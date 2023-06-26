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內地中成藥集採大降價，醫藥股縱現反彈勿沾手？

26/06/2023

　　內地中成藥全國集採平均降價49%，消息拖累一眾醫藥股上周五(23日)急挫，其中中國生物製藥(01177)最多跌近9%，創2019年1月以來新低。不過，對於今次集採內地早有預告，且藥價降幅亦較前8批化學藥集採小，而券商普遍對行業看法正面，有指集採利好行業龍頭，亦有指或導致行業大洗牌，但中醫藥需求持續向好，今日(26日)醫藥股普遍反彈，往後應如何部署？是否不宜沾手呢？

 

(中國生物製藥網頁截圖)

 

全國中成藥集採平均降價49%　料每年節約藥費逾45億人幣


　　內地首次全國層面中成藥採購聯盟集中帶量採購產生擬中選結果出爐。本次中成藥集採現場報價信息公開大會上周三(21日)在湖北召開，共有86家企業、95個報價代表品參與現場競爭，最終有63家企業、68個報價代表品中選，中選率達71.6%，中選品種平均降價幅度達49.36%。預計每年可節約藥品費用超過45億人民幣，有助紓緩病人的藥費負擔。

 

　　中選企業中有多間知名上市藥企，包括白雲山(00874)、神威藥業(02877)、上海醫藥(02607)和石藥集團(01093)，中選藥品價格較基準價格低35.03%至69%。而據《路透》計算，本次集採中選價格降幅中位數為47.67%，較前8批全國化學仿製藥的集採價格降幅介乎的48%至59%為低，其中第八批全國化藥集採平均降幅為56%。

 

浙商證券：集採利好行業龍頭　中信證券：中醫藥需求持續向好


　　其實，從今年3月起，全國中成藥採購聯盟集採工作已持續推進。3月23日，全國中成藥採購聯盟集中採購文件(徵求意見稿)發布，詳細說明採購相關細節及申報企業須知。5月19日，全國中成藥聯盟採購公告(第2號)發布，明確採購量、擬中選企業中選原則、採購量分配準則。浙商證券認為，本次集採更多強調企業的綜合實力，利好行業龍頭。具有更多生産研發資源、藥品在臨床使用上更受認可的企業有望獲得先機，同時體現出國家對中藥企業生産規範化和研發創新的重視。


　　此前中成藥集中帶量採購亦已進行多次，其中廣東、山東等地相繼開展了大品種中成藥集採。中信證券認為，中成藥集採常態化，或導致行業大洗牌。較大部分中成藥為獨家品種，同時中醫藥具有消費和保健屬性，在人口老齡化和消費升級的背景下，中醫藥需求持續向好。

 

集採倒逼企業加大創新力度　長城證券看好行業長期投資價值

　　另外，中成藥集採將倒逼企業加大創新力度。珍寶島(滬:603567)在接受機構調研時表示，中成藥集採是對製藥企業供應能力、創新能力和産品品質安全及醫療機構認可度的綜合考核，將倒逼企業愈加規範、愈加注重産品品質安全。浙商證券稱，中藥行業處於新一輪成長周期的起點，運營效率提升是行業成長性的前瞻指標，銷量增長是行業增長的主要驅動力，中藥新藥加速獲批為行業內生增長的持續性夯實了基礎。

 

　　長城證券看好中藥產業長期投資價值，認為行業集中度有望進一步提升，政策紅利持續釋放。隨著集採擴容和基藥目錄調整，基藥獨家品種有望上量，而多地將中藥納入醫保支付範圍，患者消費意願提升。

高盛：中生製藥達成今年第三筆BD交易　予目標價5.88元

 

　　中生製藥今日稍見反彈，集團早前獲高盛唱好。高盛指，中生製藥宣布該公司已與Gmax Bio就GMA106的權利簽訂大中華區許可協議，一種 GIPR/GLP-1R雙激動劑正在澳洲接受I期臨床試驗，預付款為5700萬美元，外加潛在的里程碑付款。根據I期研究的初步數據，GMA106顯示出良好的3至5個月後維持減肥效果的安全性和持久性劑量暫停。另一個具有相同目標的資產AMG133(Amgen)在I期臨床數據第12周時可導致高劑量組體重減輕14.52%。GMA106正在IND備案中，公司計劃於今年下半年在中國啟動II期研究，這交易是公司今年迄今的第三筆BD交易，維持未來12個月目標價5.88元及「買入」評級。

 

溫傑：往後仍有多輪集採　中生製藥股價難言已見底


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指內地中藥集採降價未必對醫藥股股價有很大影響，因藥物集採並非第一次做，各個省份都做過，這次全國性集採5月中下旬時亦已講過會做，而之前化學藥集採已做了8輪，中標藥價減七至八成固然慘，但不中標就連售賣都無份就更慘，故避無可避，至於今次輪到中藥，只減價48至49%其實不算多。部分醫藥股上周五急跌或與大市表現有更大關係，也可能因之前的其他憧憬最終未能落實。當然，中藥集採降價一定利淡，若藥物比原價減半出售，銷量再多也受影響，而往後還會有多輪中藥集採，如看不清，中藥相關股份就不宜沾手，暫只宜觀望。

 

　　至於中生製藥，溫傑指早前曾見過其管理層，他們指去年聯營公司貢獻大減令業績倒退，但未來有很多新藥推出，市場對公司則暫抱觀望態度。其實，過去幾年隨著很多生物製藥公司出現，中生製藥及石藥等已少了很多人留意，其中中生製藥之前橫行區支持位4.2元早已跌穿，有貨當時就應沽出止蝕，即使今日有些反彈亦難言已見底。值得留意，往後還有多次中藥及化學藥集採，如果股價真是因藥物集採而跌，中生製藥無論從基本因素及技術圖表上都看不到見底跡象，不宜撈底。

 

　　值得一提，中生製藥公布，上周五於聯交所以每股3.33元回購400萬股股份，涉資約1332萬元，今日升3%收報3.43元。其他醫藥股亦普遍反彈，白雲山升3.16%報22.85元，上海醫藥升5.02%報15.06元，石藥集團升1.8%報6.77元，神威藥業升3.01%報8.55元，翰森製藥(03692)升5.07%報12.84元，潤藥(03320)升3.06%報6.74元，惟國藥(01099)跌1.7%報23.2元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


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