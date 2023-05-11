機構券商齊看好鋰價可持續反彈 贛鋒天齊兩連升邊隻較值博？

中國碳酸鋰價格去年底升至每噸近60萬元人民幣後便斷崖式下跌，4個多月跌66%，最低跌至每噸約18萬元人民幣，惟今年4月21日止跌後有回升跡象，至本周初已漲至每噸23萬元人民幣，累積升幅近兩成。有研調機構及券商預期中國動力電池產業鏈6月有望復甦，加上特斯拉(Tesla)中國新能源車上周兩度加價可望刺激剛需，料鋰價可繼續反彈。雖然「鋰電雙雄」贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)上周遭大和狠劈目標價，但股價仍錄兩連升，或已見底，不知可否趁機吸納？哪隻較值博？

(贛鋒鋰業網頁截圖)

機構：電池產業鏈6月有望復甦 券商：Tesla中國加價刺激剛需

研調機構集邦(TrendForce)周一(8日)指，中國電池級碳酸鋰均價4月跌至每噸19.8萬元人民幣，月跌39%；氫氧化鋰則跌至每噸26.6萬元人民幣，月跌33%。儘管均價環比上月跌幅擴大，但鋰鹽價格已在4月中下旬出現止跌回升跡象，由於之前已連跌5個月，使各類鋰離子電池產品價格回落至2021年底市場需求爆發前的水準。而磷酸鐵鋰材料價格近期已開始上漲，同時企業訂單及鈷酸鋰市場也開始回暖。目前中國動力電池廠商去庫存已接近尾聲，供需關係經過逾一個季度的市場化調節已逐漸走向正常，目前電池材料價格逐漸持穩，且在市場需求穩健增長下，產業鏈有回溫跡象，6月有望迎來全面復甦。



碳酸鋰作為鋰電池重要原材料之一，其價格波動直接影響鋰電池售價，進而影響新能源整車產品成本。今年以來，上游碳酸鋰等動力電池原材料大幅回落，新能源車市也掀起一波降價潮，隨著碳酸鋰止跌回升，部分車企也進行產品價格調整。特斯拉中國上周先是上調Model Y和Model 3售價，再上調全新Model S及全新Model X全系車型售價，這可能意味由特斯拉掀起的降價潮將畫上句號。

開源證券認為，特斯拉此輪漲價可望在一定程度上刺激持幣觀望的潛在消費者轉化為真實購買。財通證券也指，市場情緒和剛需採購帶動市場活躍性，同時業內人員惜售情緒較高，貨源價高者得。此外，近期特斯拉透過小幅漲價方式提振消費者信心、緩解毛利率壓力，短期來看，有望刺激觀望訂單，帶動上游鋰電產業鏈生產復甦。

中信證券：鋰價有望止跌 帶動估值低殘鋰板塊反彈

另外，中信證券指，5月4日以來國內電池級碳酸鋰價格已連漲多日，且漲幅逐漸拉闊。上游供應收縮和下游補庫有望帶動鋰價止跌反彈，進而帶動估值處於歷史底部的鋰板塊反彈。

平安證券稱，預期二季度終端消費旺季來臨，鋰電產業需求將加速恢復，同時下游廠家的鋰鹽庫存已降至21年初以來的低點，二季度旺季行情催化下，下游或將有一波集中補庫需求，冶煉廠的鋰鹽庫存有望加速去化，而上游鋰資源短期難以大規模放量，因此二季度鋰資源供需將縮緊，價格有望回升。

大和：不確定能否維持盈利能力 降天齊贛鋒目標價至60元



大和上周發表研報指，中國碳酸鋰價格在過去一周出現反彈，這可能是由於近期下游產量增加而受到基本面的推動。贛鋒鋰業首季的存貨減值預算已經比較保守。若果碳酸鋰平均售價高於第一季度末，及利潤率較高的鋰產品的銷售優於碳酸鹽，不排除情況會在第二季逆轉。大和下調2023至2024年的鋰利潤預測，削減今明兩年贛鋒鋰業的每股盈利預測32%至43%，認為贛鋒鋰業和天齊鋰業的能見度都不足，將贛鋒鋰業的評級由「買入」降至「優於大市」，目標價由114元下調47.4%至60元。

大和同時下調天齊評級，由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由90元降至60元。大和指，天齊第一季經常性淨利潤48億元人民幣，超出該行預期的40億元人民幣，亦可能超過市場預期，對期內的強勁盈利感到意外，但不確定今年餘下時間能否維持盈利能力。考慮到天齊鋰化合物銷售均價下降，因此將集團2023至24年的每股盈測下調17%至29%。

麥格理：鋰價4月已見底 惟將贛鋒目標價降至77.7元



麥格理稱，贛鋒鋰業今年首季稅後盈利同比下跌32%至24億元人民幣，毛利率環比持平於37%，穩健的表現主要由較佳產品組合所帶動。集團首季錄庫存虧損12億元人民幣，料為一次性影響，而鋰價於4月份已見底，維持「跑贏大市」評級，惟下調其今明兩年每股盈測分別17%及2%，目標價降至77.7元。



林家亨：料鋰價持續反彈 天齊長遠投資價值不及贛鋒





國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，早前智利總統宣布擬將鋰礦收歸國有，但要到2030年才實行，暫不用擔心，其中受最大影響的是天齊鋰業，因公司持有於美國上市的智利礦業化工集團(SQM)差不多22%股權，消息傳出後天齊股價即下挫。長遠來看，新能源車電池對鋰原料使用不斷增加，故很多國家將鋰礦收歸國有或提高外資開採準則乃必然趨勢，因此需留意哪些公司持有其他國家的鋰礦，以及當地政策有否改變。

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

另林家亨指，碳酸鋰價格應可慢慢回升，現時23萬人幣一噸仍然太平，雖由逾19萬人幣升至23萬人幣看似很多，但去年最高升至59萬人幣。而現時全球新能源車滲透率最高就是中國，近32.5%，對碳酸鋰的需求不斷增加，中國當局亦已指令2030年前滲透率最少要超過50%。隨著碳酸鋰價格繼續反彈，料對贛鋒及天齊股價都有正面影響，其中贛鋒沒受智利鋰礦影響，比天齊更值博。雖然天齊持有SQM巨大股權，但公司幾年前買SQM股份時已與智利及加拿大政府簽訂文件，承諾不可干涉該礦藏所有業務運作，如到2030年智利將其收歸國有，天齊就只剩7年採礦權益，從這方面看，天齊長遠投資價值不及贛鋒。

值得一提，根據聯交所資料顯示，GIC Private於上周五(5日)增持贛鋒鋰業52萬股H股，每股平均價54.5454元，涉資2836.36萬元，最新持股量增至5.05%，贛鋒今日再升2.94%收報56.1元，兩日累升7.88%。天齊亦升2.95%報57.5元，兩日累升14.31%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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