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中海油：公司港股估值被低估　派息將不低於四成　視乎股價回購

25/05/2023

　　中國海洋石油(00883)(滬:600938)本周一（22日）至三（24日）在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動。中海油相關負責人表示，在A股方面，自上市以來，公司股價表現良好，但認為公司在港股方面，其估值則一直受到低估，並指當中有兩個原因，分別為香港股市表現不好，以及在受到美國政府制裁後，公司的股東結構有重大變化，在受2020年底美國政府制裁前，歐洲及美國的投資者佔了逾75%整體流動股份，當中美國約40-45%，而歐洲則佔約30%，但現時歐美資金「基本上都退乾淨」。

 

 

視乎股價進行回購 「中特估」概念利好公司

 

　　他續指，現在其流通股股東主要以亞太區為主，包括香港以及新加坡等地，當中很大一部分是境內投資者，亦相信「中特估（中國特色估值體系）」將會利好作為央企的中海油將會有所受惠，相關方面需要在監管機構、公司及投資者的共同努力來提高公司的價值，除了早前公司全年派息比率指引將不低於40%外，也會視乎股價水平而進行回購。


　　他提及，公司在過去兩三年，經歷了從美國退市以及回上市的過程，一直以來也是著重價值創造，公司在股本回報率（ROE）方面，跟其他行業相比，維持在非常好水平，而在油氣行業內，其ROE也領先於其他公司。

 

併購油氣項目看好中東及中亞等地

 

 

　　他表示，中海油目標2025年海上原油產量上產6000萬噸，並保持長期穩產，天然氣上產350億方，亦會著力爭實現2025年國內天然氣總產量佔比超過30%的目標，公司將繼續增儲上產，堅持以尋找大中型油氣田為目標，加快產能建設，做大產量規模，亦會繼續提質降本增效，提升精益化管理水平。


　　他重申，中海油今年工作目標資本開支1000至1100億元人民幣，產量目標6.5億至6.6億桶油當量，並預計有9個新項目投產，儲量替代率將不低於130%，又預期今年中海油將有約50億元人民幣的資本開支用於與減碳相關的項目，而公司的CCUS等項目仍處於積極探索階段。


　　對於併購油氣項目，他稱，看好現時海外熱門地方，例如中東、中亞及南美，會視乎該項目是否與上下游業務有關，以及會否產生協同效應等。

 

今年南海東部油田油氣產量料超去年

 

　　中海油相關負責人表示，南海東部海域勘探潛力大，中國海油深圳分公司建設運營的南海東部油田位於珠江口盆地，是中國南方最大的原油生產基地，中國海油深圳分公司建有中國最大的深水油氣田群，已建成7大油氣生產區，現有51個在生產油氣田，包括42個油田、9個氣田，在役海上生產設施42座，1990年以來已累計生產油氣超過3.5億噸油當量。

　
深圳分公司今年運行22個在建油氣田項目

　


　　他提及，今年中國海油深圳分公司共運行22個在建油氣田開發項目，其中續建與新建開發項目8個、基礎設計項目7個、大型資本化項目1個、收尾項目4個、棄置項目2個及在役設施評估積水下檢驗檢測年度工作任務。全年實現4座平台機械完工、3個項目投產。


　　他指出，2022年，南海東部油田的油氣總產量歷史性突破2000萬噸油當量，淨產量達約1.3億桶，佔中國海油在中國境內淨產量的30%、佔中國海油全球淨產量的21%，亦指2023年將繼續保持高質量發展勢頭，產量規模將再增長，預計將超過2022年。

 

深圳分公司全面推進油氣開發生產綠色轉型

 

　　他表示，公司旗下恩平油田產業區於2013年6月25日成立。目前在產海上設施6座，準備投資設施1座，在建設2座，油井84口，注水井4口，而截至2022年底，日產原油6860噸，高峰年產油約2.5億噸。今年將投資3個設施，6個油田。


　　他表示，恩平油田作業區「颱風生產模式」的投用，標誌著中國海上油田首次現颱風期間無人化生產。恩平油田颱風模式2021年運行至2022年底已經歷5次颱風試驗證，累積挽回原油產量損失33萬桶，創造經濟效益近2億元人民幣。


　　他又指，中國海油深圳分公司全面推進油氣開發生產綠色轉型，新油氣田項目均在設計中提前部署伴生氣回收利用、電力組網、CCUS等節能降碳措施。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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