滙控獲花旗唱好料次季績優回購加碼，股價現突破創近4年高，高位點部署？

「大笨象」滙控(00005)自5月初公布首季業績勝預期兼復派季息，以及宣布回購20億美元股份後，股價繼續反覆上升，成功突破60元。集團近日獲花旗唱好，料其次季稅前盈利及淨利息收入向好，有能力提高今年指引，並料將再進行20億美元回購，予目標價76.6元。雖然據報英國將傳召匯控等銀行要求提高存息，但無阻滙控今日再升高見62.45元，創2019年8月以來新高。事實上，歐美持續加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，滙控此類國際大行尤其受惠，往後或可再挑戰新高。

(Shutterstock)

花旗對滙控啟動90日正面催化劑觀察 料再進行20億美元回購

花旗近日發表報告，對滙控啟動未來90日正面催化劑觀察，認為其第二季經調整稅前盈利將與市場預期基本一致，淨利息收入向好，信貸成本保持良性，相信可為滙控管理層提供靈活性以提高今年指引，滙控今年至今有形股本回報率逾12%，料將進一步提高至超過13%。此外，預期滙控將承諾在未來3個月再進行20億美元回購，予目標價76.6元，維持「買入」評級。

值得一提，滙控計劃不遲於9月30日在英國或香港交易所購買總值最多20億美元之普通股，集團昨日在英國再回購約229.2萬股，每股作價6.2250至6.2830英鎊，總值約1436萬英鎊(約1.43億港元)，另同日在香港聯交所回購約235萬股，每股作價61.50至61.95港元，總值約1.45億港元。集團至今累計回購約1.81億股，涉資13.82億美元，所有回購股份將予註銷。

大摩料聯儲局本月加息0.25厘 歐央行管委指加息仍有一段路要走

另方面，近期歐美加息預期持續升溫。美國聯儲局主席鮑威爾早前在國會聽證會表示今年可能還需加息一兩次，又指必須等到確信通脹將跌至2%時才能減息。摩根士丹利首席經濟學家Ellen Zentner預測7月聯儲局加息0.25厘，對今年末美聯儲政策利率預期水平上調到5.375%，明年末上調至4.375%。芝商所FedWatch工具顯示，下次會議(7月26日)聯儲局加息0.25厘至5.25%-5.5%的機率為89.3%，惟至今年底預期利率將維持在5.25%-5.5%的機率仍超過半數。

上月歐洲央行行長拉加德也表示對通脹前景未滿意，7月好可能會再加息。歐洲央行管委會委員暨德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)昨日(3日)稱，由於通脹存在上行風險，歐洲央行在加息方面還有一段路要走。摩根士丹利則調升歐洲央行利率見頂水平預測至4厘，大摩原先預期，歐洲央行在今個月加息四分一厘，存款利率升至3.75厘見頂。此外，英倫銀行上月出乎意料大幅加息0.5厘，令利率上調至5厘，為2008年以來最高水平，還指通脹持續高企，可能不得不再次加息，市場普遍預期，英國利率或進一步上升至6厘，即較現時水平仍有1厘加息空間。

傳英國要求滙豐等銀行提高存息 匯豐擬挖角瑞信卡塔爾財管團隊

值得留意，據英國《金融時報》引述消息報道，英國金融行為監管局(FCA)可能在周四(6日)傳召滙豐、巴克萊、萊斯和前身是蘇格蘭皇家銀行的NatWest四間銀行的高層開會，表達對客戶存款利率過低並滯後的關注。監管局將與銀行高層討論為甚麼英倫銀行大幅加息至5厘後，存款利率平均只在2.4厘水平，但按揭利率已飆升至6.4厘以上，質疑銀行以貨幣政策牟利，可能要求銀行簽訂約章或作出一系列承諾幫助存戶。

另外電引述知情人士報道，滙豐正就從瑞信挖角一隊中東高級財富管理團隊進行深入談判，希望藉以擴大在海灣地區的業務。報道指，若瑞信卡塔爾行政總裁Aladdin Hangari及旗下5名團隊成員離開，將對瑞銀構成衝擊。瑞銀上月完成對瑞信的收購，並計劃在海灣地區打造當地最大的私人銀行。Hangari是瑞信在卡塔爾的重要客戶關係經理，而卡塔爾與瑞信關係密切，卡塔爾投資局(QIA)是瑞信的大股東。

黃瑋傑：累積升幅大將慢慢爬升 短線料最多升至65元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，滙控過去兩個月股價升得很慢，近一個月升不足10%。但以今年以來計，其實已跑贏大市，去年尾只收報46元，至今升了16元，升幅達三至四成，現價買入可能要有耐性持有一段較長時間，等其股價慢慢爬升。料滙控每次突破高位後只可升多2至3元，即現價短線最多升至64至65元。

滙控今日收市升0.48%報62.25元，成交12.09億元。其他銀行股普遍靠穩，渣打升0.29%報68.8元，中銀香港(02388)跌0.22%報22.9元，恒生(00011)升0.09%報111.4元，東亞(00023)跌0.18%報10.86元，大新銀行(02356)無升跌報5.82元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此





其他滙控相關新聞：

山西信託將出售合資公司滙豐晉信３１％股權，滙豐獲優先承購權

據報滙豐擬挖角瑞信中東高級財富管理團隊，冀擴大海灣地區業務

據報英國當局將約見滙豐萊斯等銀行高層，敦促提高存款利率

《強積金》下半年立法議程剔除強積金專項戶口草案等

滙控（００００５）港英共再斥２﹒８８億元回購４６４萬股

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加