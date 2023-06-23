  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

英猛加息憂需求減弱油價急挫，三桶油股價經調整已屆吸納時？

23/06/2023

　　英倫銀行大幅加息，引發市場對經濟及燃料需求的憂慮，抵銷美國原油庫存意外減少對油價帶來的支持，紐約期油昨日(22日)跌逾4%，失守每桶70美元水平，「三桶油」今日(23日)股價下跌，其中中海油(00883)及中石化(00386)今年以來已跌近一成半。值得一提，摩通早前繼高盛後下調油價預測，中石油(00857)近日也下調中國今年石油需求預測，惟據報公司與卡塔爾簽署為期27年天然氣供應協議，加上油價已跌至美國補充石油儲備干預水平，應有一定支持，「三桶油」或已屆吸納時，可揀買哪一桶呢？

 

(Shutterstock)

 

英美猛加息市場看淡原油需求　惟美上周原油庫存意外減少

 

　　聯儲局主席鮑威爾周三(21日)出席國會聽證會，重申今年可能還需要一次或兩次加息，同時英倫銀行大幅加息半厘，加幅較市場預期高。分析指，如果聯儲局今年確實再進行兩次加息，可能導致經濟陷入嚴重衰退。Price期貨分析員Phil Flynn認為，加息勢頭令到環球經濟陰霾進一步惡化，原油需求前景看淡，不利油價表現。紐約期油昨下跌4.2%或3.02美元，報每桶69.51美元；倫敦布蘭特期油下跌3.9%或2.98美元，報每桶74.14美元。美匯指數則上漲0.34%至102.42。


　　美國能源信息署(EIA)公布，上周美國原油庫存意外減少383萬桶，跌至4.63億桶，市場原先估計增加近33萬桶。至於汽油庫存增加近48萬桶，蒸餾油庫存增加逾43萬桶。期內汽油庫存連增三周，按周增48萬桶，仍高於市場預期增加11.3萬桶；蒸餾油庫存連增四周，但按周僅增43萬桶，不及市場預期增加70.5萬桶。

 

摩通：OPEC+難再靠減產平衡油市　下調今明兩年油價預測


　　值得一提，高盛作為看好油價前景的大行之一，早前因應全球供應增加和需求減弱，半年內第三次下調布蘭特油價預測，今年預估價由95美元降至86美元，此前預測價格為100美元。摩通亦於上周下調今明兩年油價預測，預計今年全球石油供應量將增加每日220萬桶，超過160萬桶的需求增幅，同時庫存增加亦降低油價飆升的可能性，故將今年布蘭特期油目標價由90美元降至81美元，明年目標價由98美元降至83美元。紐約期油今年目標價由84美元降至76美元，明年則由94美元下調至79美元。

 

　　摩通稱，在中國、印度及中東前所未有的需求帶動下，今年全球石油消耗量可能達到創紀錄的每日1.014億桶，不過美國正推動供應增加，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)難以再透過減產來平衡油市。


中石油降中國今年石油需求預測　傳與卡塔爾簽27年供氣協議

 

　　另方面，中石油(00857)近日下調了今年對中國的石油需求預測，原因是疫情後的經濟復甦令人失望。中石油目前預計中國對石油需求將增長3.5%至7.4億噸，低於此前預測的5.1%增長。中國的原油進口量仍有望達到5.4億噸，接近2020年的創紀錄水平。

 

　　另卡塔爾或將與中國達成第二筆大型液化天然氣供應協議。英國《金融時報》引述知情人士稱，預計卡塔爾能源與中石油簽署為期27年的天然氣供應協議。根據該協議，中石油將每年購買400萬噸液化天然氣，並作為合資夥伴獲得卡塔爾North Field擴建項目5%的股權。就在7個月前，中石化(00386)與卡塔爾能源也達成了一份類似的27年期協議。

 

花旗：今年油價較低中海油盈利將下跌　目標價降至15.8元

 

　　中海油(00883)則遭花旗下調目標價，花旗上周發表報告指，鑑於今年油價較低，中海油盈利能力將不可避免地按年下降，但公司每桶28美元產油成本繼續給市場帶來驚喜，而2025年的產量目標已穩步推進，但未來影響股價的是2025年後的銷量增長前景和生產成本情況，目標價由17元降至15.8元，維持「買入」評級。


　　花旗估計中海油2025至2030年的產量年複合增長率預測為3.7%，料海外及國內的銷量年複合增長率分別為4%及3.6%，並上調今年及明年的布蘭特原油預測，從80及55美元分別調整為81及73美元。中海油估值具吸引力，在「三桶油」中，其2023年的預測股本回報率最高。

 

溫鋼城：經濟差會影響油價　中石油跌至5.1元才值博       


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，油價近期於65至80美元上落，現時全球經濟不算很好，仍擔心經濟衰退，美國經濟數據好壞參半，歐洲經濟也不太強，而受銀行倒閉問題影響，標普中小型銀行指數於低位橫行，如再有偏淡消息隨時破底。若經濟差當然會影響油價，惟幸現已到6月，外國人喜歡放暑假，駕駛旅行車到處去，正值駕駛用油高峰期，或對油價有幫助，短期可先看紐約期油能否守住68美元，但升至75美元會有阻力。

 

　　溫鋼城續指，如油價高於80美元，對中海油最有利，70美元左右則對中石油最有利，66幾至70美元利中石化，以現時油價來看揀買中石油及中石化較好，但油股表現未必能如之前炒經濟復甦及炒派息時那麼強勁。市場也預期中石油2023及24年利潤或會有些倒退，但股價未反映，近日除淨後也不見大跌，有機會跟隨已見調整的中海油及中石化下跌，現價不宜加倉或溝貨，有貨可於5.2至5.7元炒波幅，若50天線有失要減倉。另中石油一年只派一次息，即最快要到明年6月才再除淨收息，很多投資者不會等，若見油價再下挫隨時食胡，無貨宜回至5.1元才買入，上望5.6元，約4.96元止蝕。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　油股今日受壓，中海油半日跌1.43%收報11元，中石油跌0.91%報5.44元，中石化跌2.88%報4.39元。另中海油服(02883)亦跌1.66%報7.68元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

124.100

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.800

異動股

01357

美圖公司

3.260

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 124.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.700
  • 01357 美圖公司
  • 3.270
  • 02469 粉筆
  • 3.250
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.960
股份推介
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.280
  • 目標︰--
  • 09860 艾迪康控股
  • --
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 20.600
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 17.900
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.660
  • 目標︰$6.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.150
  • 00700 騰訊控股
  • 338.800
  • 00001 長和
  • 48.000
  • 00388 香港交易所
  • 301.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.250
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 16.380
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 275.000
  • 目標︰$300.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.750
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2023 13:11  恒指跌幅曾擴至逾400點，醫藥股下跌，中生製藥挫6%墊底藍籌

23/06/2023 10:02  陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠

23/06/2023 10:24  【互聯互通】港交所紐約辦事處開幕，加強與全球互聯互通

23/06/2023 08:32  國泰(293)上月載客人次增23.5倍，料上半年仍錄綜合盈利

23/06/2023 10:57  【外圍經濟】鮑威爾：華爾街最大8家銀行資本金或提高20%

23/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒６３億元，買理想沽盈富

23/06/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】大和跟進電力股，摩通下調香港寬頻評級至降低權重

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

23/06/2023 13:55  《財資快訊》美電軟報７﹒８３００，美元兌人幣穩報７﹒１７９９

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

譚耀宗:社會已轉變毋須太多標籤，中間派已不存在
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】加息合奏突轉強音　花街大佬謹慎以待
人氣文章

新聞>財經熱話

英猛加息憂需求減弱油價急挫，三桶油股價經調整已屆吸納時？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

消費券 | 小心騙案！收到政府發放消費券抽查短訊？認住幾個電話辨真偽！唔覆隨時收唔到錢？
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

顛覆市場下的自處之道！
人氣文章

時事要聞

氧氣料耗盡 鐵達尼號觀光潛艇未尋獲
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Nike x Jacquemus 全新聯名系列「JF1」！黑白兩色詮釋何為低調時尚
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Chanel在銅鑼灣開設旗艦店！選址竟在前身是Forever21、Victoria’s Secret的京華中心、與小食店為鄰？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

獨立香水品牌Jardins D’Écrivains：2款精緻優雅的白花香調，帶你走進調香師的文學世界
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專家話
人氣文章
小腸癌本地新症10年倍升！發達地區發病率高，症狀難察覺！專家建議推檢測及早預防
人氣文章
涼冷氣飲涼茶可能令身體更虛弱！落雨天飲食要健脾袪濕！推介「淮山節瓜核桃雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2023 15:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2023 15:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2023 14:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港政情23/06/2023
譚耀宗:社會已轉變毋須太多標籤，中間派已不存在
人氣文章國際動態23/06/2023
據報荷蘭最快本月底出台新措施，限制光刻機對華出口
人氣文章FOCUS23/06/2023
【FOCUS】加息合奏突轉強音　花街大佬謹慎以待
人氣文章財經熱話23/06/2023
英猛加息憂需求減弱油價急挫，三桶油股價經調整已屆吸納時？
人氣文章香港要聞23/06/2023
陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠
人氣文章大行報告23/06/2023
【大行炒D乜】大和跟進電力股，建銀國際點評體品股，一表睇晒好清晰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金