大市成交疏ipo市場不振，港交所遭美銀降目標創逾半年低，已屆吸納時？

大市氣氛差成交疏落，港交所(00388)股價跌穿300元後持續向下。集團昨日(6日)公布港股6月份日均成交額僅有998億元，按月跌1.3%，另近日畢馬威中國公布香港上半年新股集資額已被紐約、阿布扎比等超越，跌至全球第六，加上美銀下調港交所盈利及成交額預測兼降目標價，港交所連跌3日，今日(7日)曾跌逾3%低見280.8元，創去年11月尾以來新低，惟中金仍予目標價400元，港所於280元水平，是否已到低吸之時呢？

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港交所：港股6月日均成交額998億元 按月跌1.3%

港交所公布，6月證券市場每日平均成交額998億元，按月跌1.3%；今年首6個月，平均每日成交金額1155億元。證券市場市價總值於6月底為33.9萬億元，較上月底的32.8萬億元上升3%。

首6個月，交易所買賣基金平均每日成交金額為117億元，按年升21%；槓桿及反向產品平均每日成交金額為22億元，按年升5%；期貨及期權平均每日成交量為136.81萬張合約，按年升5%；股票指數期貨平均每日成交量為56.42萬張合約，按年升1%；股票指數期權平均每日成交量為14.8萬張合約，按年升30%。首6個月有33家新上市公司，較去年同期的27家上升22%。

畢馬威：港上半年新股集資額跌至第六 仍料全年達1800億

另外，畢馬威中國於本周公布上半年全球新股市場概況，以集資額計，上海和深圳證券交易所分別以192億和128億美元穩佔頭二位，而港股上半年IPO宗數按年增30%至31宗，但集資額按年只升1%至178億港元，被紐約、阿布扎比和納斯達克擠出五甲，位列全球第六。



畢馬威中國於去年底預計香港在今年將完成約90宗新股上市，全年集資總額將達到1800億元。畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌坦言，以上半年集資額僅178億元推算，全年要實現上述目標確有一定難度，但暫時不會修正相關預測。他指，港股市場有約110家公司等待上市，加上特專科技公司上市機制的推出將對新股市場帶來提振作用，又預計市場將陸續出現分拆上市項目，若市場氣氛良好，下半年本港IPO市場料有強勁復甦。





畢馬威中國資本市場組合夥人鄧浩然表示，預計下半年將陸續有特專科技公司通過18C章提交上市申請，但考慮到港股市場仍受地緣政治及宏觀經濟等不明朗因素影響，加上18C制度的整體門檻較高，下半年提交上市申請的特專科技公司將介乎5至10間，但長遠來說，18C制度將利好硬科技公司赴港上市。





許正宇：股票印花稅率上調未影響交易 持續推動市場創新發展

另方面，立法會議員葉劉淑儀近日質詢政府有否計劃調低股票交易印花稅稅率，刺激股市交投氣氛。財經事務及庫務局局長許正宇表示，去年香港股市全年日均成交額約1250億元，今年首季日均成交額約1280億元，雖與2021年的高峰有所差距，但與2021年實施新股票交易印花稅稅率之前一年的1295億日均成交額相若，而量度一定時間內市場中股票轉手買賣頻率的整體「周轉率」(換手率)由2020年的0.22%升至2022年的0.27%，顯示交易活動並未受印花稅稅率上調影響；成交額受股價下跌影響較大，較多為外圍因素轉變導致。根據過往經驗，下調印花稅稅率未必能夠刺激市場交易額，例如政府曾由1998至2001年三次下調有關稅率，但日均成交額卻由1997年約143億元下降至2002年的60億元。



他又指，為提升股票市場的交投和競爭力，政府聯同金融監管機構和港交所持續推動市場的創新和發展。已實施措施包括容許擁有不同投票權架構的新經濟企業和未有收入或盈利的生物科技公司在港上市；利便大中華和海外公司在港作第二上市和雙重主要上市；修改法例豁免有關交易所買賣基金交易和雙櫃台莊家交易的股票交易印花稅；擴大股票市場互聯互通等。港交所亦剛於今年3月實施特專科技公司上市制度，並正構思改革GEM以為相關企業提供更有效的融資平台。

美銀下調港交所盈利及成交額預測 目標價降至338元

美銀證券發表最新報告，下調港交所2023至2025年盈利預測5至8%，2023至2025年日均成交額預測亦由1250億、1300億及1350億元分別下調15%至1110億、1150億及1200億元，惟將投資收益預測上調10至15%，主要由利息收入所帶動，料今年淨利潤仍保持強勁增長，按年增長20%，但核心交易業務疲弱，利息收入被視為非核心收入來源。

美銀證券又提到，港交所為香港帶來更多股票和流動性，並於今年第二季推出人民幣櫃台，目標是吸引在岸和離岸人民幣資金以支持市場，現在判斷新舉措能否成功為時過早，但至少投資者需要時間來熟悉新產品，將目標價由360元下調至338元，重申「買入」評級。

中金料港交所次季盈利按季跌11% 惟仍予目標價400元



另中金近日發表報告，預計港交所次季收入按年增23%，按季跌6%至52.2億元，剔除投資收益後主營業務收入按年跌8%，按季跌4%至38.7億元，估計次季盈利按年增40%，按季跌11%至30.4億元。累計上半年總收入料按年增21%至107.8億元，盈利增33%至64.5億元。



中金又指，次季港股指數及換手率表現低迷，港股日均成交額按季跌20%，按年跌21%至1028億元。期內港交所完成13間公司IPO、融資額111億元，按年升128%，按季升67%。次季末排隊企業較首季末增加16間至83間，預計若市場回暖上市進程有望加快。因下調市場成交及上調利率假設，下調港交所今年盈利預測3%至129億元，但上調明年盈利3%至147億元，維持「跑贏行業」及目標價400元。

何啟俊：股價難勁彈 惟跌至近270元可分注吸納

千里碩證券研究部經理何啟俊指，現時港股投資氣氛差，中央刺激經濟政策遲遲未出台，人民幣兌美元又跌至7.2以下，如這兩個因素沒有改變，不知港股何時才可擺脫弱勢。港股首季日均成交1278億元，次季為1027億元，第三季剛開始不久，日均成交進一步跌至900億元以下，若港股成交維持下跌趨勢，兼且IPO宗數仍偏少，港交所股價難明顯反彈。不過，港交所現時預期市盈率只有28倍，與10年平均35倍相比存在折讓，若跌至近270元，則已調整至上次升浪黃金比率0.618，亦跌至去年11月上升裂口頂位，料到時會有較大支持，可分注吸納，但要有心理準備大市成交仍偏疏，可能要出貨一段較長時間。

港交所半日跌2.55%收報282.6元，最多跌3.17%低見280.8元，成交10.62億元。恒指半日報18341，跌191點或1%，主板成交452.51億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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