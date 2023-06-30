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《嚟緊炒D乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟CE認證，中線上望35銀

30/06/2023

　　微創機器人(02252)主要從事開發、製造及商業化手術機器人。微創機器人於2021年11月由微創醫療(00853)分拆上市，集團於內地擁有兩個生產設施，分別位於上海及蘇州，合共佔地1.05萬平方米。

 

(微創機器人網頁截圖)


　　2023年5月初，微創機器人公布，其自主研發的鴻鵠骨科手術機器人通過巴西衛生監督管理局審評，並獲准在巴西上市。集團指，這是繼去年連續獲得中國國家藥品監督管理局上市批准、美國食品藥品監督管理局及CE認證之後，就鴻鵠取得又一重要進展。


　　目前為止，鴻鵠已在中國15個省份及直轄市、27家醫院的骨科、關節外科、運動醫學科累計完成逾400例機器人輔助臨床驗證手術。


　　截至2022年12月31日止年度，微創機器人錄得股東應佔虧損擴大至11.4億人仔，營業額增9倍至2160萬人仔。期內，整體毛利增加6.1倍至656萬人仔，毛利率下跌12.4個百分點至30.4%。微創機器人主要業務是銷售醫療器械，其營業額增長11.1倍至2160萬人仔；於2022年12月31日，持有現金及現金等價物為7.48億人仔，另有租賃負債1.87億人仔，計息借貸總額為3310萬人仔。


今以大陽燭炒上，現價23.7銀可買


　　微創機器人今日(30日)公布，自主研發的蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡通過英國標準協會BSI審核，獲得歐盟CE認證。


　　微創機器人指，蜻蜓眼獲得歐盟CE認證，是對產品安全性的肯定，亦為產品後續臨床應用及設備出海奠定基礎，該產品可用於腔鏡手術的術中探查和成像，對腹腔及胸腔等器官進行觀察、診斷、攝影或治療。


　　消息一出，微創機器人股價炒高逾一成，技術走勢方面，該股今日以大陽燭炒上，9RSI回升至67水平，10天線短期內有望升越20天線，出現黃金交叉利好訊號，錢駿建議現價23.7銀買入，首站28銀，正好為250天線所在，中線上望35銀，升越此關，長線以45銀為最終獲利目標，跌穿6月中低位17.06銀止蝕。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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