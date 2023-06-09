《午市前瞻》大市動力弱但低位有支持，周大福未穿13.5可持有

恒生指數半日收報19352，升53點或0.28%，主板成交384.27億元。恒生中國企業指數報6571，升31點或0.49%。恒生科技指數報3916，升22點或0.57%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報336.2元，升1.4元或0.42%，成交18.17億元；美團收報126.7元，升2.3元或1.85%，成交11.59億元；阿里巴巴-SW收報83.85元，升0.5元或0.6%，成交11.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(周大福網頁截圖)

溫鋼城：恒指破19500可望上試20300

港股連續第三日於20天線上下爭持，iFAST Global Markets溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指20天線的支持不算穩固，19500阻力較大，近期美匯指數回落至103水平，人民幣依然弱勢未改，北水薄弱，港股缺乏動力缺乏，故近期表現平淡。他指，若恒指能衝破19500，則有望上試20300；所幸港股調整壓力不算大，壞消息不算多，18800亦有一定支持。但他提到，內地5月PPI按年下跌4.6%，差過市場預期，或令市場憂慮內地企業盈利有機會進一步減退。



周大福慷慨派息但料難維持



周大福(01929)公布截至今年3月全年度業績，純利、毛利及收入均按年下跌，但董事會建議派發末期股息每股0.28元及特別股息每股0.72元，合共1元。按全年股息計算，連同中期息0.22元，合共每股1.22元。撇除特別股息，2023財政年度全年派息率約為92.9%。



闊佬派息帶動周大福股價高開逾5%，但未能掩蓋業績偏弱事實，開市後升幅持續收窄，半日僅升約4%。溫鋼城指周大福業績跑輸同行，雖然積極拓展內地業務，但對業績幫助不大，市場憂慮即使今次派息慷慨，亦難以維持，故今日股價升後有明顯回調壓力。他指出，周大福股價在3至4月每到15元都有一定支持，故今日反彈至15元水平後有蟹貨出籠，有貨者在股價跌穿13.5元前可先行觀望。



紫金隨金價維持區間上落



隔晚金價回升1%，紫金(02899)受惠一度升超過2%，突破11.5元阻力水平。溫鋼城指，即使紫金近期走勢偏好，但金價走勢呈上落格局，未能進一步利好紫金走勢。他估計短期12元有一定阻力，12.5元更是4月至5月形成的雙頂頸線，料阻力更大，後市將維持11至12.5元波幅上落。

周大福裂口高開高走，惟受制250天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

紫金今早裂口高開，突破6月以來的11.5元密集區阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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