林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局主席鮑威爾放鷹，提到不排除連續兩次加息以打擊通脹，美元匯價上撲103水平，意味相對人民幣或進一步走弱；港股連升兩日，惟未能成功挑戰20天線（約19200點水平），加上成交於期指結算日前進一步縮減，再度印證港股反彈動力不足？太古(00019)(00087)向太古集團出售美國太古可口可樂業務，現金代價約304億港元；美國飲料業務佔總營業溢利約15％，出售之後對集團有何影響？集團表示會提高特別股息，對中長線投資者利大於弊？新能源車股上日強勢，銷售數字回暖，加上多款新車型陸續於下半年推出，現時為部署好時機？

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