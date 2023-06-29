太古售美可樂業務豪派特息股價飆升，里昂升目標現價可追入？

太古宣布向大股東太古集團出售美國可口可樂業務，現金代價約304億港元，出售所得收益一半擬用作派特別股息，A股每股派8.12港元，B股每股派1.624港元，共派息約117億港元，刺激太古A(00019)及太古B(00087)今日(29日)齊飆逾半成。太古指，是次交易不單與集團以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致，更大大減輕公司債務負擔。大行看法一般較中性，美銀料投資者反應良好，但指股價上行潛力有限，惟里昂上調目標價至68元，不知現價可否追入呢？

(太古集團網頁《太古公司2022年重點回顧》視頻截圖)

逾300億向母企售美國可口可樂 太古A擬派特別息8.12元

太古宣布向大股東英國太古集團出售美國太古可口可樂集團全部已發行股本，現金代價為39億美元(約304億港元)。公司建議，於交易完成後，宣派及派付總額約117億港元特別股息，相等於每股A股8.12港元及每股B股1.624港元，以及相當於約50%的預期出售收益。太古指，是次交易反映美國太古可口可樂具吸引力的估值，代價相當於其去年經調整EBITDA約25億港元的12.4倍。所宣派特別股息總額將高於太古過去3個財政年度的一般股息總和。

太古：出售收益料逾228億元 將大減公司債務淨額

太古主席白德利則稱，是次交易事項的估值極具吸引力，出售收益將超過228億港元，是太古迄今實現的最大利潤，不僅能通過特別股息把大約一半的收益即時分派予股東，也與太古以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致。太古又稱，交易事項顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額，備考資本淨負債比率由18%降至11.6%，進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目，以及上述市場新增長領域。

與美國太古可口可樂訂管理服務協議 每年收管理費逾億

另外，太古可口可樂、美國太古可口可樂及英國太古集團將訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務，每年管理費最高為1.17億元(另加5%的溢價)，並每年根據香港通脹率調整，或是美國太古可口可樂在該年度扣除利息和稅項前經常性收益的6%，兩者之中以高者為準。

太古稱，訂立管理服務協議，將讓太古的飲料部門能夠繼續加強其與可口可樂公司的全球專營業務關係，同時為太古提供額外的費用收入來源。美國太古可口可樂已獲可口可樂公司授權，在擁有權變更後保留其在現有裝瓶協議下的所有權利。

美銀：料投資者反應良好 惟股價上行潛力有限



美銀證券發表研究報告指，預計投資者將對太古出售美國可口可樂業務作出良好反應，因為與出售相關的特別股息117億港元有助釋放價值，但隨著出售該業務，太古的盈利將更加偏向於房地產，使其與上市子公司太古地產(01972)的區別更小。根據出售事項帶來的估值上行潛力和太古地產的股價，估計太古股票的交易價格較資產淨值折讓26%，而歷史平均水平為18%，這表明上行潛力有限，除非太古地產的股價升值，看好估值更具吸引力的太古地產。而料太古於2024年繼續進行某種形式股份回購的可能性將會更大，予目標價65港元，維持「中性」評級。





里昂：特息收益率達14% 目標價升至68元

里昂表示，太古完成出售美國可口可樂業務後，或會派發117億元特別股息，其特別股息收益率達14%。預料該交易或於今年底完成，將太古A目標價由65元上調至68元，評級由「跑輸大市」升至「買入」，惟將公司在2024至25年基本利潤預測下調9%至11%。

摩根士丹利指，太古悉售美國可口可樂予母企，可將集團截至去年底淨負債率降低6個百分點，由18%降至12%。出售金額300億元，集團料獲益224億元，太古A將宣派特別息每股8.1元，股息率14%。預測交易亦將令利息支出下降27%，節省約7.6億元。整體而言，出售事項將令純利減少5億元，但常規派息則不會有所影響，由於獲太古地產及內地飲料業務利潤所覆蓋。太古預測市帳率0.3倍，2023年預測市盈率9倍，預測股息率6.3%。

林家亨：現價不宜高追 惟長遠仍具投資價值

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指即使美國經濟衰退，對飲品股不會有太大打擊，可說是避風塘，經濟差只會令更多人幫襯麥當勞及Pizza Hut，飲品股銷量不會減少，故太古是賣了會生金蛋的母雞，但在高息環境下出售業務獲取一筆巨大資金，從而大大減低債務負擔，未嘗不是好消息，再加上售出該資產後可派8.12元息，將交易所得收益分派予股東，對股價有直接刺激作用，但經今日大升後不建議高追，因現價已高出保歷加通道頂線頗多。

而對於有分析指太古作為一家英資公司，專注做大中華區及東南亞業務，有助在中美博弈下回避地緣政治風險，林家亨認為，由於太古所出售的屬飲品業務，涉及政治風險本來就非常低。此外，太古今次出售的業務屬北美洲，在亞太區包括香港仍有飲料生意及收益，而集團另有地產、收租及航空業務。儘管往後飲料業務收入佔比將由以往佔逾半大幅下降，但令淨負債比率由18%降至11.6%，屬安全做法。太古現價市帳率(PB)仍很低，長遠仍具投資價值，只是短線升幅大，不妨等一等。另要留意，8.12元是一次性特別息，派完後明年派息一定會回復以往保守水平，而由於美國飲料業務以往佔集團收入三分一，故明年以後息率及收息金額必定較低。

太古A半日升5.36%收報60.95元，最多升8.21%高見62.6元，成交1.97億元；太古B升7.39%報9.88元，成交2528萬元；太古地產則跌0.63%報19.02元，國泰(00293)跌1.85%報7.97元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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