傳美擬收緊AI晶片輸華，晶片股反應微華虹逆市俏，憧憬國策扶持？

市傳美國最快下月初收緊輝達(Nvidia)等公司對華出口人工智能(AI)晶片限制，另傳荷蘭最快本周宣布限制光刻機輸華，不過晶片股看來對歐美制裁已沒太大反應，其中「回A」在即的華虹半導體(01347)更因獲「國家隊」大基金二期認購30億人民幣A股，今日(29日)逆市造好，中芯國際(00981)雖於近日股東周年大會上指行業仍處底部，但同時指公司留得住關鍵重要人才，股價今日亦一度倒升。是否愈打壓愈憧憬國策扶持？可開始部署買入？

(截自華虹半導體網頁新聞中心)

據報美擬收緊輝達等公司對華出口AI晶片 最快下月初行動

繼早前外媒報道美國擬收緊對華晶片出口限制後，再傳出美國可能擴大AI晶片對華出口管制。據《彭博》引述知情人士透露，拜登政府計劃進一步收緊去年10月份宣布的AI晶片對華出口管制。根據美國商務部預計7月發布的提案，本來一些晶片毋須許可證即可出售給中國，修訂10月份的管制措施後這些晶片出口難度將加大。此舉部分針對輝達旗下較低規格的高階晶片A800，該公司是在上次限制措施公布後不久設計了該晶片，當時其規格不在受限制之列。

《華爾街日報》也引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施AI晶片出口管制，最快可能在下月初待財政部長耶倫完成訪華行程後採取行動，避免觸怒北京政府。新政策將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口AI晶片，削弱中國發展AI技術的能力。美國政府還考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務來規避美方的先進晶片出口禁令。

傳荷蘭最快本周限制光刻機輸華 華進口日本晶片設備金額大減

另外，經美國游說下，荷蘭及日本今年初同意就向中國出口部分先進晶片生產設備實施限制，而繼日本正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施之後，據報荷蘭政府計劃最早於本周收緊光刻機生產商ASML產品運往中國的限制。《彭博》報道，荷蘭議員制定的半導體製造設備出口管制措施，預計最早會在6月30日或7月首周公布，料可以被其他歐盟成員國作為同類措施的藍本。

隨著美國牽頭限制中國獲取最先進裝備的措施生效，根據海關數據，中國5月份從日本進口了5.67億美元的晶片製造設備，同比下滑21%，為連續第8個月同比下降，也是2020年1月以來的最低水平。

華虹獲大基金二期認購30億人幣A股 最遲8月完成回A



華虹半導體公布，國家集成電路產業基金II(俗稱「大基金二期」)將作為戰略投資者參與建議人民幣股份(A股)發行，認購總額不超過30億人民幣。根據最高認購金額30億人民幣，並假設全部4.34億股A股將根據特別授權按A股發行進行發行，及發售規模為180億人民幣，該基金認購的人民幣股份數目為7228.83萬股，佔可發行股份總數約16.67%，及經擴大股本約4.15%，將有12個月禁售期規限。據公開信息顯示，大基金二期股東包括財政部、國開金融、中國煙草等國家機關部門以及國家級資金，還有地方政府背景資金、央企資金、民企資金等。

華虹早前公布「回A」計劃，將於上海科創板上市，且已獲中證監批准。集團指，正編製人民幣股份發行方案，預計於7月上旬提交予上交所，目前預計股份發行將不遲於8月完成。國海證券上周發表研究報告稱，華虹公開發行A股集資達180億人民幣，位於科創板已上市公司第三位，有望成為科創板年內最大IPO，為公司營收業績增長再添動力。而華虹作為特色工藝晶圓代工龍頭，技術領先，結合當前產能擴張節奏，看好公司專注「8+12」特色工藝戰略的發展前景。基於半導體行業快速發展以及華虹在特色工藝晶圓製造的領先地位，首予「買入」評級。

中芯：上半年行業仍處底部 惟公司留得住關鍵重要人才

中芯國際則於昨日(28日)召開了2023年股東周年大會，聯合首席執行官趙海軍表示，2022年以來，行業供需趨勢從全面緊缺向結構性緊缺轉移，智能手機、電腦、家用電器等市場需求由暖轉冷，行業進入去庫存周期。同時，國際地緣政治形勢變化，給集成電路全球化格局帶來深遠影響。今年上半年集成電路行業整體仍處於底部，手機和消費電子產業鏈庫存依然高企，市場對已有的舊產品尤其是量大價低的標準產品的需求進一步下降；工業和汽車領域相對穩健，但在體量上尚不足以支撐整個產業增長。



董事長高永崗則指，公司目前2萬多名員工中，有1萬多名工程技術人才，是國內人才積累最多的晶圓代工廠。另外，作為全球排名第四的晶圓代工廠，公司提供的平台和薪酬水平在國內人才市場頗具競爭力，去年人才流失率較低，今年應該也是個位數，且能留得住關鍵重要人才。

李偉傑：料獲政策扶持可開始部署 中芯20元華虹25元可吸

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，晶片股已對歐美限制晶片出口此類消息消化了很多，故股價不見大跌，且也可逆向思維，憧憬國家會有更多政策扶持，華虹A股獲國家基金認購就可見國家積極支持行業發展。至於中芯提到公司留得住關鍵重要人才，當然對公司提升研發技術有幫助，但從上次公布業績可見其毛利受壓，可能受現有技術所限，希望在國家扶持下技術能逐步提升。雖然晶片股仍受制於中美角力，但現時已可開始部署，其中中芯跌至20元可小注買入，料升幅有10至15%，上望23元。華虹則快將「回A」，如A股定價進取，或可帶來一波炒作，25元可吸納，短線上望28元。



華虹今日收市升2.02%報25.25元，成交1.97億元。中芯跌0.97%報20.4元，曾升1.94%至21元，成交4.38億元。其他芯片股表現各異，ASMPT(00522)跌0.4%報75.15元，上海復旦(01385)升2.71%報18.2元，晶門半導體(02878)跌1.11%報0.445元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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