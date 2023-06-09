內地開展促汽車消費活動，車市有回暖跡象，哪隻車股可吸納？

繼早前國務院指要延續和優化新能源汽車購置稅減免政策後，商務部發通知指於下半年開展一系列汽車促消費活動，另內地車市亦見回暖跡象，乘聯會公布5月乘用車零售同比增近三成，新能源車零售增61%。今日(9日)部分汽車股造好，看來之前價格戰等負面因素已被逐步消化，是否可重新部署呢？又有哪隻值得吸納？

(比亞迪網頁截圖)

商務部開展汽車促消費活動 鼓勵汽車信貸金融支持措施

中國商務部發通知指，為進一步穩定和擴大汽車消費，於今年6至12月組織開展一系列汽車促消費活動，包括「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。「百城聯動」汽車節活動方面，商務部將選取特色鮮明、優勢互補的約100個城市，形成「百城聯動」重點活動清單。活動將聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」(新能源汽車)、汽車後市場等內容，因地制宜打造系列汽車展銷活動，持續「拉動增量、盤活存量、帶動關聯」，全鏈條全過程促進汽車消費。商務部並將推動地方出台支持汽車消費的針對性政策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。



「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動方面，商務部將指導各地在全國逾千個縣(區)、逾萬個鎮(鄉)開展新能源汽車「大篷車」進農村等形式多樣的新能源汽車促消費活動，掀起覆蓋縣鄉、亮點紛呈的促進新能源汽車消費熱潮。商務部將鼓勵企業推動性價比高、實用性強的新能源車型下鄉，並引導企業進一步下沉銷售維修服務渠道，加強新能源汽車流動維修站、農村維修點等建設和農村維保技術人員培訓，不斷完善農村地區新能源汽車售後維修服務網絡，並會合理推進農村集中式公共充電樁場站建設。

李強：延續和優化新能源車購置稅減免政策

另外，國務院總理李強上周五(2日)主持召開國務院常務會議，會議指出要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。





《彭博》引述消息指，國務院考慮將部分新能源汽車的稅收優惠措施進一步延長4年，其中一項措施可能是繼續免徵30萬人民幣以下的純電動汽車和插電式混合動力汽車的車輛購置稅，而30萬人民幣以上的汽車被視為奢華種類。

華安證券：促消費活動及購置税減免 有效拉動新能源車銷量

華安證券發表研報指，此次汽車促消費活動有助進一步刺激行業需求回暖，拉動內需促進就業，在農村充電基礎設施並不完備的情形下，預計性價比高的插混車型將成為新能源車下鄉的消費主力。同時本次政策偏向性不強，預計促消費活動也將有效拉動傳統燃油車的銷量。汽車消費政策接踵而至，行業景氣度加速恢復。後續汽車促消費活動細則，以及新能源汽車購置税減免細則落地後，將有效拉動新能源汽車的銷量，迎來行業向上周期。

5月乘用車零售同比增近三成 新能源車增61%



行業數據方面，乘聯會公布，2023年5月乘用車市場零售174.2萬輛，同比增近28.6%，環比增長7.3%。5月新能源車市場零售58萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。新能源車內地零售滲透率33.3%，較去年同期26.6%的滲透率提升6.7個百分點。乘聯會表示，今年1至5月車市零售呈現逐月環比持續上漲的良好態勢。3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價新款推出，消費需求釋放。



乘聯會展望6月車市表示，6月共有21個工作日，與去年6月相同，但端午節從去年6月3日變為今年6月22日，今年端午節在高考後，有利於休假出遊。去年6月1日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3至5月的購買延遲因素共振，導致去年6月的超高基數，不利於今年6月車市同比增速的表現，今年6月如出現負增長應該是正常現象。

另中汽協數據顯示，5月汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。5月新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達到30.1%。

位居首季電動車全球銷量第一 比亞迪：有信心獲更高市場份額

此外，Counterpoint Technology Market Research公布全球乘用電動汽車(EV)市場的調查結果，2023年首季度純電動汽車(BEV)和插電式混合動力汽車(PHEV)銷量同比增長32%。銷量第一是比亞迪(01211)佔21%，其後是特斯拉和大眾汽車。按地區排名，中國位居榜首佔全球總量的56%，同比增長29%；第二名是美國，同比大增77%；德國被美國超越，位居第三。按汽車集團劃分，比亞迪以21.10%的銷量市場份額位居第一，特斯拉以16.01%的市場份額位居第二。從車型來看，前十名車型佔了總銷量的37%，「Tesla Model Y」首次獲得第一名，第二名是「Tesla Model 3」，第三名是「BYD Song」。

比亞迪董事長王傳福昨日(8日)在比亞迪2022年年度股東大會上表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術，企業才能活下來，其次是要有好的戰略方向，另外就是要有快速決策機制。比亞迪的規模化優勢、品牌優勢、技術優勢，將助力比亞迪在未來競爭中優於同行，有信心在未來3至5年獲得更高市場份額。

交銀國際料政策可提振下半年銷量 比亞迪仍為最穩健選擇

交銀國際近日發表研究報告稱，乘用車需求弱復甦和經濟恢復較預期緩慢，預計乘用車銷量在今年下降約4%，但大多數負面因素已被消化，而市場已經在修正預期。電池成本降低有可能改善整車廠下半年的邊際利潤率。預計今年二季度乘用車銷量將保持疲軟，三季度開始改善。上半年整車廠集中處理庫存和老車型，而大多新車型將集中在下半年交付，因此銷量和利潤率應環比有改善。此外，預計新能源車下鄉和其他潛在的刺激政策將在今年下半年提振乘用車銷量。

交銀國際又認為，具備定價能力、供應鏈優勢和產品力的車企將在競爭激烈的乘用車市場跑出，其中比亞迪將受益於10至20萬人民幣區間PHEV放量，而供應鏈優勢和產品力使其具備定價權，依然是行業最穩健選擇。而新勢力上半年處於瓶頸期，但依然看好理想汽車(02015)下半年的銷量增長，有望持續環比上升。另長城汽車(02333)轉型提速帶動新能源車滲透率上升，將會是股價關鍵催化劑，而新能源車滲透率和邊際改善上行空間也較同業大，是板塊反彈中較好選擇。

星展：理想成首家單季轉盈新勢力 維持「強於大市」評級



另外，星展看好理想汽車，維持其「強於大市」評級，考慮到收入結構的改善和規模效益的提升，將2023及2024財年的淨利潤預期分別上調16%及19%。星展指，作為首家將增程式電動車(EREV)商業化的公司，理想憑借EREV技術成為首家單季扭虧為盈的新勢力車企。今年第一季，得益於97%的收入增長，公司實現歸母淨利潤9.3億人民幣，去年同期為淨虧損1100萬人民幣。雖然汽車毛利率下滑2.7百分點至19.8%，但得益於強大的成本控制，淨利潤仍有提升。隨著規模經濟效應的顯現和大宗商品價格的回落，預計到今年底汽車毛利率有望恢復至20%以上。因此，相較於去年20億人民幣的淨虧損，預計今年公司收入有望增長約112%，實現淨利潤14億人民幣。



星展又認為，理想汽車實現3萬輛的月交付量至關重要。公司正加速提升產能，以期在今年6月達成3萬輛的交付目標。今年4月，公司已向客戶交付約2.6萬輛汽車。預計從2022至2024年，公司總交付量有望實現約70%的年增長。

熊麗萍：新措施料對車股刺激不大 比亞迪回至235元才值博

資深財經分析師熊麗萍認為，內地最新推出的促汽車消費活動及措施雖然很多，但大多要相關企業配合，如搞汽車展銷，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施，以及鼓勵企業推動性價比高的新能源車下鄉等都是，相信企業要看市場反應及考慮公司自身條件，才會決定做多做少，汽車購置稅減免反而更實際，但暫未見最新政策出台，料對汽車股股價刺激不大。

熊麗萍又指，如真的想買汽車股，首選比亞迪，理想汽車也可吼，但兩隻股價都已太高，其中比亞迪已沒太受「股神」巴菲特減持消息影響，公司既有電池業務，車型又多種多樣，各種價位都有，受價格戰影響較小，銷量亦拋離其他對手穩居第一，屬穩陣之選，若回至230至235元可吸納。至於理想汽車，股價波動大，現處高位不宜買入。

比亞迪今日收市升1.37%收報251.2元，理想汽車亦升0.89%報125.1元。小鵬(09868)旗下「G6」超智駕轎跑SUV啟動預售，升5.34%報34.55元。蔚來(09866)跌0.33%報60.3元，零跑(09863)跌0.5%報39.75元，吉利(00175)升1.49%報9.54元，廣汽(02238)升0.66%報4.58元，長汽跌1.03%報8.61元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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