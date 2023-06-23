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《嚟緊炒D乜》國泰航空突破下降軌，中線目標價12銀

23/06/2023

　　國泰航空(00293)經營定期航空業務、航空飲食、航機處理、飛機工程及營運貨運站等。

 

(資料圖片)


　　國泰航空公布5月份載客約141.79萬人次按年增23.45倍，收入乘客千米數按年增長16.64倍，乘客運載率增加24.7個百分點至85.1%，以可用座位千米數計算的運力按年增加11.52倍。今年首五個月，國泰載客人次按年增32.81倍，運力增17.86倍，而收入乘客千米數增加30.62倍。


　　國泰航空5月份運載10.98萬公噸貨物，按年增加18.8%，因去年同期受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加73.4%，運載率下跌14.2個百分點至61.5%。今年首五個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增加154.6%，而貨物收入噸千米數則增長107.2%。


航空業務反彈　現金流續改善


　　國泰表示，航空業務表現錄得強勁反彈，現金流持續改善，國泰繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。此外，國泰於2022年全年業績報告書，提及一項視作出售中國國航(00753)(由18.13%減持至16.26%)而產生估計約19億元的一筆過非現金收入，將會在2023年上半年確認。因應上述因素，以及聯屬公司延遲三個月發表的業績報告帶來的抵銷效應，預計國泰仍將於2023年上半年錄得綜合盈利。


　　國泰截至2022年12月31日止全年虧損擴大至65.48億元，而2021年同期虧損55.27億元，若不計及優先股股東應佔盈利及非控股權益，普通股股東應佔虧損擴大至71.62億元，2021年同期虧損為61.23億元。期內，收益按年增12%至510.36億元。


　　國泰航空2022年燃油成本總額(未計燃油對沖的影響)按年增加48.2%；非燃油成本則按年減少5.9%至345.99億元；去年耗油量為1330萬桶，減幅為11.3%，而可運載量的減幅則為11%。國泰表示，2022年燃油對沖錄收益36.39億元，較2021年的23.36億元增長55.8%。在計及對沖收益後，燃油成本淨額按年增加49.2%至104.88億元。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股日前以大陽燭升越250天線後，於8.1銀水平整固後再上，9RSI現處86水平；周線圖顯示，國泰已突破去年9月由9.2銀下跌而形成的下降軌，9周RSI升至70水平，錢駿建議現水平8.31銀買入，首站目標9.2銀，升越此關，中線以12銀為目標，長線以2015年5月高位17銀為最終獲利目標，跌穿7銀止蝕。

 

 國泰航空今日(23日)升1.47%收報8.31銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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