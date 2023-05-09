股神再沽貨持股跌穿一成殺傷力大減 比亞迪已屆吸納時？

「股神」巴菲特再減持比亞迪(01211)，持股量終跌穿一成大關，隨著其持股愈來愈少，殺傷力明顯減弱，比亞迪連升數日後今日(9日)只略為偏軟。雖然行業早前飽受價格戰拖累，但國務院近日再推出新政支持新能源汽車下鄉，而比亞迪除銷量繼續拋離同業外，最近更擬加大於越南投資，拓展東南亞市場，匯證指其現價吸引，予目標價450元，相信若非受制股神減持，比亞迪股價可升得更快，現價買入仍有不少水位。

(比亞迪官網截圖)

巴菲特再減持196萬股比亞迪 持股量降至9.87%

據聯交所股權披露顯示，巴菲特投資旗艦巴郡於上周二(2日)以每股均價235.64元減持196.1萬股比亞迪H股，套現4.62億元，持股量由10.05%降至9.87%，較上次披露少1138.95萬股，以期間平均價228.62元推算，巴菲特減持貨值逾26.04億元。巴郡仍持有約1.08億股比亞迪，以昨日(8日)每股240元收市價計，市值259.2億元。

巴郡2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪H股，持有時間長達14年，直至去年8月起11次披露減持，累計減持逾1.16億股，持股量由約20%減至不足10%。

比亞迪否認長沙廠爆離職潮 擬加大越南投資拓東南亞市場

此外，早前有報道指，比亞迪長沙望城及雨花工廠近期因工作量減少、工資下滑出現離職潮，其中望城工廠有工人收到「本月(4月)離職名額已滿」的答覆。內媒《華爾街見聞》引述比亞迪回應稱，「離職名額已滿」、「排隊辭職」等說法與事實不符，長沙園區人員招聘工作正常進行中，目前公司訂銷良好，市佔率穩中有升，今年1至4月銷量位居行業第一。

另方面，比亞迪進軍海外市場再傳好消息。據《越通社》報道，越南副總理陳紅河於上周五(5日)在河內會見比亞迪董事長王傳福。王傳福指，比亞迪將使用最佳技術擴展到電動汽車製造和組裝領域，服務於越南市場並出口到東南亞地區，希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行。另比亞迪進軍厄瓜多爾，將推出「漢」、「元PLUS」及「海豚」等車型。日前集團與厄瓜多爾汽車公司Andor Corporation組成戰略聯盟，後者將在該國市場負責代理和銷售。

國務院：支持新能源車下鄉 加快建設充電基礎設施

新能源車行業亦有利好消息。國務院總理李強上周五(5日)主持召開國務院常務會議，審議通過了加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。意見提到，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。





此外，乘聯會初步統計，4月新能源車市場零售52.9萬輛，同比增長87%，環比下降3%；今年以來累計零售185.2萬輛，同比增長37%。值得一提，比亞迪早前公布4月新能源車銷量約21.03萬輛，同比上升98.3%，比行業整體增長更快。

黃瑋傑：巴菲特減持影響將愈來愈小 股價上望278元



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，巴菲特經過最近減持後，對比亞迪的持股已降至9.87%，往後再減持對股價帶來的壓力只會愈來愈小，而股價往往跑在事件前面，不需等到減持至零，所帶來的壓力才會消失，可能減持多一、兩次至中單位數百分比，市場已開始沒反應。

黃瑋傑又指，比亞迪現時股價已高於之前巴菲特減持的平均價，因其汽車銷售及業績均理想，如非因巴菲特減持，現時可能已升至2月高位268元。展望未來，只要公司基本面維持不變，而巴菲特減持影響愈來愈小，股價上升機會較大，從技術上看，整個頭肩底形態已升穿頸線234元，未來如可企穩234元以上，量度升幅可達278元。

匯證：市場份額達39%現價吸引 目標價微降至450元

另外，匯證近日發表研報指，比亞迪在行業價格競爭中表現突出，銷量增長具彈性，周期性持續強勁，加上領先技術優勢，推動市場份額首季已提升至39%。預測公司2023至2025年淨利潤年複合增長率達30%，將今明兩年淨利潤預測分別上調1%及下調3%。股價現水平具吸引力，但基於最新盈利預測，將目標價由452元微降至450元，維持「買入」評級。

比亞迪半日跌0.33%收報239.2元，最多跌1.33%至236.8元，成交5.81億元。其他新能源車股表現各異，理想汽車(02015)升1.5%報98.15元，小鵬(09868)跌1.21%報40.9元，蔚來(09866)跌0.23%報64.45元，零跑汽車(09863)升4.11%報34.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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