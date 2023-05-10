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匯控今起展開回購逆市靠穩　除淨前應如何部署？

10/05/2023

　　匯控(00005)本月初公布季績時宣布回購最多20億美元股份，集團最新表示已委託大摩今日(10日)起至9月30日前於港英兩地展開回購，股價今日逆市微升，但仍未能突破60元大關。有大行於匯控績後已料回購連同復派季息可撐起股價，但看來升近60元後阻力不小。值得一提，集團上周末舉行股東大會，分拆等議案遭大比數否決，消除其中一個不明朗因素，本周一(8日)升1.8%高見59.5元，創近4年高，但昨(9日)同樣於60元前遇阻。匯控明日(11日)除淨，不知往後如何部署呢？

 

(Shutterstock)

 

匯控委託大摩9月30日前於港英回購最多20億美元股份

 

　　匯控上周二(2日)公布業績時除宣布派發自2019年以來首次季度股息外，同時宣布擬於3個月內回購最多20億美元股份；倘若資本處於適合水平，或會於今年及往後進一步回購股份。匯控最新表示，已與摩根士丹利訂立非全權委託回購協議，大摩作為主事人可於今日起至不遲於今年9月30日期間購買總值最多20億美元之普通股，並同時向匯控出售有關股份。大摩購買普通股之行動將於倫敦證交所、Aquis交易所、Cboe Europe及/或Turquoise(統稱「英國地點」)，以及/或香港聯交所進行。根據授權可回購之普通股數目，匯控最多回購約19.97億股，回購股份將被註銷。

 

大摩：復派季息及回購可撐起股價　德銀：未來3年資本回報穩定

 

　　多間大行於匯控績後普遍唱好，並大多提到其20億美元回購計劃，其中大摩指，匯控首季經調整稅前利潤勝預期26%，基本指引得以維持，而每股恢復派季度息0.1美元和宣布20億美元回購應會對股價起到支撐作用，維持「增持」評級，為香港及東盟市場首選，目標價由65.2元升至67.5元，但降明後兩年淨利息收入預測，因資金成本上升及未來降息預期。

 

　　德銀料匯控在未來3年將提供穩定的資本回報，且高於市場預期。考慮到每季20億美元回購、50%的股息分派比率、明年的21美仙特別股息，以及出售加拿大業務帶來額外30億美元回購等因素，預計集團於3年內將向股東返還超過600億美元的資本，又預計集團將在今年上半年的業績中上調全年度指引。匯控是該行在歐洲銀行中的首選，將其2025年的每股盈測上調12%，英股目標價由800便士升至1000便士，評級「買入」。

摩通：回購符預期料股價短期向上　建議在升勢中獲利


　　不過，摩通維持匯控「中性」評級，僅予目標價61元。摩通指，匯控首季業績好於預期，低減值和特殊收益推動了強勁的利潤，另將回購20億美元股份，符合預期，但料其撥備前利潤和利潤增長在今年首季已達高峰，並似乎有不利的風險。預計集團股價會短期向上，但建議投資者在升勢中獲利，主要因為活期及儲蓄存款下降，淨息差可能已見頂；英國矽谷銀行(SVB)的整合成本使今年成本增1%；首季信貸成本僅為18個基點，而管理層重申今年信貸成本約為40個基點，表明減值費用存在上行風險。

 

分拆等議案遭大比數否決　匯控：可專注服務客戶推動業績


　　另值得一提，匯控在上周五(5日)在英國伯明翰舉行股東周年大會，股東提呈的3項包括分拆亞洲業務及固定股息等決議案遭80.8%至96.81%票數反對而遭否決，與董事會建議相符。雖然持股逾8%的大股東平保(02318)在若干決議案上投票反對董事會的建議，但按大約50%的投票率推算，平保票數僅佔所有票數18%至19%。

 

　　集團主席杜嘉棋表示，很高興絕大部分股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構，董事會、同事以至股東們現在可以專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及為投資者創造更多價值的共同目標。平保旗下平安資管有關負責人稱尊重匯豐股東的選擇，同時建議匯豐董事會及管理層以開放的心態虛心聽取來自股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。

 

熊麗萍：股價再升需其他因素配合　60元阻力大宜減持  

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，不排除有資金為收息買入匯控，明日除淨後對股價或有影響，事實上，很多人之前都於60元買入，且當時成交很大，如返回買入價，又已收過息，料大多到了60元都會沽出。而集團早前收購英國SVB業務，與將業務重心放回亞洲的策略有異，令人覺得策略左搖右擺，恐動搖投資者信心。唯一利好因素是管理層現可集中精神管理業務，因分拆及制定穩定派息政策的要求隨著於股東大會遭否決，料暫可平息，不過，提出這些要求也是好事，起碼可以鞭策管理層注意，派息方面也確實多了些承諾，起碼承諾2023及2024年派息比率達50%。但股價再升需其他因素配合，如果美國息口見頂，料上升機會較小，60元會有很大阻力，59.8元左右可沽出，但不一定要沽清。

 

　　匯控半日升0.51%報59.6元，成交4.36億元。其他本地銀行股隨大市向下，中銀香港(02388)跌0.6%收報24.8元，渣打(02888)跌0.66%報59.85元，恒生(00011)跌0.26%報114.2元，東亞(00023)跌1.33%報10.38元，大新銀行(02356)跌1.08%報6.42元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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