中字頭股熱炒電訊三寶追落後 邊隻最值博？

昨日(4日)五一長假後內地A股復市，北水回歸，「中字頭」國企股再受追捧，其中多隻內險及內銀股飆升半成以上，三大中資電訊股中移動(00941)、中聯通(00762)及中電信(00728)卻只升1至3%不等，今日(5日)有追落後之勢，其中聯通宣布與騰訊(00700)合資的雲宙時代正式成立，又擬分拆智網科技上市，股價一度飆逾半成。此類「中特估」股份今年以來受長線基金青睞，股價節節上升，但有券商指估值仍明顯偏低，不知可否趁高位回吐吸納呢？電訊三寶中哪一隻又較值博呢？

(資料圖片)

「中特估」受長線基金青睞 興業證券：估值仍明顯較低



去年11月證監會主席易會滿提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，自此「中特估」概念便成為A股及港股市場熱炒主題，時不時都會炒一轉。事實上，「中特估」板塊涵蓋電訊、基建、石油等核心領域的大型央企與國企，多數具備低估值、穩增長、長期分紅等特點，因此受到眾多長線投資機構青睞，其中社保基金截至今年首季末對中移動及中海油(00883)持倉市值均逾15億人民幣。另多隻股份獲外資青睞，據數據寶統計，中聯通、中石化(00386)及中國銀行(03988)的北上資金持股量均超過12億股。



興業證券指，「中特估」後續仍大有可為。隨著國企改革工作持續推進，央企、國企經營狀況逐漸改善，未來淨資產收益率(ROE)考核成為重點，有望帶動央企、國企ROE進一步提升。儘管年初以來有所修復，但當前央國企估值仍明顯低於市場整體，具備較高性價比。海通證券認為，「中特估」短期或有波折，未來有望向三個方向發展：國企是維護產業鏈安全的中堅力量，盈利韌性存在重估空間；舉國體制下戰略新興行業發展或提速，成長具備確定性；國企改革有望推動國企現金流質量和分紅比例提升。





聯通與騰訊合資成立雲宙時代 擬分拆智網科技上交所上市

中聯通本身亦有利好消息，集團宣布，與騰訊進一步深化合作，共同出資設立的混改新公司－－雲宙時代科技有限公司4月26日正式在北京成立。雲宙時代致力成為網絡強國數字中國智慧社會的新型基礎設施建設者，依託中聯通強大的網絡資源和能力，結合騰訊相關技術、消費和產業互聯網生態，聚焦算力精品網核心技術，壯大CDN(內容分發網絡)、邊緣計算產業鏈，為數字政府、人工智能(AI)等領域提供新一代CDN以及邊緣計算服務。

另聯通昨日收市後宣布，建議分拆智網科技在上交所科創板獨立上市，已獲聯交所同意，現須待中國證監會及上交所批准。

花旗：中移動雲收入將維持強勁增長 予目標價81元

至於三大中資電訊股哪隻最值得吸納？花旗以中移動為首選，近日發表報告指，中移動數字化經濟發展機會增加，預期公司DICT業務收入維持穩定增長趨勢。另中移動在較早前的移動雲大會中，討論未來相關發展。中移動已展示雲收入及市場份額強勁增長，由於政府推動數字化經濟，加上產業數字化的發展，相信管理層給予未來3年雲收入達逾1500億人民幣指引，即期內年複合增長率(CAGR)達44%目標可達成，予目標價81元，評級「買入」。

溫鋼城：中移動回至66元可買入 聯通6.5元阻力大

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中移動之前曾上試70元，目前則於65至70元之間上落，暫仍有北水流入可看高一線，近期跌至66元已不肯再跌，博中短線可66元買入，但60元要止蝕，因由40多元開始已累升很多，不排除有資金會食胡，另之前集團被美國政府列入禁止投資黑名單，如美國總統拜登真的簽署限制投資法案，相關股份有機會回落，到時可再趁低吸納。聯通亦宜待股價回落至50天線約5.9元才吸納，如有貨升至6.4元水平宜減倉，因過去已有兩次於6.5元受阻。

黃偉豪：中資電訊股前景看好 中電信可作中長期部署

中薇證券研究部執行董事黃偉豪則指，中資電訊股憑藉業務基本面穩健、派息吸引，以及具「中特估」概念等脫穎而出，逆市下也持續受投資者追捧。另近年內地大力推動數字經濟，以及科技龍頭相繼布局AI，亦令市場預期中資電訊板塊有望從中受惠，有利估值上調。畢竟中資電訊股在相關範疇處於有利位置，除具成本優勢，亦擁有龐大數據庫(當中涉及逾10億流動用戶)，要發展起來，以及成功變現賺錢，相信會較一般獨立雲服務提供商容易，前景看好。



黃偉豪特別提到，中電信對雲計算及數字化實踐等新興產業走得比較前，雲收入自2020年起持續翻倍增長，規模在三大電訊商中排第一。此外，中電信近年積極升級轉型，提供產業數字化服務，目前已是中國以收入及機架數計最大的數據中心(IDC)運營商。未來中電信將計劃把派息比率由目前65%提升至70%以上，配合業務基本面穩健，前景具增長亮點，適合投資者作中長期部署。





中聯通半日升2.97%收報6.24元，最多升5.28%高見6.38元，成交1.58億元。中移動升0.58%報68.85元，最多升2.56%高見70.2元，成交8.02億元。中電信升1.15%報4.4元，最多升3.91%高見4.52元，成交2.52億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多