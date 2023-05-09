商湯不獲納入MSCI中國指數 連日下挫創逾4個月低可博反彈？

商湯(00020)上月乘著AI概念熱炒，一度抽升至3.7元，惟其後受主要股東阿里巴巴(09988)及軟銀減持，以及內地計劃監管類ChatGPT應用等消息影響，股價節節下滑，至昨日(8日)更傳出MSCI明晟拒將其納入中國指數，股價再插逾6%，今日(9日)仍未止跌，曾再挫逾8%低見2.22元，創逾4個月低，累積跌幅達四成。雖然商湯受制多個利淡消息，去年業績亦不太理想，但上月發布AI大模型體系「日日新」後，獲多間券商上調目標價或評級，近日又公布與嘉會醫療達成戰略合作，而現價市銷率僅約21倍，同屬中國「AI四小龍」的雲從科技(滬：688327)卻高達55倍，估值吸引、股價低殘下或可博反彈。

(商湯網頁視頻截圖)

MSCI：商湯遭美列黑名單 未符納入MSCI中國指數



MSCI明晟指數公布，商湯不符合納入MSCI中國全股票指數或MSCI中國指數名單。MSCI聲明指，美國海外資產控制辦公室(OFAC)於2021年12月16日列商湯為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，基於有關情況，商湯被視為該清單內企業，不符合納入上述指數，直至另行通知。

不過，商湯目前仍被另一美資指數公司富時納入全球股票指數系列-中國區域指數(大型市值股票)中，稱收到OFAC確認，商湯不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。

商湯與嘉會醫療達成戰略合作 以AI賦能醫療服務



另方面，商湯近日公布與嘉會醫療達成戰略合作，將進一步以人工智慧賦能醫療服務，實現智慧醫療在臨床領域的更廣泛應用。雙方自去年初起展開合作，目前已實現嘉會全院AI智慧影像平台建設，覆蓋上海、深圳等地分支機構，包括已部署商湯科技SenseCare心臟冠脈智能分析系統、肝臟智能手術規劃系統、骨齡智能分析系統等AI輔助診斷應用，可針對患者個體化情況輔助醫生制定精準化治療方案，顯著提升醫生工作效率。

上月發布AI大模型體系「日日新」 中金升目標價至4.3元

值得一提，商湯上月10日發布AI大模型體系「日日新」與類ChatGPT產品「商量」，具備自然語言生成、文生圖、感知模型標註、模型研發功能。中金發表報告指，商湯此次發布會彰顯其作為AI視覺龍頭的技術實力，在生成式AI領域達到國內最領先水平，自然語言處理(NLP)領域達到第一梯隊水平，超出市場預期，維持盈利預測不變和「跑贏行業」評級，考慮到大模型有望帶來遠期多元化變現方式，上調目標價19%至4.3元。





中信證券稱，商湯AI大模型系列表現優異超出預期，各個場景展示均表現較好性能，而據公司創始人徐立透露，大模型將繼續賦能醫療、短視頻、教育、營銷以及開發等產業領域，預計AI大模型技術廣泛應用和商業化的加速將推動未來業績加速回升，維持「增持」評級，目標價4.4元。光大證券亦上調商湯評級至「買入」，指其大模型功能豐富，技術性能和生成效果超預期，有望打開長期收入成長空間，估值具備進一步提振機會。

兩大股東軟銀阿里齊減持 去年虧損收窄惟收入下滑

不過，商湯兩大股東日本軟銀集團與阿里巴巴先後借好消息出貨，其中軟銀在商湯公布「日日新」之前一個交易日減持5000萬股，每股平均價2.7713元，套現逾1.38億元，持股由14.14%降至13.95%。阿里則在發布會翌日、即4月11日以每股平均價3.452元拋售4000萬股，套現1.38億元，持股由8.04%減至7.88%。值得一提，商湯上市前進行過12輪融資，軟銀和阿里的持股成本低，減持行動仍然有機會持續，尤其軟銀經過連續四個季度虧損後，本身也需要資金周轉。

另商湯今年3月底公布去年業績，雖然淨虧損比2021年收窄了64.5%至約60億人民幣，但非國際財務報告準則下的經調整虧損卻升234%至約47億人民幣，收入亦下滑19%至38億人民幣，主要因其兩大業務智慧商業和智慧城市都受去年疫情干擾。研發開支卻增加11.1%至約40億人民幣，已超越收入，另有約24億人民幣的銷售及行政開支。而截至去年底，其現金及現金等價物按年減少51.8%至79.63億人民幣。



商湯今日收市跌6.58%報2.27元，最多跌8.64%低見2.22元，連跌3日，累跌12.69%，成交9.76億元。部分AI概念股亦急跌，百度(09888)跌4.46%報115.6元，美圖(01357)插7.04%報1.85元，創新奇智(02121)跌4.5%報19.72元，阿里跌3.05%報79.45元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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