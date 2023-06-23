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港股一頂低過一頂，失守萬九關或進一步下滑

23/06/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾出席眾議院聽證會時表示，今年再有兩次加息將是適宜的；英國央行出乎意料加息半厘，把利率由4.5％提高至5％，創15年以來新高，也是自今年2月以來最大一次升息幅度，還警告可能不得不再次加息。環球息口繼續上升，對股市自然是不利的。港股假期前連跌第三日，雖然力守20天線（現處19174點）不失，但仍然回吐近半6月的升幅，一旦失守20天線好友最後防線，下個支持位睇幾多？科指質穿4000點大關，ATMJ全線下跌，跌幅介乎2％－4％，科技股近期表現令人失望？現時會否反而係儲貨的好機會？中石油(00857)下調今年對神州的石油需求預測，原因是疫情後的經濟復甦令人失望。不過據報中石油與卡塔爾簽署為期27年LNG供應協議，中石油上日逆市向上，現價是否還值博？

 

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