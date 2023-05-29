美團網易季績勝預期惟大行看法迥異 股價榮辱互見應如何部署？

兩大科技股美團(03690)及網易(09999)上周四(25日)收市後齊公布業績，其中美團受惠內地經濟重啟，外賣行業復甦，首季虧轉盈賺33.6億人民幣，遠勝市場預期，但績後大行意見分歧，部分更將目標價下調，今日(29日)股價急插逾半成，為表現最差藍籌。至於網易，其業績同樣勝預期，首季經調整淨利潤升48%，且季息增至9.3美仙，績後獲多間大行上調目標價，半日急升近8%，為升幅最大藍籌。不知兩隻股份可如何部署呢？

(Shutterstock)

美團首季虧轉盈賺33.6億人幣 收入按年升26.7%



美團首季純利33.58億人民幣，遠勝預期蝕2.15億人民幣，而上年同期淨虧損57.02億人民幣。以非國際財務報告準則計量，經調整溢利54.91億人民幣，亦遠勝預期的19.34億人民幣，而上年同期經調整虧損達35.86億人民幣。期內收入586.17億人民幣，按年升26.69%，勝預期的574.82億人民幣；經調整EBITDA為62.62億人民幣，而上年同期經調整EBITDA虧損達18.41億人民幣。



集團首季核心本地商業業務收入按年增長25.5%至429億人民幣，經營溢利按年增長100.7%至94億人民幣，而經營利潤率為22%，較2022年同期的13.8%，提升8.2個百分點；即時配送交易筆數按年增長14.9%。另首季新業務收入按年增長30.1%至157億人民幣；經營虧損按年收窄40.5%至50億人民幣，經營虧損率則改善至32%。

美團：外賣訂單量健康增長 到店業務收入增速逐月提升



美團稱，餐飲外賣行業持續復甦，公司動態更新運營策略，帶動訂單量的健康增長。美團閃購繼續保持高增長勢頭，在交易用戶數及交易頻次增長的驅動下，首季訂單量按年增長約35%，年活躍商家數增加逾30%。另非食專賣店、酒飲及鮮花保持高速增長，將繼續擴大新供給地域覆蓋範圍，同時加強消費者在美團上看病及買藥的心智。

美團又指，首季到店業務的交易額及收入增速逐月提升，將持續加強內容呈現能力、短視頻形式， 並推出「特價團購」等。新業務方面，旗下社區電商業務美團優選首季繼續提升運營效率，優化定價及產品管理能力，到3月底，累計交易用戶數量已達4.5億。生鮮電商業務美團買菜首季交易額按年增長超過50%，其持續專注成本控制及效率提升，還通過提供更多樣化的產品選擇，加快產品流通效率，提升消費者體驗。

麥格理：市場憂到店及酒店業務競爭 大和：進取策略或損利潤

麥格理發表報告指，美團首季業績好過預期，展現公司在宏觀環境挑戰下仍能具備良好營運效率及韌性，對其長期正面看法沒有改變，但市場對到店和酒店業務競爭的擔憂可能會繼續導致近期股價波動。由於增長是今年主要目標，管理層強調需從第二季起加強對消費者及商家激勵，預期會導致今年餘下時間變現率遭攤薄及營銷開支增加，目標價由195元降至190.9元，維持「跑贏大市」評級。

大和指，雖然美團首季利潤勝預期，但預計未來兩季為增加市場份額，將採取如折扣及回贈等進取的策略，投資者將憂慮利潤進一步下行。不過，美團被視為內地消費和服務品類復甦的主要受益者，其長期領先地位應可保持不變，預計2023至2025年利潤率達35%，並相信餐飲外賣配送業務利潤可高於預期，新業務足以彌補到店業務部分的額外支出，虧損有望收窄，重申「買入」評級，惟目標價由205元降至170元。另野村表示，美團首季業績鞏固，旗下各項業務均優於預期，但受對手抖音競爭影響，相信到店業務盈利能力短期或會下滑，重申「買入」評級，惟將目標價由200元降至184元。





花旗：料新業務損失率續改善 摩通：擔憂過度股價吸引

花旗指，美團首季收入及經調整純利均高於該行和市場預期，對其業績態度正面，尤其本地商業業務的經營利潤倍增至95億人民幣，歸功於有效的營銷策略、用戶鼓勵計劃，以及管理層在重新開放後支持本地商家的快速反應，令外賣業務繼續穩步增長。隨著美團優選和美團買菜繼續按年穩健增長，整體新業務的損失率將進一步改善，另亦期待五一期間酒店帶動需求，以及外賣和實體店業務活動持續恢復，予目標價211元及「買入」評級。

摩通表示，投資者對美團到店業務的盈利長期風險相關擔憂過度，市場因素或已大幅壓縮美團估值，股價具吸引力。未來數季美團的到店業務前景為該行相關的關鍵長期預測帶來不確定性，即是料2022至2025年的收入年複合增長率達25%等預測，因為其今年第二季收入增長或顯著優於該行的年複合增長率預測，但其毛利率或低於2025年的預測，予目標價190元及「增持」評級。





網易首季經調整淨利潤升48% 季息增至9.3美仙

網易首季淨利潤為67.55億人民幣，按年升53.72%，經調整淨利潤為75.66億人民幣，按年升47.85%，高於市場預期。派季息每股0.093美元，去年同期則派每股0.0644美元。期內淨收入250.46億人民幣，按年增6.33%，勝預期，其中遊戲及相關增值服務淨收入200.66億人民幣，升7.64%，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.7%，來自手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的72.3%。有道淨收入11.63億人民幣，減少3.1%；雲音樂淨收入19.6億人民幣，減少5.19%；創新及其他業務淨收入18.58億人民幣，增加12.83%。





網易表示，《逆水寒》手遊將於6月30日推出，《哈利波特：魔法覺醒》將於今年夏天在海外市場推出，而《蛋仔派對》用戶數增長強勁，遊戲生態進一步完善，在首季登頂中國iOS遊戲下載榜。網易首席執行官兼董事丁磊表示，遊戲產品的亮眼表現為今年帶來良好的開端，網易接下來這一年，期待推出多款備受矚目的遊戲新品。集團仍堅持聚焦於研發能吸引多樣化群體的產品，為全球玩家打造更卓越、更高品質的遊戲。另雲音樂和有道也在持續推動內容創新，促進產業發展。

摩通：料股價維持強勢 大和：波動市下具防守性

摩通表示，網易股價上漲是由於首季盈利強勁，而投資者亦展示出正面的情緒，其經典旗艦類遊戲產品保持穩定表現，減輕了投資者對遊戲競爭的擔憂。預計今年網絡遊戲收入將保持8%的按年增長，然後在6月新遊戲推出的周期支持下，在第三及第四季將分別加速至11%及14%。在下半年遊戲收入加速增長支持下，預計網易的強勁股價勢頭將持續，而在國際市場逐步推出遊戲將進一步支持未來3至5年的增長，將目標價由170元升至180元，維持「增持」評級。





大和指，在手遊收入勝預期及遊戲業務利潤率推動下，網易首季業績表現強勁，預計全年遊戲業務毛利按年增長13%，毛利率料達64%至65%，全年遊戲總收入料按年增長9%，高於該行原先預測的6%，將公司列為現今波動市場中較具防守性的股份，目標價由165元升至172元，重申「買入」評級。

瑞信：遊戲業務毛利率可逐步提升 目標價升至199.95元

瑞信表示，網易今年夏天將推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法覺醒》海外及《超凡先鋒》等手遊，預計將支撐收入增長，預測今年全年收入同比增長9%，同時利潤率具持續改善空間，估計網絡遊戲業務毛利率將可保持在65%左右，並逐步提升，維持「跑贏大市」評級，目標價由189.1元升至199.95元。



瑞銀指，網易首季收入及毛利勝預期，期內手遊按年增長16%勝預期，雖然次季是傳統淡季，但看到6月推出多款新遊戲，應可加快第三及第四季收入按年增長，上調其2023年非公認會計準則下淨利潤預測9.2%，預期今年相關淨利潤按年增14.5%(早前預測為4.5%)，目標價由173元升至175元，維持「買入」評級。



溫傑：美團業績只算中規中矩 網易業績好惟股價升太多



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指美團首季收入只略好過市場預期，但經調整溢利為預期的兩倍，不止按年轉虧為盈，且優於去年第三及第四季。不過，其財務報表不夠仔細，其中分部財務資料顯示，核心本地商業業務中的配送服務收入竟由190億人幣跌至160多億人幣，看來受抖音搶佔市場影響。總之，整份業績突出了做得好的地方，但隱藏了表現差的地方，只能算中規中矩，而集團外賣業務未來增長難寄厚望，增長亮點仍是社區團購，望能盡快扭虧。此外，自騰訊(00700)派美團作股息後其股份太分散，而騰訊南非大股東收到大批美團股份後定會沽貨，料股價難升。不過，在業績未致太差且股價低殘下，有貨惟有繼續持有，如沒貨又想買就只可分注。

至於網易，溫傑指，其業績比預期好，首季收入增6.3%，營業費用卻只增4.7%，可見支出控制得不錯，變相令毛利率提升。集團八成收入來自遊戲相關業務，首季增7.6%達201億人幣，和騰訊有得比，雖然有道及雲音樂收入倒退，但佔比太小，影響不大。不過，網易業績雖好，但股價看來升得太多。

美團半日跌6.43%收報117.9元，成交65.41億元；網易升7.82%報140.7元，成交5.28億元。其他科技股亦表現各異，騰訊跌1.37%報318元，京東(09618)跌1.46%報128.2元，，阿里(09988)升0.13%報78.75元，百度(09888)升3%報120元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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