快手上市以來首賺錢兼擬回購 大行齊唱好追入要快手？

內地領先直播及短視頻平台快手(01024)昨日(22日)收市後公布業績，今年首季經調整虧轉賺4200萬人民幣，勝市場預期，且為上市以來首次扭虧，另收入按年增近兩成，集團又同時宣布擬回購最多40億港元股份，績後獲大行一致唱好，部分更上調目標價，其中富瑞看108元，即股價潛在升幅近一倍。快手今日(23日)最多飆逾6%，惟受制大市愈跌愈多，收市升3%，不知現價追入還有多少水位呢？

(快手網頁截圖)

首季經調整虧轉賺4200萬人幣 擬回購最多40億元股份



快手首季錄得虧損8.73億人民幣，而去年同期為虧損62.54億人民幣，優於市場預期；以非國際財務報告準則計量，經調整利潤4200萬人民幣，而去年同期為虧損37.22億人民幣，勝預期；經調整EBITDA為19.96億人民幣，而去年同期為虧損15.52億人民幣。期內收入252.17億人民幣，按年增長19.7%；毛利117.12億人民幣，增33.4%；經營虧損6.98億人民幣，而去年同期為虧損56.43億人民幣。

集團首季電商商品交易總額(GMV)錄2247.67億人民幣，按年增28.4%；線上營銷服務收入增長15.1%至131億人民幣，直播收入增長18.8%至93億人民幣，海外業務收入按年增逾6倍至3.38億人民幣。期內快手應用平均日活躍用戶及月活躍用戶分別同比增長8.3%及9.4%至3.743億及6.544億；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入為34.9元人民幣，按年提升6.1%。

另外，快手公布將不時在公開市場購回公司股份，總金額不超過40億港元，不超過於2022年6月17日已發行股份總數的10%。





快手：次季起外部廣告明顯回暖 料毛利率持續好轉

快手創始人兼首席執行官程一笑表示，第二季起外部廣告逐月回暖趨勢明顯，相關廣告支出錄得按年增長，而由於大量遊戲開發商即將發布新作，預計廣告投放量於今年暑假逐步增加。此外，快手正不斷豐富產品類別及品牌商家，同時改善銷售渠道基礎，將具有價格競爭力產品精準推送及轉化。現時短視頻電商GMV只佔低單位數，未來上升空間可觀，而快手在直播電商佔據優勢地位，有信心繼續獲得市場份額。AI發展方面，快手已組建大模型研發團隊，並依託過去在AIGC算法和大規模語言模型方面的技術積累，按計劃推進大模型開發和訓練，各項進展順利。



首席財務官金秉表示，集團成本增效成果顯著，上季毛利率按年增4.7個百分點，而營銷開支佔收入降至34.6%。高毛利的廣告及電商業務收入佔比持續提升，同時快手優化直播分成機制，有效控制成本，而伺服器及寬頻使用效率亦有所改善，預計未來毛利率將持續好轉。

富瑞：料次季經營利潤達收支平衡 目標價升至108元

富瑞發表研究報告指，基於直播和其他收入好過預期，快手首季收入高於市場和該行預期，上調其2023年收入預測4%至1134.06億人民幣，經調整淨利預測則升至37.89億人民幣。預計第二季收入將增長25%至270億人民幣，原預測為增長18%，以反映各業務更好的前景，同時預計第二季經營利潤將達收支平衡，經調整淨利預測上調至12.5億人民幣，目標價由105元升至108元，維持「買入」評級。

大和指，快手首季業績優於預期，經調整EBITDA較市場預期高約38%，這歸功於直播和電商業務收入表現較佳，以及季度營銷和研發支出較預期低。而中國和海外市場持續好轉，並於首季實現收支平衡。在平台措施和宏觀復甦下，相信快手的增長勢頭將延續至今年全年。電商業務生態系統仍在改善，為GMV帶動的平台和市場營銷收入帶來增長空間，上調快手2023至2024年每股盈利預測7%至57%，重申「買入」評級，目標價92元。

大摩：重組正取得成果 回購有助每股盈利上升

摩根士丹利指，快手自去年第四季以來已反映出其重組和電商生態系統的進步正取得成果，集團利潤率從低位攀升，現價為2024年預測市盈率的13倍，以公司2022至24年收入年複合增長率達18%而言相當吸引。集團自去年第三季重組，及廣告和電商機制改善下，推動今年GMV料按年增長33%，廣告收入增20%，反映其市場份額增長強勁。考慮到集團嚴控成本支出，將其今年經調整純利預測上調超過100%，及將2024至25年預測調升逾25%。而集團公布的40億元回購有助每股盈利進一步上升，予「增持」評級，目標價85元。





美銀證券指，快手首季業績勝預期，且首次扭虧，增長前景正面，經營及效率改善，維持全年GMV按年增長29%預測，全年電商及其他收入按年升幅預測由39%上調至42%，廣告收入按年增長預測由18%升至20%，直播收入增長預測由10%升至17%。另分別上調公司2023、24年收入按年升幅預測至21%、12%；基於可見主要板塊毛利率大致維持穩定，較好的營運開支控制及較高的收入增長，同時上調2024年每股盈利預測9%，目標價由76元升至80元，重申「買入」評級。

匯證：料外部廣告復甦提前至次季 目標價升至96元

匯證指，快手盈利水平優於該行預期，維持對其建設性看法，尤其看好其直播和電商業務強勁增長，因此調升其2023至2024年的收入預測3%，同時預期外部廣告業務的復甦將提前至第二季發生。有信心快手將持續復甦，因首季信息服務、醫療、金融及教育等行業開始好轉，相關趨勢將於4至5月隨著更多垂直行業復甦而進一步加強，上調其2023至2024年經調整淨利潤率預測1至2個百分點。快手今年至今落後中概互聯網指數(KWEB)約17%，估值具吸引力，而40億元的回購計劃更進一步為估值提供支持，維持「買入」評級，目標價由92元升至96元。





高盛指，快手首季收入和利潤均高於該行和市場預期。管理層前瞻性評論加強該行對其正面看法，包括在更強的電子商務廣告收入和媒體直播推動下，將次季廣告收入預測由按年增長20%提高到24%。由於從商戶獲得更多的流量，快手電子商務收益率按年擴大0.8個百分點。而在新廣告產品和包括遊戲、金融、教育在內垂直行業帶動下，外部廣告業務呈復甦趨勢，同時海外業務持續削減成本，令利潤率進一步擴大，目標價由91元微降至90元，評級「買入」。

招銀國際指，快手首季再次展示亮眼業績，收入同比增長20%，高於市場預期3%，並提前一季實現盈虧平衡，看好其第二季增長勢頭，預計收入同比增長25%，予「買入」評級，目標價97元。中金指，快手首季收入符合該行預期和機構一致預期，經調整利潤同比轉盈，好於該行及機構一致預期，主要因毛利率改善及運營費用控制好於預期，維持「跑贏行業」評級，目標價82元。





黃瑋傑：大部分營運指標略勝預期 如穩守55元或可見58元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，快手首季大部分營運指標都好過預期，但不是超出很多，其中活躍用戶平均時長低於預期。快手首季GMV按年升28.4%，可見集中電商發展策略成功，會對阿里(09988)、京東(09618)等傳統電商帶來挑戰。至於快手回購未必旨在托起股價，其實回購及派息都屬回饋股東手段，但派息會令公司少了資金，而回購後註銷股份卻可令股數減少，每股盈利得以提升，對公司本身及股東皆有利，美國的公司也多選擇回購股份來回饋股東。

黃瑋傑續指，快手股價突破近期高位54.75元，如可穩守55元，可挑戰下一阻力57至58元，惟考慮到快手業績不是優於預期很多，加上京東及百度(09888)之前公布業績勝預期後反引來投資者趁高出貨，故也可先減持部分，如繼續看好公司前景，可待股價回落再吸納。

快手今日收市升3.08%報55.15元，最多升6.73%至57.1元，成交22.95億元。其他科技股普遍下跌，京東跌1.21%收報138.4元，阿里跌0.72%報83元，騰訊(00700)跌1.35%報335.6元，百度跌1.53%報122.1元，網易(09999)跌3.57%報135元，小米(01810)跌1.83%報10.76元，惟美團(03690)升0.15%報132.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此





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