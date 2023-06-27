新創建獲提私有化，新世界套現後擬派特息，兩股齊飆升均不宜追入？

鄭家純旗下周大福(01929)、新創建(00659)和新世界發展(00017)迎來大整合。新世界發展及新創建聯合公布，周大福企業提出以每股9.15元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建上周五(23日)停牌前收市價7.99元溢價14.5%。新世界預計是次出售新創建股份套現約218億元，當中40億元擬用作派特別息每股1.59元。新世界及新創建今早(27日)復牌，股價即飆升，新創建半日升一成，新世界則遭富瑞唱淡，升幅由近一成收窄至半成，兩隻股份可否追入呢？

(新創建集團網頁)

新創建獲周大福企業溢價14.5%私有化 最多涉資355億

新世界發展控股股東周大福企業擬私有化新創建，收購尚未實益持有的新創建股份，包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士持有的股份，每股作價9.15元，比新創建暫停買賣前股價7.99元呈溢價14.5%，較新創建2022年6月30日經審核每股綜合資產淨值11.07元折讓17.4%。周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%，要約所需的最高現金金額將約355.12億元。是次全購要約，新世界須召開股東特別大會，以取得獨立股東批准，而新創建亦須取得保險業監管局及百慕達金融管理局批准。周大福企業待私有化新創建後，擬撤銷後者上市地位。

新世界料套現218億元 分40億派特別息1.59元



新世界發展目前持有23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%，預計是次出售後將不再持有新創建權益，所得款總額約217.82億元，當中40億元擬向股東派發特別現金股息，相當於每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。新世界又指，是次出售新創建將錄得未經審核綜合全面虧損約23.81億元。

現時周大福企業持有新世界11.38億股或45.2%權益，將可從新世界提供的特別息中獲得近18.1億元。不過，單計收購新世界持有新創建的權益，周大福企業已需付約218億元。

新世界：負債率可降5個百分點 可為股東解鎖價值



另通告指，新創建要約對新世界而言，出售事項的現金收益可即時強化集團的財務狀況，淨資產負債比率應會由約47%降至約42%(未計特別股息派付)；同時可以強化新世界在物業發展、物業投資及物業相關業務，以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心。通告又指，新世界市值較資產淨值折讓約75.7%，按同等比例計算，相等於持有新創建的價值約58.63億元，而是次要約價將可令有關持股市值大大提升159億元或2.72倍，為股東解鎖價值。



就新創建而言，通告認為可提高財務靈活性，而對於全體新創建股東來說，是次要約價有吸引的退出溢價，並相信即使股東收到其他要約，其條款也不大可能優於目前要約的條款。對周大福企業而言，則可透過增加權益，而成為新創建的直接控股股東。而是次全購後，周大福企業將對新創建業務營運、資產組合、股息政策等進行審閱，包括制定可持續及平衡的融資策略以改善股本結構，在有需要時額外派發特別股息，並積極改善新創建的業務及資產組合。

富瑞：特息有助推動新世界股價 惟長期盈利前景不確定

富瑞發表研報指，新世界控股股東周大福企業擬全購新創建或令新世界未來利潤面對挑戰。交易後，新世界將主要關注物業相關業務，就財務而言，於2023財年上半年，新創建經營溢利約等於新世界同期經營溢利29%，股息比例則等於約62%。



富瑞預期，交易有助新世界淨負債比率錄單位數字百分點下跌，但現金狀況亦一定程度上受較低負債率的新創建被全購所抵銷。不過，交易仍有助新世界現金流增強，再融資彈性增加。對新世界來自新創建利潤及股息損失看法謹慎，由於需時以剩餘業務抵銷。雖預期特別息有助推動新世界股價，但因長期盈利前景不確定性，維持「持有」評級，予目標價23元。

何啟俊：新創建不建議追入 新世界稍後料跌回20元以下

千里碩證券研究部經理何啟俊認為，在市況低迷下應會有較多公司私有化消息，而新創建股價相對資產淨值長期折讓，這次被周大福企業私有化不令人意外，但股價今日已升近私有化作價，再升有難度，無貨不建議追入，有貨則可續持有。另外，對新世界而言，今次事件是好事，因集團一向想剝離非核心資產，今次由周大福企業出手，做法簡單得多，集團亦可藉此改善負債率，並可得到新資金發展內地業務。不過，在美國持續加息下，按揭置業成本增加，對本港樓市不利，內地樓市在經濟放緩下同樣低迷，新世界股價今日主要受擬派特別息刺激飆升，但其後升幅也見收窄，稍後料進一步跌回20元以下。

黃瑋傑：撇除私有化不成功風險 續持有新創建比定存吸引

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目則指，新創建如真的接受周大福以9.15元私有化，也不是即時收到錢，要等一段時間，有投資者寧願沽貨套現，故通常私有化作價與復牌後股價有5%差距，新創建現價約8.7元，與9.15元正好差不多折讓5%，如折讓大就要小心，即代表市場覺得私有化有機會不成功。撇除私有化不成功的風險，投資者就要計一計為賺剩餘5%要等多久，如只等兩、三個月，會比定期存款等足一年收4、5厘息吸引。

新創建半日升10.26%收報8.81元，新世界升5.02%報20.5元，周大福則跌0.68%報14.62元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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