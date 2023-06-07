將推港幣人幣雙櫃台兼港股有起色 港交所現價買入仲有水位？

港交所(00388)早前預告擬於6月19日在香港證券市場推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，近日宣布如期推出，雖有證券業人士預料初期參與程度不會太踴躍，摩通料將令大市成交改善的同時下調港交所目標價，大摩則降恒指、國指等目標，但近日恒指反彈逾千點，港交所亦隨大市回升，今日(7日)曾升逾2%至311.4元，為5月23日以來新高，現價買入不知還有多少上升空間呢？

(資料圖片)

港交所：啟動前將有更多證券獲批 港股通未有開通時間表

港交所宣布將於6月19日在香港證券市場推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，騰訊(00700)、快手(01024)、美團(03690)、恒生(00011)、新地(00016)、港交所、京東(09618)、百度(09888)、阿里(09988)等21隻證券將在當日成為雙櫃台證券，由今年1月至4月起計，相關證券的股本證券佔日均成交量約四成。港交所同時公布中銀國際、中金香港、中信里昂、國泰君安證券等9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家，可於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動。港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，投資者初步對雙櫃台模式「反應幾好」。有部分公司早前提出申請新的人民幣櫃台，準備工作正在進行中，相信雙櫃台模式在正式啟動前，會有更多證券獲批，稍後會再作公布。

而對於內地投資者初步未能透過港股通交易人民幣計價港股，姚嘉仁指，兩地交易所需時將營運模式細節進一步敲定，開通不存在交易量等條件，希望在業界支持和參與下，促進人民幣櫃台交易活動，向內地市場提供更多誘因，相信在政府和證監會推動下，能實現相關配套措施，重申暫時未有開通的時間表。

證券界料初期參與程度不太踴躍 中小券商持觀望態度

據報有證券業人士相信，雙櫃台模式推出初期，市場參與程度不會太踴躍。中小型證券行稱要觀望市場反應才為系統升級。耀才證券(01428)行政總裁許繹彬稱，措施會帶動港股未來成交，惟由於近期人民幣匯率偏軟令北水卻步，而外圍市況也不穩，應不會因突然開了櫃台，交投就會很瘋狂。香港證券及期貨專業總會會長陳志華亦指，有一些具規模券商未有參加是次雙幣雙櫃台業務，相信券商抱觀望態度，觀察市場會否轉旺，而由於參與要付錢更改系統，他希望交易所和數間系統供應商談判，可以代券商支付費用。





國泰君安則統計，對人民幣資產的配置需求的提升將提振香港資本市場的交易活躍度。假設現有16000億離岸人民幣存款的10%投向香港人民幣計價股票，並假設年換手率與2022年基本持平，測算雙櫃台模式的推出將帶來港股現貨市場日均交易金額2.4%的同比提升。

摩通：雙櫃台將令成交改善 惟降港交所目標價至388元

摩通近日發表研究報告，將港交所置於正面催化觀察名單上，預料在本月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」一周後，即6月26日的現金股票交易量將有所改善。摩通稱，此前內地投資者在購買港元股票時必須為外匯變動預留2%的保證金，而雙櫃台模式允許投資者以港元和人民幣交易合資格股票，這將解決港股通交易的一個關鍵限制。南向交易將成為港交所的增長動力，並預測未來3年交易量的複合年增長率將達22%。

摩通續指，受第二季現金股票交易量轉弱拖累，港交所的股價在過去3個月隨市下跌約10%，而雙櫃台模式的推出正正為此提供轉勢機會，同時延續港交所擴大聯繫中國與世界的長期趨勢，但考慮到本季至今的交易量較預期弱，因此下調港交所2023至2025年的每股盈利預測2%至7%，目標價亦由400元調低至388元，評級維持「增持」。





大摩降恒指目標至21500點 惟維持中國股票增持評級

另外，摩根士丹利近日調低恒生指數、恒生國指等目標。大摩予恒指的目標價由2023年底達24500點，調整為2024年6月見21500點，在悲觀情景更可能見14300點，而最樂觀情景下，恒指明年6月目標價為23300點。另在基本情景下，國指明年6月目標價為7320點，原先予今年12月目標價為8250點，而最樂觀情景下，明年6月目標價7890點，最悲觀情景見4810。在基本情景下，MSCI中國指數明年6月底目標為70點，原先今年12月目標為80點；滬深300指數明年6月目標為4620點，原先今年12月目標為4500點。



大摩表示，雖然看好中國股票可於今年下半年重新跑贏大市，但因應企業盈利復甦步伐較預期慢和人民幣匯價弱勢，故調低恒指及國指目標價，並維持中國股票「增持」評級。

鄧聲興：雙櫃台短期難刺激成交 料港交所320元遇阻

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，推出港幣人幣雙櫃台令內地投資者買賣港股不需再兌換港幣，長遠利好港交所，亦有助鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位，但料短期不會令大市成交明顯上升，而現時大市成交仍偏少，恒指升近20000點將遇很大阻力，料港交所升至100至250天線之間約320至330元也將受阻。

值得一提，中國證監會日前公布，目前仍有41間企業正在排隊到境外上市，其中38間準備在港交所上市，佔比逾90%，包括京東工業、喜相逢集團、多點數智等，主要涉及新消費、TMT(電訊、媒體和科技行業)或醫療領域的企業。港交所今日收市升1.18%報308.4元，最多升2.17%至311.4元，成交8.1億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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