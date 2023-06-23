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《午市前瞻》恒指料下試18200 汽車股處整固階段可吼比亞迪

23/06/2023

　　恒生指數半日報18845，跌373點或1.9%，主板成交369.09億元。恒生中國企業指數報6371，跌134點或2.1%。恒生科技指數報3857，跌103點或2.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報334.8元，跌5.6元或1.6%，成交19.06億元；阿里收報83.3元，跌1.4元或1.7%，成交11.29億元；美團收報123元，跌4.6元或3.6%，成交9.69億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(小鵬網頁截圖)

 

李偉傑：中美關係仍處僵局


　　在端午節假日後的首個交易日，港股繼續受挫，恒指低開83點，報19135。早段科技股及汽車股跌幅擴大，美團(03690)、小米(01810)曾跌逾3%，小鵬(09868)更跌逾10%，拖累恒指跌逾300點，並失守19000關。


　　華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局主席鮑威爾周四(22日)出席參議院聽證會時表示，今年可能還需要再加息一到兩次，加深市場對經濟前景的憂慮，加上美國官員及商家先後訪華，惟中美關係沒有太大改變，美國總統拜登發表的言論更引起市場恐慌，導致港股受壓。他預期，恒指短線若未能守得住18800，將會下試18200。

 

比亞迪分兩注吸納


　　汽車股今日沽壓頗大，除了小鵬外，蔚來(09866)曾跌逾7%，新能源車龍頭比亞迪(01211)，以及吉利(00175)均曾跌逾3%。


　　李偉傑，中央早前宣布，新能源汽車車輛購置稅減免政策延續至2027年底，惟相關政策預期已在股價上反映不少。他提到，小鵬的新車預訂情況理想，令股價由6月初開始炒上，可是公司在5月的銷售數據表現一般，盈利方面仍受市場關注，而早前累積升幅頗大，導致近日出現較明顯的回調。他預期小鵬會繼續區間上落，投資者可於32至33元吸納，目標45元，失守30元止蝕。


　　眾多汽車股之中，李偉傑較留意比亞迪，因為公司在5月的市佔率相當高，在汽車行業仍維持龍頭地位，股神持貨比例亦逐步減少，可趁今次回調作中長線部署。他建議投資者可於20及50天線分兩注吸納，目標295元，止蝕位為218元。

 

小鵬汽車股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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