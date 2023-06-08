  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

澳加意外加息美加息預期升溫　銀行股全線升滙控密密回購最值博？

08/06/2023

　　澳洲及加拿大央行先後意外加息，令美國聯儲局下周加息預期升溫。加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，本港銀行股今日(8日)全線上升，其中「大笨象」滙控(00005)一度漲近1%至60.2元，創近5年新高，最終收市報59.95元。滙控上月公布季績勝預期兼復派季息，又宣布回購最多20億美元股份，自上月10日起便於港英兩地密密回購，高盛早前籲買入，予目標價81元。

 

(資料圖片)

 

澳加央行先後意外加息　美儲局本月加息機率升至38%

 

　　澳洲央行周二(6日)出乎意外繼上月加息0.25厘後，再宣布加息25個基點至4.1厘，創下11年來新高，並重申通脹仍然過高。加拿大央行昨日亦意外恢復加息，將隔夜貸款利率上調25個基點至4.75厘，為2001年以來最高水平，這亦是該行在1月宣布暫停加息後重啟緊縮步伐。會議舉行前，市場僅預期有20%機率會加息。加拿大央行稱，由於經濟運行過熱，令通脹難以回落至2%目標水平。同屬北美的加拿大央行加息後，期貨市場對美國聯儲局6月加息25個基點的押注升溫，從一天前的22%變為38%，暫停加息的概率從78%降至62%，7月加息的概率高達70%。

 

　　歐洲央行高層亦警告，通脹居高不下，可能促使歐元區進一步加息。荷蘭央行行長兼歐洲央行管委會委員科諾特(Klaas Knot)昨向荷蘭國會議員表示，還不確信當前的緊縮措施是足夠的，通脹很可能在長時間內保持過高水平，那麼就有必要進一步加息。

 

高盛料聯儲局下月才再加息　薩默斯：若本月不加下月應加半厘

 

　　另外，高盛近日發表報告，預計聯儲局本月暫停加息後，會暗示未來進一步加息，並將在7月議息時加息0.25厘，令息口見頂水平達到5.25至5.5厘。高盛又估計，美國息口見頂後，將會在高位維持約一年，然後非常緩慢降低，目前市場低估了未來兩年的利率前景。另有機構擔心聯儲局6月暫停加息可能存在潛在風險，道明證券(TD Securities)首席美國宏觀策略師穆尼奧斯(Oscar Munoz)表示，停止加息時間愈長，經濟繼續以高於趨勢的速度擴張的時間就愈長，就愈難降低通脹。花旗也認為，6月加息和7月加息之間沒有實質性差異，美聯儲應該考慮6月就採取行動，而不是「跳過」到7月。

　　現任哈佛大學教授的美國前財長薩默斯接受《彭博電視》訪問時則表示，美國再度處於經濟過熱成為美聯儲首要注意風險的情景，若決定本月暫停加息，應對下月加息半厘持開放態度。上月職位數據顯示就業市場強勁，失業率升0.3個百分點至3.7%或與統計噪音有關，尤其5月為學生離校期。上月新增非農職位33.9萬份，4月數字亦上修至29.4萬份，勞工市場仍然緊張。

 

匯控擬回購最多20億美元股份　昨港英回購488萬股涉3億港元

 

　　滙控今日一度升破60元大關，集團上月初公布今年首季業績，稅前盈利按年升2.11倍至128.86億美元，遠勝市場預期，集團同時宣布恢復派季度股息10美仙，以及回購最多達20億美元股份。自5月10日起至不遲於今年9月30日期間，滙控將在英國或香港交易所購買總值最多20億美元之普通股。集團昨日在英國回購約238.08萬股，每股作價6.1220至6.1690英鎊，總值約1463萬英鎊(約1.43億港元)，另在香港聯交所回購249.56萬股，每股作價59.40至59.80港元，總值約1.49億港元。至今累計回購約9538萬股，所有回購股份將予註銷。

 

高盛籲買滙控予目標價81元　滙證首選中銀香港升目標至32.4元

 

　　高盛早前發表研究報告指，滙控亞洲區管理層表示，財富管理和個人銀行業務(WPB)為亞洲區最大的業務，目標在未來3至4年內財富管理收入增長能取得高單位數。公司管理層稱隨著香港與內地邊境開放，近期遊客流量約為疫前水平的70%至80%，新銀行開戶數量是2019年上半年逾兩倍，預計今年第二季來自內地人士的保險收入將恢復至正常水平，集團有望兌現其在2021至25財年在亞洲投資60億美元的承諾，予「買入」評級，目標價81元。


　　不過，滙證發表最新報告指，中銀香港是該行在本地銀行中首選，看好其在跨境客戶活動方面的強大分行網絡、對民營內房發展商的敞口低於同行，下調其今年盈利預測0.3%，但上調2024及2025年盈利預測各0.4%。隨著中銀香港股價由年初至今出現調整，留意到其風險回報有所改善，市場低估了其韌性，預計在5月和6月的淨息差將大幅回升，料今年第二及第三季的收入前景將有所改善，目標價由32元微升至32.4元，維持「買入」評級。

 

葉尚志：滙控還有多少上升空間難料　渣打中銀香港更值博

 

　　第一上海首席策略師葉尚志認為，聯儲局本月應不會加息，但下月可能再加，令本地銀行股股價有支持，其中滙控更受惠季績理想、恢復派季息及回購，股價正不斷創新高，但就算短期能升破60元，往後能否企穩或者還有多少上升空間難料。反而中銀香港(02388)及渣打(02888)股價較落後，其中渣打走勢較佳，距高位74.9元仍遠，中銀香港則已升穿下降軌，或有較大上升空間，但升至25.5元會有阻力。至於恒生(00011)雖沒回購等支撐股價，但股價同樣較落後，也可考慮。

 

　　滙控今日收市升0.5%報59.95元，成交13.53億元。其他本地銀行股普遍造好，中銀香港升0.83%報24.25元，渣打升1.3%報66.15元，恒生升2.18%報112.4元，東亞(00023)升1.97%報10.38元，大新銀行(02356)升0.88%報5.75元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》郭思治詳盡分析，請按此

 

其他匯控相關新聞：

【雙幣交易】恒生：將於本月１９日推出人民幣櫃台供股份交易

《外資精點》滙證上調中銀香港目標至３２﹒４元，料次季收入改善

恒生報告：逾４０％受訪者冀無需出境即可享用跨境金融服務

《異動股》滙控（５）微升０﹒５％，盤中一度重上６０元關

據報渣打擬在香港倫敦及新加坡裁員逾百人

滙控（００００５）港英再回購４８７﹒６萬股，涉資２﹒９億元

渣打（０２８８８）倫敦再斥３５４０萬元回購５３﹒９萬股

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

124.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.350

異動股

01024

快手－Ｗ

56.800

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 124.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.780
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 32.800
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 282.400
  • 目標︰$320.00
  • 01681 康臣葯業
  • 4.780
  • 目標︰$5.80
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.740
  • 目標︰$7.50
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.450
  • 目標︰$2.80
  • 03969 中國通號
  • 3.340
  • 目標︰$3.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.350
  • 00001 長和
  • 48.850
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
  • 00941 中國移動
  • 63.500
報章貼士
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 15.360
  • 目標︰$17.00
  • 02005 石四藥集團
  • 5.100
  • 目標︰$5.35
  • 01681 康臣葯業
  • 4.780
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

08/06/2023 16:13  恒指全日高收47點報19299，碧桂園升逾10%，攜程漲5%

08/06/2023 15:49  【數據前瞻】機構料5月CPI最差見負值，PPI創九年最大跌幅

08/06/2023 14:52  《中國要聞》國務院發布今年立法工作計劃，將審議人工智能法草案

08/06/2023 11:15  《新股上市》羅兵咸料上半年港IPO集資額跌14%，降全年預測

08/06/2023 10:02  據報渣打擬在香港倫敦及新加坡裁員逾百人

08/06/2023 17:57  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４８億元，買盈富沽建行

08/06/2023 08:14  【大行炒Ｄ乜】華泰升騰訊至４６０元，花旗恢復中國電力買入評級

02/06/2023 17:59  《嚟緊炒Ｄ乜》蔚來下周派發季度業績，中長線目標價１０５銀

08/06/2023 16:41  《財資快訊》美電升報７﹒８３７６，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》陸家嘴論壇開幕　六大國有銀行降存款利率
人氣文章

新聞>財經熱話

澳加意外加息美加息預期升溫　銀行股全線升滙控密密回購最值博？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】大壩遭毀如蝴蝶翅膀　全球糧食危機再醞釀
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】幣圈雙巨頭遭起訴　SEC狙擊加密春天
人氣文章

論盡中港台．岑逸飛

蔡玉玲案上訴得直的反思
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

難兄難弟抗通脹
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

甜美及型格兼備！超紅可鹽可甜髮型推薦！韓國女生大愛，5款公主頭半紮髮教學
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

黃鴨仔打孖來港！300套限量版「黃鴨仔」是否有投資價值？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時髦又實用！4大百搭方向，挑選完美的父親節禮物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
荷里活廣場斬人案 | 在場目擊者、看影片留下心理陰影？3個方法為自己「心理急救」！ 1
人氣文章
打鼻鼾、愈瞓愈攰？可能是睡眠窒息！影響可大可小！甚至情況下要做睡眠測試？
人氣文章
此瓜不同彼瓜，只要好吃，就是好瓜！清暑解渴素菜：雜蔬香焗櫛瓜盒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2023 18:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事08/06/2023
《神州經脈》陸家嘴論壇開幕　六大國有銀行降存款利率
人氣文章財經熱話08/06/2023
澳加意外加息美加息預期升溫　銀行股全線升滙控密密回購最值博？
人氣文章國際動態08/06/2023
據報渣打擬在香港倫敦及新加坡裁員逾百人
人氣文章國際動態08/06/2023
美國消費者透支信用卡維生，4月簽帳額創5個月最高
人氣文章FOCUS08/06/2023
【FOCUS】大壩遭毀如蝴蝶翅膀　全球糧食危機再醞釀
人氣文章香港政情08/06/2023
前區議員王進洋涉欺騙手段取得財產，9.28再提訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金