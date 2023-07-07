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《嚟緊炒D乜》耐世特築底成功，中線目標價9銀

07/07/2023

　　耐世特(01316)主要從事設計、製造及分銷轉向及動力傳動系統以及零部件，該等產品主要用於小型客車至全尺寸貨車等各類汽車。

 

(耐世特網頁截圖)


　　耐世特公布，截至2022年12月31日止，全年純利5801.3萬美元，按年倒退51.02%，每股基本盈利2美仙。期內，整體毛利微增1%至3.67億美元，毛利率減少1.3個百分點至9.6%。


　　期內收入38.4億美元，按年增長14.32%。佔總營業額58.5%的北美洲業務，營業額增長15.6%至22.47億美元，EBITDA收益微跌0.2%至1.73億美元；佔總營業額25.1%的亞太區業務，營業額增長18.8%至9.65億美元，EBITDA收益增加7.9%至1.66億美元；佔總營業額16.1%的歐洲、中東、非洲及南美洲業務，營業額增5.1%至6.19億美元，EBITDA收益增長7.4%至4439萬美元。


　　按類別劃分，佔總營業額98.9%的生產部件業務，營業額增長14.7%至37.99億美元；工具之營業額減少19.5%至2650萬美元；工程設計及開發/模型之營業額下跌4.3%至1395萬美元。


花旗調低目標價，但維持買入


　　於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為2.46億美元，借款總額為4984萬美元，資本負債率為2.5%。


　　另外，花旗發表報告，將耐世特目標價由8.4銀調低至6銀，但維持買入評級。花旗指，耐世特上半年利潤將達到5000萬至6000萬美元，遠低於市場預期。


　　技術走勢方面，耐世特周四(6日)以大陽燭炒上，今日調整，走勢現陰燭，但仍處於周四之陽燭燭身內，低位有支持，且於100天線之上企穩，由於20天線剛好升越50天線，出現黃金交叉利好訊號，9RSI回落至61水平。


　　周線圖顯示，連續出現兩支陽燭，並重上10周及20周線，相信於3.4銀水平已築底成功，錢駿建議現價4.57銀買入，首站今年2月高位6.4銀，中線目標價9銀，升越此關的話，長線以2021年2月底低位14.5銀為最終獲利目標，跌穿3.4銀止蝕。

 

耐世特今日(6日)跌5.19%收報4.57銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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