飆逾半成。從近日內險股公布的季績可見，明顯受惠A股回穩，推動盈利上升，平保及國壽績後因此齊獲大行唱好。滬綜指今日(4日)小幅低開後倒升，若A股持續向好，內險股可望繼續受惠投資收益上漲，加上近期大市表現麻麻，資金傾向投放高息股作避險之用，內險股派息亦算較高，不知平保及國壽可否現價追入呢？





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A股小幅低開滬綜指倒升 內險償付能力充足股價大漲

儘管五一假期內地消費勢頭強勁，但中國經濟復甦力度仍不及預期，今日公布的4月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得49.5，2月以來首次落至收縮區間，反映製造業復甦基礎仍不穩固，再加上外圍美國銀行業危機重燃，美聯儲一如預期宣布再加息25點，A股今日小幅低開，不過金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，令滬綜指開市不久即倒彈，午後升幅擴大，全日收升0.82%，報3350.46點，惟深成指仍跌0.57%，創業板指更瀉1.16%。

銀保監發布2022年度保險業償付能力監管工作情況，顯示保險業運行平穩，2022年末，保險業綜合償付能力充足率為196%，遠高於100%的達標線，刺激內地保險股今早大漲。





海通證券：保險等行業盈利明顯修復 彭博：假期後A股走勢難言樂觀

而在五一假期前，A股市場接連出現反彈走勢，市場投資情緒尚可，同時伴隨著年報和一季報披露完畢，投資者將更多聚焦基本面。海通證券指，一季報數據顯示部分行業盈利已出現明顯改善並恢復至正增長，例如食品、啤酒、飲料等，此外保險、醫院(眼科牙科等)、藥店等盈利也出現明顯修復，市場對部分行業今年的盈利預期有所上修。景順投資高級基金經理劉徽表示，隨著消費復甦，內地將逐漸回到疫情前的經濟增長軌道，市場焦點有望逐漸轉向經濟數據和企業盈利。

不過，彭博指，五一假期後，A股走勢恐難言樂觀，儘管從電影票房到旅客流量、假期消費的強勁反彈令人矚目，但所能刺激的漲勢可能是曇花一現。香頌資本董事沈萌表示，製造業板塊可能因為PMI而下跌，聯儲會繼續加息的大概率事件，也會令以出口為導向的製造業承受新一輪壓力。此外，克而瑞地產研究的報告指，4月樓市整體供求成長動能轉弱，重點30城供應降至近5年來同期新低，成交環比下降27%。思睿集團首席經濟學家洪灝表示，房地產超預期才是真的超預期，中國五一消費不俗早已不是新消息，其中一次性的季節性因素可能很大。

國壽首季多賺18%投資收益增19% 花旗瑞信予目標價17.5元

值得一提，內險股的投資有一部分投放於A股市場，若A股走強，A股方面的投資收益自然水漲船高。事實上，受惠A股回穩推動盈利上升，內險股近日公布的業績全線反彈，當中國壽今年首季資產公允價值變動收益為22.12億人民幣，扭轉去年同期勁蝕69.97億人民幣頹勢，推動純利升18%至178.85億人民幣，同時新業務價值升7.7%，為一年半以來首度出現正增長。隨著資產增值，國壽首季年化總投資收益率達4.21%，升0.33個百分點，實現總投資收益增長18.8%至529.32億人民幣。





績後國壽獲多間大行唱好，其中花旗指，國壽首季新業務價值按年增8%，優於該行預期，予「買入」評級，目標價17.5港元。瑞信料國壽第二季新業務價值將加快增長，予目標價17.5港元，評級為「跑贏大市」。瑞銀將國壽今年全年新業務價值預測由2%上調至9%，予目標價18.7港元，維持「買入」評級。美銀證券指，國壽業績顯示壽險業務處於早期復甦，目標價由14.6港元升至16.5港元，維持「買入」評級。

平保首季多賺49%投資收益近300億 摩通：估值不高看85元

至於平保，其首季投資收益達297.15億人民幣，扭轉去年同期投資虧損261.48億人民幣劣勢，推動平保純利按年急升48.8%至383.52億人民幣。首季年化總投資收益率為3.3%，按年升1個百分點，而保險資金投資組合規模逾4.49萬億人民幣，較去年同期高9.5%，助投資收益大幅反彈。新業務價值在連續3年錄負數後亦轉為正增長8.8%。

摩通估計，市場對平保季績反應正面，其壽險新業務價值增長及投資回報等因素均有利股價，加上在強勁復甦及盈利反彈下，今年預測市盈率6倍的估值不算高，維持「增持」評級及85港元目標價。高盛表示，平保純利主要受投資回報強勁增長帶動，並看好平保經紀業務可提升生產力，新業務價值增長動力亦可望持續，維持「買入」評級及74港元目標價。瑞信認為，平保新業務價值回復正面，預期4月增長將加速，目標價由67元升至71元，維持「跑贏大市」評級。

溫傑：料國壽短期股價偏強 林家亨：平保可跑贏大市

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，平保盈利增長逾四成，科技股也沒此表現，但亦與會計準則改變及一些一次性因素有關。至於國壽，首季新業務價值及投資收益都上升，料短期股價偏強，因業績好，北水又鍾意買，政策憧憬亦對投資氣氛有幫助。

另國農證券董事總經理林家亨於《開市Good Morning》節目指，保險股暫屬今年主打板塊，有機會跑贏大市，平保股價有上升空間，現價近保歷加通道頂線，料未來沿著頂線上下拉鋸，支持位處保歷加通道中軸線，於該處吸納具值博率。

平保今日收市升7.73%報59.25元，為表現最佳藍籌，成交32.43億元；國壽升5.19%報15.4元，成交15.67億元。其他內險股亦急升，太保(02601)升9.19%報25.55元，人保(01339)升4.23%報3.2元，新華保險(01336)升8.6%報24元，中國財險(02328)升4.21%報9.9元，太平(00966)升9.07%報9.62元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此







另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內險股及港股大市，立即重溫









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