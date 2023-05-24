澳門疫情再起濠賭股全線急挫 大行仍唱好可趁機買入？

澳門疫情亦再起，短短3日近2000人染疫，且改為每日公布疫情數字。雖然近日多間大行均表示看好澳門博彩業，銀娛(00027)日前公布的季績亦對辦，績後大行齊唱好，但濠賭股今日(24日)仍全線下挫，其中金沙中國(01928)指其賭收已恢復至疫情前六成，股價照插逾半成，美高梅(02282)則創逾5個月低。

(金沙中國網頁截圖)

鍾南山料6月底現本輪新冠高峰 澳門3日近2000人染疫

傳染病專家鍾南山日前在大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情主要是由OmicronXBB系列毒株引發，4月中旬起峰，5月底會出現一個波峰，感染人數將達每周4000萬人，高峰發生在6月底，將達每周6500萬人感染。不過，國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員劉玨表示，全球530萬人口樣本量的研究成果顯示，相較於原發新冠病毒感染，重複感染新冠更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。

另外，澳門應變協調中心上周六(20日)表示，17至19日澳門共計新增1911例新冠確診患者。為提高當地民眾警覺，澳門目前已調整新冠感染患者的監測機制，且自20日起改為每日公布疫情數字。數據顯示澳門正處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情也未對醫療系統和社會運作造成明顯影響。另香港近期也出現一波疫情高峰，醫管局主席范鴻齡透露，19日有2700名新冠病人在公立醫院住院治療，但大部分屬輕症，平均住院時間僅4.8天，有信心可應付此次疫情。







金沙：賭收恢復至疫情前60% 瑞銀：對行業看法轉為積極

據《澳門日報》報道，金沙中國總裁兼執董王英偉表示，五一假期金沙中國旗下物業共接待訪客110萬人次，首季賭收復甦勢頭不錯，希望第二季表現會更佳，目前賭收約恢復至疫情爆發前60%，未來要視乎中場能否加快增長，以及能否吸引更多海外旅客來澳。他又稱，澳門倫敦人包括倫敦人酒店及倫敦人御園兩間酒店，自年初通關以來入住率超過90%，農曆新年及五一假期均爆滿。

瑞銀昨日(23日)發表報告指，澳門5月以來日均賭收5.29億澳門元，較4月高7%至8%。而過去7天日均賭收為4.43億澳門元，較上周5億澳門元低，目前賭收水平處於2019年同期56%左右，當中中場賭收水平處於2019年同期75至80%左右。在中場市場復甦好過預期和估值不高下，對澳門博彩業看法轉為積極。考慮到相對估值和產能收益增長，首選是金沙中國和澳博。

摩通重申看好濠賭股 大摩看法由符合預期升至吸引

摩通近日亦發表報告指，濠賭股在疫後重啟的首個季度業績偏向好於預期，重申看好澳門博彩行業，首選銀娛及金沙中國，其餘選股依次為美高梅中國；永利澳門(01128)及新濠國際(00200)；澳博(00880)。行業中場賭收料於今年末季完全回復至疫前水平，較預期早兩個季度；貴賓廳需求亦超越疫前水平。基於6大濠賭股首季季績，平均上調其全年EBITDA預測21%，不過，由於關注宏觀憂慮及較弱的內地消費情緒，全年EBITDA平均增幅只上調5%。基於預期市場預測上調，續相信濠賭股好於預期的基本面，會完全推動投資情緒及股價，進一步擺脫其過於便宜的估值標籤。



摩根士丹利指，對澳門博彩行業看法由符合預期升至吸引。中國非必需消費品股票的第一季收入平均為2019年第一季(即疫情前)的146%。另方面，第一季澳門博彩中場收入僅為疫情前水平的67%，但在今年4月達到約90%，預計中場收入將達到2019年水平的逾120%。基於估值和增長的原因，更喜歡金沙和永利澳門等澳門本地博彩公司，在澳門的高槓桿公司可能會有更多上升空間，將永利澳門評級由「與大市同步」上調至「增持」，對其2023及24年EBITDA的預期較市場共識高出約30%及約10%，且融資風險較低，將有利於去槓桿化。另繼續將美高梅列為行業首選。





銀娛首季經調整EBITDA按年升2.3倍 美銀予目標價67元

值得一提，銀娛日前公布今年第一季業務表現，季度淨收入70.5億元，按年上升72%，按季增長142%；經調整除息、稅、折舊與攤銷前盈利(EBITDA)為19.1億元，按年上升2.32倍，而按季由虧損1.63億元轉為盈利。美銀證券指，由於較好的中場收入及利潤，銀娛首季EBITDA勝預期，次季初至今中場博彩收益恢復至疫前90%水平，高端中場則完全恢復，予目標價67元，重申「買入」評級。滙證指，銀娛通過包括控制員工人數等持續成本控制措施，為利潤提供緩衝，而近期的南韓明星演唱會將帶動零售和老虎機的強勁需求，維持「買入」評級，目標價60元。

富瑞指，銀娛今年首季業績與同行近期表現一致，亦符合市場預期；受澳門銀河帶動，季度經調整EBITDA恢復正數，予目標價60元及「買入」評級。富瑞續視銀娛為行業首選，認為集團具備吸引的產品、淨現金充足和路氹第三期開幕利好，當中路氹第三期已於4月試業，料可進一步增加物業人流。

李偉傑：若5月賭收對辦 銀娛48元金沙22元可吸

華盛證券經紀部董事李偉傑指，濠賭股今日主要隨大市下挫，此外，縱使當局沒再恒常公布新增感染人數，惟疫情再起對內地民眾旅行意欲有一定影響，加上5月尾為博彩及旅遊業淡季，雖然4月澳門賭收表現不錯，但未知表現可否延續，還是待6月頭公布5月賭收後才吼濠賭股較穩陣。再者，現時市況差，但濠賭股股價才剛開始調整，只跌至年初水平，仍跑贏很多股份。選股方面，銀娛及金沙皆著力加大中場發展，可待6月頭公布賭收對辦才買入，其中以銀娛為首選，可待跌至近250天線約48元吸納，金沙跌至近250天線約22元也可吼。

濠賭股今日全線下挫，銀娛跌4.31%報49.9元，金沙跌5.35%報24.75元，美高梅跌5.29%報7.88元，永利澳門跌3.46%報6.69元，新濠跌5.98%報7.23元，澳博跌2.63%報3.33元。部分內地餐飲股亦急跌，海底撈(06862)跌5.6%報17.2元，呷哺呷哺(00520)跌3.94%報4.88元，海倫司(09869)跌6.89%報8.65元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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