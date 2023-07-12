美元走弱兼料供應緊張，油價創逾兩月高，三桶油齊造好邊隻最值博？

受惠美元走弱、預期中國大力振興經濟，以及石油出口國減產等因素，且國際能源署(IEA)預期下半年市場供應緊張，國際油價昨日(11日)急升逾2%，升至逾兩個月高位，渣打估今季油價可升至逾85美元，今日(12日)「三桶油」齊造好，其中中石油(00857)及中海油(00883)半日都升逾2%，若想博油價繼續上升，可揀買哪一隻呢？

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美CPI料續下滑美元創兩個月低 分析：布油或重返80美元

美國將於今晚公布6月消費者物價指數(CPI)，市場料將進一步顯示通脹減速，有助聯儲局結束長達逾一年的加息行動。彭博經濟研究預期，整體CPI和剔除能源與食品等波動較大項目的核心CPI數據都將下滑。整體CPI年比增幅將跌至3%，低於5月的4%，為2021年3月以來最低水平。彭博分析，聯儲局幾乎肯定會在7月底加息0.25厘，不過，如果CPI報告表現疲軟，且周四(13日)公布的生產者物價指數(PPI)同樣疲軟，可能會增強聯儲局某些成員有關7月應該是最後一次加息的呼聲。

在聯儲局快結束加息的預期下，美元昨日走弱，美匯指數下跌0.3%至101.67，是2個月低位。國際油價上升，紐約期油收市升1.84美元或2.5%，報每桶74.83美元，是5月1日以來最高收市價；倫敦布蘭特期油升1.71美元或2.2%，報每桶79.4美元，是4月28日以來最高收市價。布蘭特期油3天內第二次進入技術性超買區域，OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，突破近期高點可被視為看漲的一步，可能為布蘭特原油重返80美元之上帶來動能。

俄羅斯減產中國振興經濟 渣打估今季油價升至逾85美元



另方面，有跡象顯示俄羅斯原油產量正在下降，彭博統計，俄羅斯海運原油出口過去一星期跌至每日286萬桶，按周大減超過100萬桶，四星期平均數跌至低於2月的水平。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)早前已延長減產每日466萬桶至明年底，沙烏地阿拉伯再額外減產每日100萬桶，俄羅斯亦減少出口每日50萬桶。



此外，中國正採取行動振興疲弱經濟，可能有助促進需求，而歐美能源需求暫時穩健，供應整體略少過需求。渣打估計全球能源需求8月會創歷史新高，預計8月供應缺口達每日280萬桶，油價第三季有望升至每桶85美元以上。惟彭博關注歐美有衰退風險，內地未必大力刺激經濟，倫敦期油應不會超越90美元。

IEA：下半年油市吃緊 美能源部：今明兩年全球石油需求將創新高



國際能源署(IEA)表示，今年下半年石油市場仍將吃緊，理由是中國內地和開發中國家的需求強勁，且包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的主要出口國最近宣布減少供應。



美國能源部昨日發布月報指，今明兩年全球石油需求將再創新高，分別達到日均1.012億桶與1.028億桶，超過疫情前2019年所創下的歷史新高1.008億桶/日；今明兩年全球石油產量也預估創下新高，分別達日均1.011億桶與1.026億桶，超過2018年紀錄高點1.005億桶/日。報告又預估今年全球石油產量將年增120萬桶/日，惟俄羅斯石油產量將減少20至30萬桶/日，石油輸出國組織(OPEC)產量將減少60萬桶/日，另將今年美國原油產量增長預測調低5萬桶至每日67萬桶。預估7月布蘭特原油均價為每桶78美元，今年第四季為每桶80美元，2024年為每桶84美元，因預期全球石油庫存下降。

大摩：沙特俄國減產或成催化劑 首選中石油予目標價6.5元

摩根士丹利上周發表研究報告，相信中石油未來15天內股價將會上漲，機率高達70%至80%。沙烏地阿拉伯宣布把石油減產計劃延長一個月，至少到8月底，俄羅斯也表示將通過減少出口的方式，在8月削減石油供應，而進一步削減供應或會成為原油價格以及中石油股價的正面催化劑，予目標價6.5元及「增持」評級，為行業首選。

李偉傑：料油價續於區間上落 中石油中線上望6元



華盛證券經紀部董事李偉傑指，油價受油組減產等消息支持，但歐美仍在加息，會影響經濟活動，令石油需求下降，料油價繼續於區間上落，紐約期油將在67-68美元及80-83美元間上落，布蘭特期油將在72-73美元及85-88美元間上落。至於油股方面，可揀買中石油，它在「三桶油」中唯一首季仍錄盈利增長，每次股價跌近50天線都有支持，而作為「中特估」股份，其市帳率僅0.66倍，只比中石化(00386)的0.6倍略高，但盈利能力較強，或有機會提高派息比率，股價回至5.5元可買入，中線上望6元。中海油則對油價較敏感，現升至12.1元已比油價走勢強，其之前高位為12.6元，油價若升至80美元水平，料其股價可升至12.5至12.6元。

陳鳳珠：中石油產業鏈較全面 料可隨油價率先抽升

匯盈集團研究部主管陳鳳珠亦較看好中石油，她於今日《開市Good Morning》節目指，油價近期主要處於70幾美元，油價穩定對石油企業是好事，其中中石油股價較強勢，公司產業鏈覆蓋上中下游比較全面，有天然氣業務，早前即使油價較波動，其股價也比其餘兩隻油股穩定，如油價再有一輪升浪，料其可率先抽升。雖然中石化股價較落後，但其下游業務較多，油價急升可能令其成本上升，料股價升幅受限。

「三桶油」今日齊上升，中石油半日升2.57%收報5.58元，中海油則升2.72%報12.1元，中石化升1.36%報4.48元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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