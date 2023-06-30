中聯通終止八連跌彈逾半成，中資電訊股兼具AI及6G概念，邊隻最值博？

大市氣氛差，之前熱炒的「中特估」股份都已跌了不少，其中中資電訊股中，以中聯通(00762)跌得最急，經歷八連跌創近半年低，今日(30日)終從低位反彈近6%。其實，近日相關消息很多，包括聯通發布圖文AI(人工智能)大模型鴻湖，可實現以文生圖、視頻剪輯等功能，中電信(00728)亦成立科技公司，經營AI應用軟件開發，另三大電訊商均有份召開GPT產業聯盟成立大會，推動AI技術創新。再者，2023年上海世界移動通信大會(MWC上海)本周舉行，三大電訊商在會上都表示會積極發展6G。上述正面消息相信都有助電訊股回穩，或可開始部署買入。

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聯通發布圖文AI大模型鴻湖 中電信成立AI軟件開發公司



在MWC上海期間，中聯通舉辦「未來網絡．創領未來」主題會議暨科技創新成果發布會，發布「鴻湖圖文AI大模型1.0」，是首個面向運營商增值業務的大模型。該模型目前擁有8億訓練參數和20億訓練參數兩個版本，可實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。中聯通還發布了通信網絡全域數字孿生產品、數字化應用平台DAP、聯通鏈分布式BaaS聯邦平台、聯通智能視頻雲等創新成果。

另天眼查顯示，中電信翼康科技有限公司成立，註冊資本5億元人民幣，由中電信股份有限公司全資持股。經營範圍含軟件開發、AI應用軟件開發、互聯網銷售、互聯網數據服務、電子產品銷售、智能機器人的研發等。

內地通訊央企召開GPT產業聯盟成立大會 推動AI技術創新

事實上，生成式AI近月以來成為炙手可熱的科技話題，據內媒報道，由中國互聯網協會、中國信息通信研究院雲大所、360集團聯合主辦的GPT產業聯盟成立大會在本周三(28日)舉辦，稱要攜手推動AI技術的創新與發展。根據過往報道，GPT產業聯盟由中國移動通信聯合會、中電信、中移動(00941)、中聯通、中國廣電等單位共同發起成立，聯盟稱將共同探究智能的本質，探索智能湧現機制，催生更具包容性、安全性、中國自主的通用人工智能，釋放原始創新活力，開創智能時代的新機遇與新價值。

工信部：率先在全球將6GHz頻段劃分用於5G/6G系統

另方面，中國工信部近日發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》，將於7月1日起正式施行。在本次《劃分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT(國際移動通信，含5G/6G)系統。內媒指，6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優質資源，兼顧覆蓋和容量優勢，特別適合5G或未來6G系統部署，同時可以發揮現有中頻段5G全球產業的優勢。此次以法規形式確定其規則地位，有利於穩定5G/6G產業預期，推動5G/6G頻譜資源全球或區域劃分一致，為5G/6G發展提供必需的中頻段頻率資源，促進移動通信技術和產業創新發展。

聯通：6G已成科創必爭之地 中移：聚焦6G發展成全球標準

中聯通副總經理梁寶俊在MWC上海表示，6G已經成為新一輪科技創新和產業變革的必爭之地，集團將與產業各方一道，加速開展5G-A/6G技術創新，充分釋放5G-A/6G價值紅利。梁寶俊又提出三大倡議，包括聚力挖掘應用場景，使6G真正能夠成為營運商能夠營運的6G；第二是全力攻關關鍵技術，在6G統一網絡架構、突破性理論體系、共性技術方面開展協同創新，形成6G統一國際標準；三是奮力推進融合創新。

中移動董事長楊杰提出，在促進5G在全球的快速普及的同時，亦要加快算力網絡從理念構建走向產業實踐，同時聚焦6G發展，形成全球統一的6G標準和產業體系。中電信董事長柯瑞文則表示，中電信正在體系化開展6G智簡網路架構創新，重點研究近域蜂窩融合(P-RAN)、空天地一體化等關鍵核心技術；公司與標準組織和產業夥伴緊密合作，推動制定全球統一的6G國際標準。



熊麗萍：電訊股估值低現金流強 中移中電信派息政策清晰

資深財經分析師熊麗萍於今日《hot talk 1點鐘》特備節目《名嘴齊齊Talk》推薦下半年心水股，她指揀「中特估」股份除了要看公司估值及派息，亦要看現金流是否強勁令派息可持續，中資電訊股就符合這些條件，包括估值低，現金流強，而除中聯通外，派息政策都很清晰，中移動及中電信都講明派息比率達70%，就算業務增長很慢，息率也達8厘很吸引，相反石油及石化股的現金流受油價影響，就比較波動。

溫鋼城：兼具中特估及AI科技概念 看好中電信

iFAST Global Markets 副總裁溫鋼城於同一節目也推薦中資電訊股，其中特別看好中電信，他指未來經濟有很多變數，最簡單是揀一些有穩定收入的行業，手機已成生活必需品，5G及4G需求只會愈來愈大，尤其如要出差數據用量特別大。中資電訊股又兼有「中特估」及科技股概念，既派息吸引，又受惠AI發展，可說進可攻退可守。

大摩：中電信有信心天翼雲今年增長強勁 予目標價5元

中電信亦獲大摩唱好，大摩發表最新報告指，中電信日前舉行投資者交流活動，管理層仍維持旗下「天翼雲」今年純利增幅達雙位數及收入達1000億人民幣的目標。管理層認為，現時企業的雲端採用率仍然較低，只有約30%，對比歐美達80%，看好中國龐大規模的數字經濟市場發展。中電信在多年前就開始對AI進行研發，並探索在能源節約、獲客等領域的應用，又正為特定垂直行業開發其專有的AI模型。大摩予中電信「增持」評級，目標價5元。





中聯通今日收市升5.93%報5.18元，為升幅最大藍籌，中移動則升1.11%報64.05元，中電信升0.54%報3.75元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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