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傳內地擬推刺激經濟措施　餐飲啤酒股造好　哪類內需股較值博？

14/06/2023

　　內地經濟復甦步伐並不平坦，在樓市偏弱及全球需求降溫之際，據報內地正考慮出台一籃子政策推動經濟企穩回升，涵蓋支持房地產、提振內需等多個範疇。內需股近期受制內地經濟數據差，股價疲弱，今日(14日)部分股份借勢反彈，其中呷哺呷哺(00520)及海底撈(06862)彈力較強，啤酒股也表現不錯。光大證券建議下半年重點留意內需及中資金融股，不知內需股能否進一步反彈，當中哪類股份較值博？

 

(華潤啤酒網頁視頻截圖)

 

據報內地擬推一籃子刺激措施支持內房內需　包括減息

 

　　昨日(13日)《彭博》引述消息人士指，中國正考慮採取廣泛的一籃子刺激措施，至少包括十幾項旨在支持房地產和內需等領域的措施。監管機構考慮減息、降低房貸利率，並進一步透過政策性金融工具支持保交樓融資等，務求推動中國經濟企穩回升。知情人士指，該方案尚未最終確定，國務院最早或於本周五(16日)進行討論，因此方案可能還有變化，同時目前尚不清楚該方案公布和實施的時間表，其他細節也暫未明確，中國人民銀行及國家發改委均未有評論報道。

 

內地5月CPI僅升0.2%PPI急挫4.6%　分析：需求不足存通縮風險


　　值得留意，內地上周公布5月居民消費價格(CPI)按年僅微升0.2%，升幅低於市場預期；工業生產者出廠價格(PPI)按年跌4.6%，連跌8個月兼創2016年2月以來最大跌幅。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，數據表現仍顯示需求不足，5月CPI按年漲幅接近零，通縮的風險依然存在。近期經濟指標都顯示經濟在降溫，但內地政府尚未就可能出台政策支持措施釋放清晰訊號。

 

　　另外，人民銀行昨日(13日)宣布開展20億元人民幣逆回購操作，期限7天，中標利率下降10個基點至1.90%。ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，內地經濟重啟勢頭不溫不火，由餐飲業主導的消費反彈似乎已經失去動力，而製造業仍然受壓。零售業的銷售數據將於明日(15日)公布，假如數據顯示經濟復甦已開始受阻，人行在數據發布前數日宣布降息或非巧合。如作為主要增長引擎的零售銷售未能帶動經濟，而其他經濟板塊亦貢獻有限，推出更廣泛的刺激經濟措施為適當的舉措。雖然市場預期5月零售銷售會按年增長13.8%，但受基數效應影響，按月實則下滑1%。

光大證券：維持恒指今年目標23000點　看好中資金融及內需股

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢預期，隨著內地經濟重拾增長動力，加上市場憧憬環球主要央行逐步停止收緊貨幣政策，有利投資市場回穩，對港股保持樂觀，維持恒指今年23000點的目標。板塊方面，他認為中資國企估值重新獲市場關注，配合國企改革提速，分紅比例上升，下半年重點留意中資金融及內需兩大板塊，包括中行(03988)、中國太保(02601)、京東健康(06618)及名創優品(09896)，亦要留意復甦及收息兩大主題。

 

黃偉豪：料內需股只短期炒作追落後　必需品股較值博潤啤可吼

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，內需股股價走勢弱，今日借內地或會推出刺激措施追落後，但料只有短期炒作，升勢能否持續要看刺激措施細節及推出措施後成效，而預計明日(15日)公布的5月零售數據也不會太好。事實上，內地經濟增長自4月起放緩，民眾對經濟復甦信心不足，就算當局想藉減息令資金從銀行流出以鼓勵消費，但相信在經濟前景不明下，就算有餘錢，民眾也寧選擇儲起來。

 

　　至於哪類內需股較值得留意？黃偉豪認為可吼涉及必需品的股份，其中啤酒價格有平有貴較具彈性，已成內地人必需品，尤其潤啤(00291)較值博，至於體品股仍受制去庫存因素，餐飲火鍋等則不屬必需品。

 

　　部分內需股今早造好，其中呷哺呷哺(00520)升近半成，海底撈(06862)彈近4%，潤啤及青啤(00168)都升逾2%。

 


 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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